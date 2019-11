Die Vorfreude steht Messechefin Christiane Längle ins Gesicht geschrieben, wenn sie für die 6. Auflage der Verbraucher-Messe „JENAer HERBST 2019“ wirbt, Jenas größter und buntester Familienmesse.

„Drei Tage lang wird es in den Messehallen der Sparkassen Arena wieder spannend und abwechslungsreich, denn die Messe vereint alle Themen, welche die Verbraucher interessieren: Gesundheit, Wellness, Freizeit inklusive Reisebereich und E-Mobilität, Sport und Genuss. Das Ganze ergänzt durch wissenswerte Informationen rund um Bauen, Wohnen, Modernisieren“, so Christiane Längle.

Das Konzept hat sich bewährt, das belegen die Top-Besucherzahlen jedes Jahr – im vergangenen waren es rund 7000 bis 8000 Menschen. Vielleicht auch deshalb, weil es stets neue Aspekte beinhaltet, welche die Besucher überraschen.

In diesem Jahr gehört der Themenbereich Genuss zu den neuen Angeboten. Echte Genießer und Feinschmecker erleben hier ein kleines Paradies der Köstlichkeiten – von regionalen als auch überregionalen Erzeugern.

Die Gaumenfreuden reichen von Jenaer Senfkreationen über Spezialitäten vom Wild (u.a. auch Elch, Biber, Rentier oder Gams) bis zu Käsevarianten, Obstbränden, Wildbier, Weine und Liköre, Suppen, Thüringer Feinfrostangeboten oder Waffeln, Zwieback und anderen Snacks... Probieren an den verschiedenen Ständen ausdrücklich erwünscht.

Anziehungspunkt der Messe sind natürlich auch das großartige Begleit- und Showprogramm und die Highlights mit den Jungs von Science City (alle drei Tage) und dem FC Carl Zeiss Jena (Sonnabend). Körbe werfen, Autogramme, Verlosung... „Über die Jahre ist eine sehr gute Partnerschaft mit beiden Vereinen gewachsen“, freut sich die Messechefin. „Zumal es ja für die Basketballprofis sozusagen in der Sparkassen-Arena ein ‘Heimspiel‘ ist und sie mit uns die Termine absprechen.“

Eine Modenschau der Extraklasse haben die Eventmode-Models von Prinzess vorbereitet mit aktuellen Trends der Hochzeits- und Festmode und coolen Outfits für Abschlussball oder Jugendweihe.

„Wir sind das zweite Mal dabei und freuen uns schon sehr. Letzten Herbst hat unsere Show das Publikum begeistert – und das möchten wir dieses Jahr natürlich noch toppen. Wir sind uns sicher, dass wir das schaffen. Dieses Mal ist es keine klassische Hochzeitsmodenschau, sondern unsere Models präsentieren die gesamte Palette an Festmode und erzählen dem Publikum dabei eine kleine Geschichte. Unterstützt werden sie dabei von einer Tanzgruppe. Selbst wir sind schon total gespannt“, erzählt Jasmin Hartrampf von Event Mode Prinzess.

Das Tanzstudio P-70 und das Jenaer Tanzhaus bringen Bewegung und Pep in die Messearena. Verschiedene Kampfsportvereine, der Fechtsportclub Jena oder die Kanga-Mamas sorgen mit ihren Vorführungen für staunen. Ein besonderes Fahrgefühl können Mutige bei Segway-Touren auf dem Messegelände ausprobieren.

Die von den Messebesuchern stets nachgefragte und sehr beliebte Messe-Rallye lockt wieder mit attraktiven Preisen der teilnehmenden Aussteller.

Klar – auch die Kinder bekommen viel geboten: sie können Alpakas kennenlernen, streicheln und den „Alpaka-Führerschein“ machen. Es gibt einen großen Bastelstand, an dem man sein eigenes Modell (z.B. Hubschrauber...) zusammenbauen und mit nach Hause nehmen kann. Es kann mit Naturmaterial gebastelt und mit Airbrush designt werden. Spaß gibt‘s auf jeden Fall auch beim Aquazorbing – einfach zum Rumkugeln...

Nach so viel Bewegung, Mitmachen und Schauen hat sich der Körper einen Extra-Kick Vitamine verdient – den gibt‘s in Form von Smoothies und anderen Gesundheitsdrinks...

Für Neugierige startet an allen drei Tagen wieder das beliebte Vortragsprogramm. Das Spektrum an wissenswerten Themen ist breit und reicht von Stand Up Paddeln auf der Saale, über Gesundheit, Pflege, Hören heute, MotionComposer, die heilende Wirkung von Senf bis zu den Beratungs- und Infoangeboten der Verbraucherzentrale.

Branchenvielfalt und sachliche Information gepaart mit Spaß, Show und Unterhaltung prägen das Markenzeichen der Messe JENAer HERBST 2019. So hält sie für nahezu jedes Lebensalter und jeden Lebensbereich Neues, Überraschendes, Originelles und Praktisches für die ganze Familie bereit. Herzlich willkommen!

Kerrin Viererbe