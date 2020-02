Buntes Mauerstück als Geschichte zum Anfassen

Der ehemalige Erfurter Oberbürgermeister Manfred Ruge holt einen kleinen, unscheinbaren Stein aus seiner Tasche und hebt ihn hoch. Grau auf der einen Seite, auf der anderen ganz bunt. „Das ist ein Stück der Berliner Mauer, ihr könnt ihn euch anschauen. Nachher möchte ich ihn aber wieder haben!“ Mit dem Mauerstückchen machte Ruge die zurückliegende deutsche Geschichte für die Schüler der Aktiv-Schule Erfurt innerhalb der Dialogveranstaltung „Friedliche Revolution 1989“ greifbar.

Neben Ruge gaben am Donnerstag vier weitere Zeitzeugen einen Einblick in ihr Leben in der DDR und besonders in die Zeit, in der die Stimmen und Proteste gegen das Regime immer lauter wurden.

Als „Kapitalistensohn“ in der DDR nicht leicht gehabt

Als Erster erzählte Manfred Ruge. Am Ende des zweiten Weltkrieges wurde er in Erfurt geboren. Sein Vater besaß eine größere Mantel-Schneiderei, die 1961 jedoch enteignet wurde. Als „Kapitalistensohn“, so sagt er, hätte er es schon immer nicht ganz leicht gehabt und vor allem nicht in der DDR. Am 4. Dezember 1989 war er dann bei den Ersten dabei, die die Erfurter Stasi-Zentrale in der Andreasstraße besetzt haben, um die Verbrennung und Vernichtung der Akten zu verhindern. In den darauffolgenden Tagen und Wochen konnte er bereits erste Blätter seiner Stasi-Akte sichten, schockiert konnte er sich diese zunächst nicht weiter anschauen. Vier Jahre später wollte der ehemalige Oberbürgermeister sich den Rest der Akte anschauen. Doch diese war verschwunden und blieb es bis heute.

Barbara Sengewald war ebenfalls an der Spitze derer, die die Besetzung der Stasi in Erfurt organisierten. Aus einem christlichen Elternhaus kommend erzählt sie: „Ich war nie angepasst. Ich habe immer meine Meinung gesagt und damit bin ich angeeckt.“ Das Abitur konnte Sengewald noch absolvieren, für das Studium war sie „nicht geeignet“. Die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Darstellung der DDR und dem, was sie tatsächlich alltäglich erlebt hat, wurde für Barbara Sengewald irgendwann zu groß. Spätestens im Mai ’89 zur Volkskammerwahl war klar, die Wahlergebnisse wurden gefälscht. Ihre Unzufriedenheit wuchs immer mehr und so engagierte sie sich in evangelischen Gruppen.

Der Schüler Eliah, der die Moderation übernommen hatte, nahm den interessiert zuhörenden Klassenkameraden die „Last“ der ersten Frage an die Zeitzeugen. Er hatte jeweils für die Gäste einige Nachfragen schon vorher zusammengetragen.

Maueröffnung eigentlich Ding der Unmöglichkeit

Nach den sehr nachdenklich machenden Berichten hatte Elisabeth Schäfer noch eine heitere Episode parat. Sie erfuhr bei einem Besuch ihrer 80-jährigen Mutter in einem fast beiläufigen Satz von den turbulenten Ereignissen am 9. November. Was redet die Mutter da wieder, dachte sie. „Die Mauer ist auf.“ – Das war doch „für mich ein Ding der Unmöglichkeit“. Sie ging nach Hause, machte den Fernseher an und konnte es dann mit eigenen Augen sehen.

Gesine Oltmanns kam noch einmal auf die Zeit der ersten Proteste zurück. Ihr wurde das Verteilen von Flugblättern zum Verhängnis. Während die Demonstrationen gewaltfrei verliefen, wurde sie aufgrund dieser Protestaktion von der Stasi verhaftet. „Wir wollten Verhaftungen provozieren, um zu zeigen, wie brutal der Staat ist und um die Leute wachzurütteln“, erzählt Oltmanns. Dank einer Mahnwache wurde sie jedoch nach 10 Tagen aus dem Gefängnis wieder entlassen. Die erhaltene Unterstützung hat sie stark gemacht und in ihrem weiteren Weg bestärkt.

Stasi-Akte „ein Stückchen Leben zum Nachlesen“

Wolfgang Musigmann, der schon Jahre vor der Maueröffnung mit der „Offenen Arbeit“ oppositionell tätig war, berichtete von den Folgen dieses Widerstands. Eben von seiner Stasi-Akte, die dick und somit für ihn sogar unfreiwillig „ein Stückchen Leben zum Nachlesen“ ist.

Nach den ausführlichen Berichten, zu denen es dann doch kaum Nachfragen gab, folgt nun – so Organisator und Lehrer Maximilian Thomé – für die Schülerinnen und Schüler die Diskussion und Auswertung in den nächsten Unterrichtsstunden. Und vielleicht folgen einige von ihnen auch der Einladung von Jochen Voit, dem Leiter der Gedenkstätte Andreasstraße, dort an Workshops oder anderen Angeboten für Jugendliche teilzunehmen. Voit hatte zur Einführung kurz das Haus vorgestellt.