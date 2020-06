Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Blitzeinschlages kam es am Mittwochnachmittag in Körner.

Körner. In das Dach eines gerade erst neu gedeckten Hauses schlug am Mittwochnachmittag in Körner der Blitz ein. 40 Rettungskräfte waren vor Ort.

Blitz schlägt in Hausdach ein – Junger Besitzer war gerade erst fertig geworden

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwochnachmittag in der Stiegelstraße in Körner, einer Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis. Wie Einsatzleiter Bernd Weingart von der Feuerwehr Körner mitteilte, sei der Alarm kurz vor 16 Uhr eingegangen. Demnach hätten Anwohner bemerkt, wie starker Rauch aus dem neu eingedeckten Ziegeldach des betroffenen Wohnhauses aufsteigt.

„Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, qualmte es stark aus dem Dach. Der Einschlag eines Blitzes war deutlich zu sehen. Kleine Flammen züngelten schon unter den Ziegeln hervor“, so der Einsatzleiter weiter.

Feuerwehreinsatz wegen Blitzeinschlag Feuerwehreinsatz wegen Blitzeinschlag Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag nach Körner ausrücken. Hier hatte ein Blitz in ein neugedecktes Haus eingeschlagen. Foto: Daniel Volkmann

Die Feuerwehrleute hätten sofort damit begonnen das Feuer von innen heraus zu löschen. Später seien die Ziegel teilweise abgedeckt worden. Um den Brand schließlich komplett löschen zu können, und um alle Glutnester in der Dämmung des Daches erkennen zu können, musste die Feuerwehr einen großen Teil der Dachisolierung öffnen und anschließend ablöschen.

Körners Bürgermeister: „Das kann einem echt leidtun“

Die Feuerwehren aus Schlotheim und Obermehler sowie der Rettungsdienst wie auch die Polizei waren am insgesamt mit 40 Einsatzkräften vor Ort. „Hier hat sich ein junger Mann in Eigenleistung echt was geschaffen. Über drei Jahre hat er hier in seiner Freizeit gewerkelt und jetzt, wo er fertig ist, schlägt der Blitz ein. Das kann einem echt leidtun“, sagt Bürgermeister Matthias Niebuhr (parteilos).

Die Ortsdurchfahrt in Körner war bis in den frühen Abend voll gesperrt gewesen.