Eine Ära endet demnächst in Leimbach. Ortsbürgermeister Manfred König (CDU) kündigt seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik an. Aus gesundheitlichen Gründen. „Ich werde nächstes Jahr aufhören“, sagt der 77-Jährige. „Es geht nicht mehr.“

Seit 56 Jahren ist Manfred König ehrenamtlich auf lokalpolitischer Ebene aktiv. Seit 1967 agiert er im Leimbacher Gemeinderat. Seit 2009 ist er Ortsteilbürgermeister.

Zufrieden blickt König auf sein Dorf. Wunschlos glücklich sei er nicht. Aber der Ort habe sich gut entwickelt, sagt er. Seit 1994 gehört Leimbach der Stadt Nordhausen an. Gemessen an der Einwohnerzahl, sei das Dorf der drittgrößte Ortsteil, rechnet König vor. Schaut er auf die Anfänge zurück, spricht er noch heute davon, dass Leimbach „zwangseingemeindet“ worden ist. Doch ebenso deutlich sagt König: Die Stadt habe dem Dorf gutgetan. Den Verantwortlichen im Rathaus sei er sehr dankbar. Und er meint damit alle drei Oberbürgermeister, die er als Dienstherren erlebt hat und somit beurteilen kann: von Barbara Rinke (SPD) über Klaus Zeh (CDU) bis Kai Buchmann (parteilos).

Manfred König sieht sich zwar einerseits schon auf der Zielgeraden seiner kommunalpolitischen Arbeit. Doch andererseits ist er noch voller Tatendrang. Sein größter Wunsch ist die Flurneuordnung in der Leimbacher Gemarkung: „Seit 1997 kämpfe ich um sie.“ Mit diesem Bodenmanagement bietet sich die Chance, ökonomische und ökologische Interessen in Einklang zu bringen. Die Flurneuordnung ermögliche infrastrukturelle Projekte, erklärt König. Sie ebne den Weg zu Fördermitteln des Landes. In Millionenhöhe.

Mit dem Geld könnte sich das Dorf einige Wünsche erfüllen. Ganz oben auf der Liste steht ein Radweg von Himmelgarten nach Leimbach. Mit der Sanierung der maroden Brücke am Kirchberg nennt der Bürgermeister ein zweites Beispiel.

Von der Leimbacher Flurneuordnung sind rund 600 Landeigentümer betroffen. Trotz dieser hohen Personenzahl ist der Prozess inzwischen ganz gut vorangekommen. Es gibt jedoch noch drei Widersprüche. „Die müssen erst einmal geklärt werden“, sagt König.

Auch die Corona-Pandemie hat das Verfahren ins Stocken gebracht. „Wir müssten eine Versammlung abhalten“, erklärt König. Das sei aber bei 600 Personen gegenwärtig ein unlösbares Problem. Sicher könne man davon ausgehen, dass nicht alle kommen werden. Trotzdem: Viel Platz wäre vonnöten, um die in der Coronakrise geltenden Abstandsregeln einhalten zu können. „Unter diesen Umständen würden in unsere Leimbacher Festhalle nur 96 Personen reinpassen“, weiß König. Selbst die Nordhäuser Ballspielhalle und die Wiedigsburghalle wären zu klein, bedauert der Bürgermeister.

In den letzten Monaten seiner Amtszeit möchte der Dorfchef auch noch die bevorstehenden Jubiläen mitgestalten. Leimbach hat 2021 drei Gründe zum Feiern: 225 Jahre freiwillige Feuerwehr, 220 Jahre Kirchturm und 100 Jahre Kriegerdenkmal. Diese Anlässe sollen in einem Dorffest gebündelt werden. Geplant sei es im Juni, verrät Manfred König.

Vielleicht ist dieses Fest auch eine gute Gelegenheit für die Dorfbewohner, sich würdig von ihrem Bürgermeister zu verabschieden.