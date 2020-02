Nordhausen. Stadtbibliothek und Förderverein veranstalten auch dieses Jahr einmal im Monat in Nordhausen einen Bücherflohmarkt.

Bücherflohmarkt in Nordhausen: Schmökern und Stöbern für den guten Zweck

Die zehnjährige Karlina aus Harztor nutzte am Wochenende die Gunst der Stunde und stöberte sich in Nordhausen durch viele Hundert Bücher. Die Nordhäuser Stadtbibliothek und ihr Förderverein laden jeden ersten Samstag im Monat zum Bücherflohmarkt ins Foyer des Bürgerhauses am Nikolaiplatz ein. Karlina hielt ihre Augen nach Druckwerk ihrer Lieblingsgenres Fantasy und Abenteuer offen, während andere Interessierte antiquarische Bücher ergatterten. Der Erlös – jedes Medium kostet 50 Cent – kommt stets der Nordhäuser Bibliothek für die Neuanschaffung von Lesestoff zugute.