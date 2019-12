Bleicheröder prügelt Ex-Freundin krankenhausreif

Sie war blind vor Liebe. Zu dieser Erkenntnis gelangte Sophie S. vor dem Nordhäuser Amtsgericht. Dort musste die Bleicheröderin als Zeugin in einem Prozess gegen ihren Ex-Freund Oliver K. aussagen. „Ich habe mir viel von ihm gefallen lassen und immer hingenommen, dass er mich regelmäßig verprügelte“, schilderte die 24-Jährige vor Gericht. Doch dann sei es zu diesem Vorfall im November 2018 gekommen, der alles veränderte. Laut Anklageschrift soll an diesem Tag ein Streit zwischen den beiden in der Wohnung von Sophie S. eskaliert sein.

Oliver K. wird vorgeworfen, seine damalige Freundin dabei so schwer verletzt zu haben, dass sie ins Krankenhaus musste. Er soll sie gewürgt und ihren Kopf gegen den Badewannenrand sowie auf den Boden geschlagen haben. Ärzte stellten bei dem Opfer unter anderem ein geprelltes Brustbein, Würgemale am Hals sowie geprellte Rippen fest. „Das war das Schlimmste, was er mir bisher angetan hat. Ich dachte, er bringt mich um“, schilderte Sophie S. mit erstickter Stimme vor Gericht.

Oliver K. war größtenteils geständig. Er leugnete aber, den Kopf seiner Ex-Freundin gegen die Badewanne geschlagen oder sie gewürgt zu haben. Die Situation geriet laut ihm außer Kontrolle, weil er herausfand, dass Sophie S. ihn betrog. „Ich hatte nie was mit einem anderen“, stellte sie klar. In ihren Augen kam es zum Streit, weil Oliver K. nicht nur eifersüchtig war, sondern ihr Vorwürfe machte, dass sie kaum Zeit für die Familie hatte. Der Angeklagte fuhr fort: „Ich nahm zwei Tabletten Antidepressiva und bin zum Rewe gegangen, habe zwei Bier gekauft und die getrunken.“ Der Angeklagte ließ nicht unerwähnt, dass er unter Depressionen, dem Borderline-Syndrom und Anpassungsstörungen leidet – ähnlich wie auch Sophie S. Kurze Zeit später habe ihn seine damalige Freundin gebeten, zurückzukommen. Was dann geschah, daran erinnerte sich Oliver K. nicht mehr genau. Er räumte ein, dass es Schläge gab und er irgendwann gegangen ist. „Ich war so enttäuscht von ihr. Ich liebte diese Frau“, so seine Erklärungsversuche. Der Angeklagte verheimlichte auch nicht, dass er zu dem Zeitpunkt ein Alkohol- und Drogenproblem hatte.

Geständig war Oliver K. auch bei dem zweiten Vorwurf, der gegen ihn erhoben wurde. Die Geschädigte hatte in diesem Jahr einen Antrag erwirkt, der es ihm untersagte, sich ihr zu nähern. „Er hatte mich erneut verdroschen und mir Vorwürfe gemacht. Da hat es mir gereicht, ich trennte mich“, erläuterte die Geschädigte den Hintergrund. Oliver K. erschien dennoch im Mai vor ihrer Wohnung, um seine Sachen zu holen. Dabei kam es erneut zum Streit, bei dem er seine Ex-Freundin bespuckte und ging. Auch Schimpfworte sollen gefallen sein, an die sich der Angeklagte nicht erinnern kann.

Sophie S. überraschte das nicht. „Er hatte immer Blackouts und wusste hinterher nicht mehr, was er gemacht hat“, sagte sie. Weil er zur Tatzeit unter Medikamenten- und Alkoholeinfluss stand und Erinnerungslücken hatte, soll nun ein Gutachten Aufschluss geben, inwieweit er schuldfähig ist.