Brutzeit der Störche beginnt in Windehausen

Gute Nachrichten gibt es aus dem Storchennest in Windehausen: Dort hat inzwischen die Brutzeit hat begonnen. Die Dorfbewohner erkennen es schon am geänderten Verhalten der beiden Alt-Vögel. „Wir können nur nicht sehen, wie viele Eier im Nest liegen“, bedauert Nancy Hoffmann. Im vergangenen Jahr war die Brut erfolgreich. Zwei Jungstörche sind geschlüpft, gut gewachsen und haben ihre Nestlingszeit überlebt. „Allerdings waren sie so spät flügge, dass wir sie nicht mehr beringen lassen konnten“, blickt Nancy Hoffmann zurück.