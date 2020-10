Bürgermeister Klante: Wir wollen keine Kindergärten in Harztor schließen

Die Corona-Krise spitzt sich weiter zu. Auch im Südharz. Die Harztor-Gemeinde macht sich stark für ihre Kindergärten und wählt das geschlossene Konzept, bei dem es in den Tagesstätten nur noch feste Gruppen für die Kinder gibt. Nur in diesen räumlich getrennten Stammgruppen spielen und essen die Kinder. Diese Verfahrensweise soll dabei helfen, den Betrieb aller Tagesstätten aufrechtzuerhalten. „Wenn etwas passiert, sollen nicht komplette Kindergärten geschlossen werden, sondern nur die einzelnen Gruppen, die betroffen sind“, erklärt Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU). Zwar blickt auch er voller Sorgen den kommenden Wochen entgegen und befürchtet eine Verschärfung der Corona-Krise. Aber: „Unsere Kindergärten sollen so lange wie möglich geöffnet bleiben.“