Bundestagskandidaten diskutieren im Park Hohenrode in Nordhausen

Nordhausen. Unternehmerverband rückt die Bundestagswahl in den Blickpunkt und startet Aktion für Erstwähler.

Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) bietet der Nordthüringer Unternehmerverband (NUV) in seinem kommenden Mitgliedertreffen eine Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten des Wahlkreises 189 Nordhausen – Eichsfeld – Kyffhäuserkreis zur diesjährigen Bundestagswahl an, teilt der NUV-Vorsitzende Niels Neu mit. Das Treffen ist am Montag, 23. August, ab 16.30 Uhr im Park Hohenrode.

Die Diskussion soll auf dem Youtube-Kanal vom Tonstudio Music-Stable live übertragen werden. Außerdem startet der NUV eine Aktion: Die ersten zehn interessierten Erstwähler, die sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten (Name, E-Mail und Geburtsdatum) unter info@nuv-nordhausen.de beim Unternehmerverband melden, erhalten eine Einladung zur kostenfreien Teilnahme an der Veranstaltung.