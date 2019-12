Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgermeister blickt auf ein erfolgreiches Jahr in Dingelstädt

Werte Bürgerinnen und Bürger, liebe Dingelstädterinnen und Dingelstädter,

Es ist nur noch kurze Zeit, dann stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Dies ist die Zeit der Besinnung, aber auch die Zeit, um rückblickend auf das alte Jahr zu schauen und einen Ausblick auf das neue Jahr zu wagen.

In diesen Tagen gilt unser besonderer Dank den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in unserer Stadt, die nicht im Kreise von Familie oder Freunden feiern, sondern ihre Zeit und Arbeitskraft in den Dienst der Allgemeinheit stellen, bei der Feuerwehr, der Polizei, im Rettungsdienst, in den nahe gelegenen Krankenhäusern und in sozialen Einrichtungen.

Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich auch zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, die daran mitgearbeitet haben, die neue Landgemeinde „Stadt Dingelstädt“ lebens- und vor allem liebenswert zu gestalten. Mein Dank gilt besonders den Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf karitativem, sportlichem und kulturellem Gebiet in Kirchen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und Initiativen beruflich oder ehrenamtlich engagiert haben. Nicht zuletzt danke ich den Mitgliedern des Stadtrates und den Ortschaftsräten, der Feuerwehren, des Seniorenbeirates und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus, der Kita Bummi und dem Bauhof recht herzlich für die gute Zusammenarbeit. Ich danke für ihr Mitdenken, Mitwirken und Mitarbeiten. Über das herausragende Engagement derer, die sich bei allen Eigenleistungen in unseren Ortschaften Dingelstädt, Helmsdorf, Kefferhausen, Kreuzebra und Silberhausen eingebracht haben, haben wir uns besonders gefreut. Nur mit diesen Eigenleistungen können wir auch künftig unser kulturelles Angebot wie zum Beispiel das Stadtfest und die Ortschaftsfeste, die Weihnachtsmärkte, den Rathaussturm und die zahlreichen Ausstellungen, Vorträge und Buchlesungen aufrechterhalten.

Darüber hinaus wurde 2019 in unserer Unstrutstadt wieder viel bewegt. Zahlreiche Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen konnten abgeschlossen oder auf den Weg gebracht werden. An dieser Stelle möchte ich, einige wichtige Maßnahmen, nur stichpunktartig benennen: Straßensanierungsarbeiten „Am Holzweg“ in Kreuzebra, Neugestaltung der Zuwegung und der Treppenanlage am Kerbscher Berg, weitere Erschließungsarbeiten im Industriegebiet „Am Rode“, Baubeginn der Brücke über die Unstrut im Bereich des Rasenweges in der Ortschaft Dingelstädt, Straßenneubau der Ölbergstraße in Helmsdorf, Straßensanierung Dingelstädter Straße in Kefferhausen, Erschließung Baugebiet „An der Unstrut“ durch einen Erschließungsträger in Kefferhausen, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in der gesamten Innenstadt, der Kefferhäuser Straße und der Silberhäuser Straße in Dingelstädt sowie in Silberhausen, Neugestaltung der Nebenräume in der Dingelstädter Friedhofskapelle, Beginn der Generalsanierung „Neubau Busbahnhof“ in Dingelstädt, die Ertüchtigung einer weiteren Kreuzwegstation am Kerbschen Berg, die Sanierung der Bordsteinanlagen in der Siedlung in Dingelstädt, Neubau des 1. Teilabschnittes des Triftweges, Neubau mit Kanalsanierung des Weges zwischen der Steinstraße und der Poststraße, Dachsanierung und Außenanstrich am Kindergarten Bummi, Sanierung der Außenanlagen mit Neubau der Annahmestation für Grünschnitt am Dingelstädter Bauhof, Anschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Stützpunktfeuerweh, Anschaffung eines Multicar M31 und eines Häckslers für den Bauhof, nicht zuletzt zahlreiche Kleinmaßnahmen der Innenstadtsanierung in Dingelstädt.

Herausragend war auch die Fertigstellung und die Einweihung des Kanonenbahnradweges mit dem Dingelstädter Radwegekreuz am 31. Oktober. Unsere Stadt an der Unstrutquelle bildet somit den Start- oder Endpunkt für einen der landschaftlich schönsten Radwege Deutschlands. Dies ist eine Bereicherung für unsere touristische Infrastruktur, die es gilt, weiter auszubauen. Im Oktober haben wir mit Frau Prof. Dr. Hübner von der Universitätsklinik Jena und dem FGZ Dingelstädt die Auftaktveranstaltung für das Gesundheitsnetzwerk Dingelstädt durchgeführt. „Dingelstädt lebt gesund!“ soll ein Gesundheitsnetzwerk werden, mit Kooperationspartnern, mit Aktionen wie Kursen, Vorträgen und Projekten. Mit dabei sind Schulen, Kindergärten, Vereine, Krankenkassen, Ärzte, Physiotherapeuten, Apotheken, Firmen und Privatpersonen. Somit könnte das Gesundheitsnetzwerk zu einer Bürgerbewegung in Sachen Gesundheit werden.

Vor uns liegt nun ein weiteres Jahr mit vielen Hoffnungen, Wünschen und guten Vorsätzen. Neben der weiteren Verbesserung der Versorgungsinfrastruktur gilt es vordringlich in naher Zukunft neue Wohngebiete für die Stadt Dingelstädt zu entwickeln. Hier sind wir derzeit auf einem sehr guten Weg, den es gilt, weiter zu verfolgen und zu einem positiven Abschluss zu bringen.

Ich wünsche Ihnen von Herzen erholsame und besinnliche Tage, einen guten Jahreswechsel und ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr, vor allem Gesundheit und Gottes Segen.

Ihr Bürgermeister

Andreas Fernkorn