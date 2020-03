Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bus- und Straßenbahnfahrt im Kreis Gotha mit App

Der Verkehrsverbund Mittelthüringen bietet seinen Fahrgästen ab sofort die Möglichkeit, ihre Fahrt in Bus, Zug und Straßenbahn über die Fairtiq-App mittels Check-in-Check-out abzurechnen. Auch im Landkreis Gotha könne in den Bussen und Straßenbahnen mit dem neuen System eine Fahrtberechtigung erworben werde, darauf weist Waldbahn-Geschäftsführer Karl-Heinz Koch hin. Dadurch sei der Fahrgast unabhängig vom Verkaufspersonal und erhalte immer den besten Preis. Das sei eine Alternative zum eingeschränkten Fahrscheinverkauf wegen der Corona-Pandemie. Voraussetzung ist ein Smartphone mit der Fairtiq-App. Vor dem Einsteigen den „Start“-Button nach rechts ziehen. Sobald der Check-in angezeigt wird, ist man zur Fahrt berechtigt. Bis 31. Dezember 2020 wird hierbei ein Rabatt von zehn Prozent auf die Einzelfahrt und Kinder-Einzelfahrt gewährt. Die Vorverkaufsstelle am Hauptbahnhof bleibt geöffnet.