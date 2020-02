Nordhausen. Kurt Herzberg gastiert am 18. Februar in der Stadt Nordhausen und will den Menschen im Umgang mit Behörden helfen.

Bürgerbeauftragter lädt zum Sprechtag in Nordhausen

Der Thüringer Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg lädt die Südharzer am 18. Februar zu einem Sprechtag in Nordhausen ein. Wie die Geschäftsstelle des Beauftragten mitteilt, finden die Gespräche ab 9 Uhr im Nordhäuser Landratsamt in der Grimmelallee 23, Raum 009, statt.

„Im Gespräch mit den Menschen versuche ich, ihre Anliegen zu klären und sie im Umgang mit Behörden zu unterstützen. Gerade der Dialog, das Miteinanderreden, das Interesse für die Dinge der Bürger und der ernste Wille, ihnen zu helfen, sehe ich als die Kernpunkte meiner Arbeit“, sagt Kurt Herzberg. Wichtig ist es ihm auch, so Herzberg weiter, regelmäßig in den Thüringer Kommunen vor Ort zu sein, denn nicht jeder Bürger hat die Möglichkeit, zu einem Sprechtag nach Erfurt zu kommen.

Unterlagen, etwa Bescheide oder Schreiben der Behörden, die die Anliegen betreffen, sollten zu den Gesprächsterminen mitgebracht werden. Der Bürgerbeauftragte hilft Bürgern in allen Fällen, in denen sie von einer Handlung der öffentlichen Verwaltung betroffen sind. Jeder hat das Recht, sich mit seinem Anliegen an den Bürgerbeauftragten zu wenden. Der Bürgerbeauftragte befasst sich mit den von Bürgern herangetragenen Wünschen, Anliegen und Vorschlägen und hilft ihnen im Umgang mit Behörden. Er wirkt auf eine schnelle, unbürokratische und einvernehmliche Erledigung der Bürgeranliegen hin. Sofern der Bürgerbeauftragte nicht zuständig ist, leitet er das Anliegen an die entsprechende Stelle weiter. Die Beratung ist kostenlos. Interessierte werden aus organisatorischen Gründen gebeten, einen persönlichen Gesprächstermin unter der Telefonnummer 0361 / 57 311 38 71 zu vereinbaren.

Weitere Informationen sowie Termine für Gespräche im Büro des Bürgerbeauftragten in Erfurt sind unter www.buergerbeauftragter-thueringen.de zu finden.

Bürgeranliegen können auch schriftlich an post@buergerbeauftragter-thueringen.de sowie postalisch an das Postfach 90 04 55, 99096 Erfurt gerichtet werden.