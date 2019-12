Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BI fordert Wahlversprechen ein

Ihren Vorstand hat die Bürgerinitiative zur Senkung der Kommunalabgaben Bad Berka neu gewählt. Klempnermeister Reiner Müller und die Unternehmerin Sandra Eule warben um das Vertrauen als neue Vorstandsmitglieder und wurden auch gewählt.

Geleitet wird die BI weiterhin von Dirk Geyer, der auch Sprecher des Kreisverbandes der Bürgerinitiativen im Weimarer Land ist. Bestätigt wurden Martin Pietsch als Stellvertreter und Robert Martin Jaksch als Kassenwart.



Mindestens zwei Bürgerdialoge will die BI 2020 durchführen. In einer Pressemitteilung heißt es, die 38 Anwesenden hätten für das Thema Windkraft und deren Auswirkungen auf Mensch und Tier plädiert. Zweites Thema solle die CO 2 -Bepreisung sein. Eingefordert werden die von Bürgermeister Michael Jahn (CDU) vor der Wahl versprochenen bürgerfreundlichen Regelungen in den Außenbereichen.