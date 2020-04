Der von einer Covid-19-Erkrankung genesene britische Premierminister Boris Johnson ist an seinen Amtssitz in der Londoner Downing Street zurückgekehrt. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Infektion schwor Johnson seine Landsleute darauf ein, die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus weiter zu befolgen. from Boris Johnson

Britischer Premierminister Johnson erneut Vater geworden

Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Mittwoch erneut Vater geworden. Johnsons Verlobte Carrie Symonds habe am Mittwochmorgen in einem Londoner Krankenhaus einen Jungen zur Welt gebracht – das teilte ein Sprecher des Paares mit.

Zum wievielten Mal Johnson Vater geworden ist, ist nicht bekannt. Offiziell hatte Johnson bislang bereits vier Kinder (zwei Söhne, zwei Töchter) mit seiner Ex-Frau Marina Wheeler – ihm werden jedoch zahlreiche Affären und weitere Kinder nachgesagt.

In den vergangenen Tagen hatten sich Johnson und Symonds von den Folgen einer Coronavirus-Infektion auf dem Landsitz Chequers in der Nähe der englischen Hauptstadt erholt. Am Montag nahm Johnson nach mehrwöchiger Erkrankung die Amtsgeschäfte wieder auf. In seiner ersten Rede nach der Erkrankung sagte Johnson, dass die Pandemie die größte Herausforderung für das Land seit dem Zweiten Weltkrieg sei.Johnson- Gesundheitssystem hat mir das Leben gerettet

Zum letzten Mal Nachwuchs im Regierungssitz in der Downing Street gab es im Jahr 2000. Damals bekam Cherie Blair, die Frau von Tony Blair, ein Baby.

