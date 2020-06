Direkt am Zebrastreifen oberhalb des Heizkraftwerkes links und der Bertuch-Schule soll der Panzerblitzer auch kommenden Woche Raser ausbremsen.

Semistationäre Einrichtung soll Schulweg am Zebrastreifen oberhalb der Bertuch-Schule sicherer machen

Blitzer bleibt in Schöndorf

Schöndorf. Der semistationäre Blitzer der Stadt bleibt an der Schöndorfer Ernst-Busse-Straße stehen. Am Fußgängerüberweg oberhalb der Bertuch-Schule soll er für einen sicheren Schulweg in dem Tempo-30-Bereich-sorgen. Ein kurzfristiger Standort-Wechsel ist bei Bedarf möglich, teilte die Stadtverwaltung mit.