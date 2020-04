Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bunte Steine erfreuen Spaziergänger im Eisenacher Kartausgarten

Johanna, Christine und Hund Ellla erfreuen sich an den inzwischen mehr als 200 farbenfroh gestalteten Steinen, die Spaziergänger auf Bordsteinen im Kartausgarten unweit der Wandelhalle legten. Kurz vor dem Osterfest wurde zum Aufmuntern in Corona-Zeiten mittels eines Zettels zum Mitmachen bei dieser Kunstaktion animiert. So entstanden bislang Sonne, Regenbogen, Gesichter, Blumen, Marienkäfer, Fische, Schmetterlinge und vieles mehr. Eine ähnliche Aktion gibt es mit bunten Stöcken am Wehr im Palmental.