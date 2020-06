Nordhausen. Auch dieses Jahr wird in Nordhausen ein Leseratten-Projekt veranstaltet. Es startet am 6. Juli.

Bibliothek in Nordhausen lockt junge Leser auch in den Sommerferien

Nach einem turbulenten Schuljahr geht es nun langsam auf die Sommerferien zu. Auch in diesem Jahr gibt es in der Nordhäuser Stadtbibliothek die Gelegenheit, sich wieder durch den Sommer zu schmökern. Am 6. Juli fällt der Startschuss für das neue Sommerprojekt für Leseratten, und solche, die es werden wollen, kündigt die Stadtverwaltung an.

Lesebegeisterte Schüler der dritten bis sechsten Klassen können in der Zeit vom 6. Juli bis zum 28. August am Wettbewerb „Ich bin eine Leseratte“ teilnehmen. Eine bunte Mischung an interessanten Buchtiteln wartet darauf, gelesen zu werden. Sechs stehen zur Auswahl. Nicht alle müssen gelesen werden.

Wer die Fragen im Leseratten-Heft beantworten kann, dem winkt ein toller Gewinn, verspricht die Stadtverwaltung. Und wer keine Fragen beantworten will, der kann seinen künstlerischen Talenten freien Lauf lassen.

Das Leseratten-Heft gibt es ab sofort in der Stadtbibliothek. Der Startschuss fällt am 6. Juli. Ab dann können alle Bücher ausgeliehen, gelesen und die Fragen im Heft beantwortet werden. Zeit zum Lesen haben alle Teilnehmer bis zum 28. August. Im Anschluss werden die Preise vergeben. Im Oktober ist ein großes Abschlussfest geplant.