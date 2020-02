Müll an der Bundesstraße 4 bei Nordhausen in Höhe der Sundhäuser Berge.

Sundhausen. Wie rücksichtslos Menschen sein können, zeigt ein Blick zur B 4 in Höhe der Sundhäuser Berge. Dort stößt man vielfach auf achtlos weggeworfenen Müll.

Bundesstraße bei Nordhausen wird als Mülldeponie zweckentfremdet

Wer in den Serpentinen der Sundhäuser Berge einen kleinen Stopp auf seiner Fahrt über die Bundesstraße 4 macht, dürfte über seine Mitmenschen erschrecken: Zahllose Kaffeebecher, Kippenstummel und allerlei anderer Unrat säumen den Straßenrand. Eine Feldwegeinfahrt wurde sogar als wilde Mülldeponie für Gartenmöbel und dergleichen zweckentfremdet. Im Landratsamt in Nordhausen weiß man um Probleme dieser Art: 2018 beispielsweise waren 92 Tonnen Müll in der Südharzer Flur entsorgt worden.

