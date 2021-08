Blumenstadt Erfurt: Eingetaucht ins Blütenmeer

Erfurt. Bunte Geschichten und grüne Attraktionen sind gesucht für das Sommer-Gewinnspiel, das ganz im Zeichen der Bundesgartenschau in Erfurt steht.

Erfurt hat viele schöne Seiten - erst recht, wenn es überall blüht und grünt. Aus vielen Blickwinkeln und Perspektiven lässt sich das fotografisch in Szene setzen - wie unsere Leser beweisen, die sich an unserem Sommer-Gewinnspiel bereits beteiligt haben. Von Balkonen und Terrassen, vom Petersberg und aus dem Egapark, aus der Gera-Aue und von Außenstandorten erreichen uns seit Start der Aktion eine fülle von Fotografien. Vorweggenommen sei hiermit, dass es schwer sein wird, darunter einen Sieger zu küren.

Haben Sie auch einen Ort, in dem Sie besonders Ihre Blumenstadt entdecken? Nicht nur Fotos nehmen wir gern entgegen zum Thema, auch Geschichten! Schwelgen Sie also in Erinnerungen, beschreiben Sie aktuell Erlebtes oder blicken Sie voraus auf die Zeit nach der Buga - wir sind gespannt, was Ihnen zum Thema einfällt.

Alle, die sich an unserer Sommeraktion „Meine Blumenstadt“ beteiligen, haben die Chance auf Gewinne. Es gibt eine Ega-Jahreskarte für das Jahr 2022, inklusive Führung durch den Ega-Chefgärtner, eine Führung durch die Kakteen-Gärtnerei Haage, einmal zwei Tageskarten für die Buga sowie je zehn Hefte „Backzeit“ und „Gartenzeit“ aus unserem Verlag zu gewinnen.

Schicken Sie bitte Fotos und Geschichten an erfurt@funkemedien.de oder per Post an die Lokalredaktion Erfurt, Meyfartstraße 19 in 99084 Erfurt.