Den letzten Blutspende-Termin in diesem Jahr bietet das Institut für Transfusionsmedizin Suhl am 30. Dezember im Buttelstedter Rathaus an.

Buttelstedt. Am vorletzten Tag des Jahres können potenzielle Lebensretter noch einmal Gutes für Menschen in Not tun.

Blutspende im Buttelstedter Rathaus

Der definitiv letzte Blutspende-Termin im Weimarer Land in diesem Jahr findet am Montag, dem 30. Dezember, in Buttelstedt statt. Im Rathaussaal hofft das Institut für Transfusionsmedizin Suhl (ITS) in der Zeit von 16 bis 19 Uhr auf viel Zuspruch von potenziellen Lebensrettern. Wie gewohnt übernehmen die Frauen des Förderkreises Krebs, Fasch und Kirche Buttelstedt die Verpflegung.

In der ersten Woche des neuen Jahres hat das ITS keine Blutspende-Termine angekündigt. Auftakt für 2020 ist den Informationen zufolge am Dienstag, 7. Januar, von 16 bis 19 Uhr im Gemeindehaus von Hopfgarten.