CDU-Stadtratsmitglied Steffen Iffland ärgert sich über einen Brief, den Eltern in Nordhausen von der Lessingschule erhielten.

Brief aus der Lessing-Schule in Nordhausen verwirrt viele Eltern

Für Ärger sorgt ein Brief der Lessingschule. Das Schreiben soll Eltern auffordern, für ihre Kinder teure mobile Endgeräte für den digitalen Unterricht zu kaufen, berichtet Steffen Iffland (CDU) am Mittwochabend im Hauptausschuss des Stadtrates. Der Brief habe bei vielen Eltern für Verwirrung gesorgt, meint Iffland. „Auch im Rathaus“, bestätigt Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). Er habe erst eine Stunde vor Ausschussbeginn von diesem Brief erfahren. Lessing sei Nordhausens digitale Pilotschule, sei den anderen zwei, drei Schritte voraus und habe jetzt noch zusätzlich auf die Tempo-Tube gedrückt, schildert der OB. Gerd Kruse, Leiter des EDV-Sachgebietes im Rathaus, erklärt: Es entspreche dem Konzept der Schule, dass die Schüler diese mobilen Endgeräte benutzen sollen. Es gebe aber keinen Zwang zur Anschaffung. Der Elternbrief sei eher eine Empfehlung. Iffland widerspricht: Der Brief sei anders zu verstehen.

Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) zeigt sich ebenso wenig begeistert: Die Schule sei vorgeprescht. Der Brief sei geschrieben worden, ohne ihn mit dem Rathaus vorher abzustimmen. Vieles sei noch nicht geklärt. Deshalb sei das Schreiben an die Eltern zu früh, kritisiert Krauth.