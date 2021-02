Brettspiel soll Kulturerbe werden - mithilfe eines Antrags aus Thüringen

Das Brettspiel soll nach Plänen des Instituts für Ludologie in Berlin und Altenburg zum immateriellen Kulturerbe ernannt werden.

Altenburg. Das Institut für Ludologie in Berlin und Altenburg strebt eine Bewerbung durch den Freistaat Thüringen an: Brettspiele sollen zum immateriellen Kulturerbe werden.

Das Institut für Ludologie in Berlin und Altenburg strebt an, dass die Brett- und Gesellschaftsspiele zum immateriellen Kulturerbe ernannt werden. „Das haben Thüringen und Altenburg ja schon für das Skatspiel geschafft“, sagt Institutsleiter Jens Junge. „Nun soll auch das Brettspiel die Anerkennung erhalten, die es verdient“ – und zwar durch einen Antrag des Freistaates. In Deutschland wird laut Junge nicht nur die Tradition des Gesellschaftsspiels besonders gepflegt. Die Bundesrepublik sei auch einer der großen Spielverlagsstandorte.