Blende-Fotowettbewerb: Neuer Blick auf die Heimat

Einreichungen für Blende OTZ 2021 in der Kategorie "Unsere Heimat". Angerbrunnen-Erfurt, Nick Schlegel aus Rudolstadt

Gera. Für unseren Leser-Fotowettbewerb "Blende" erhielten wir bereits 106 Einsendungen. Die Teilnahme ist noch bis 1. Dezember möglich. Es winken attraktive Preise.

Seit 30. August können Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, wieder am bundesweiten Fotowettbewerb „Blende“ beteiligen. Ausgeschrieben sind in diesem Jahr die fünf Kategorien „Unsere Heimat“, „Faszinierende Tierwelten“, „Licht und Schatten“, „Fit and Fun“ und die Jugendkategorie „Unsere Umwelt“. Insgesamt sind schon 106 Einreichungen von unseren Lesern hochgeladen worden. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns jedoch auch über viele weiterer Ihrer Zusendungen. Jeweils drei Fotos pro Thema sind erlaubt und das Aufnahmedatum muss im Jahr 2021 liegen.

Das vergangene „Wir-bleiben-Zuhause-Jahr“ hat wieder neue Perspektiven auf das Thema „Heimat“ eröffnet, die uns interessieren. Bei „Fit and Fun“ sind Motive gefragt, die Spaß an der Bewegung und ein positives Lebensgefühl vermitteln. Und Tiere gehören ohnehin zu den am meisten fotografierten Sujets in den vielen Jahren des Blende-Fotowettbewerb.

Mitmachen lohnt sich doppelt

Mitmachen lohnt sich gleich doppelt, denn zum einen prämieren wir die besten Fotos in den jeweiligen Kategorien, zum anderen warten im Bundesausscheid viele lukrative Sachpreise.

Übrigens: Der Blende-Kalender 2022 mit den schönsten Glücksmomenten unsere Leser ist in allen Servicecentern, unter 0361/227 58 59 sowie unter www.lesershop-thueringen.de erhältlich.