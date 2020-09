Bratwurst trifft Nordhäuser Korn

Thomas Mäuer (links) vom Mühlhäuser Bratwurstmuseum und der Chef der Nordhäuser Traditionsbrennerei, Thomas Müller, stoßen mit dem neuen Kräuterlikör Alter Daxx an.

Partner sind jetzt das Thüringer Bratwurstmuseum in Mühlhausen und die Nordhäuser Traditionsbrennerei. Wurst und Korn passen zusammen: „Wenn das Schwein am Haken hängt, wird erst mal einer eingeschenkt.“ Den Spruch gibt es noch heute auf jedem guten Schlachtefest. Die Museumsleiter Thomas Mäuer und Thomas Müller besiegeln die Kooperation mit einer ersten Zusammenarbeit. So füllen die Nordhäuser künftig einen exklusiven Kräuter nur für die Mühlhäuser ab – den sogenannten Alten Daxx. Das Schnäpschen ist eng verbunden mit dem Bratwurst-Theater, das im Oktober wieder geöffnet werden soll. Sobald der Neubau des Bratwurstmuseums steht, soll es eine weitere intensive Kooperation geben. Mäuer schwebt auch die gemeinsame Entwicklung eines Bratwurstschnapses vor.