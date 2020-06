Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bushaltestelle am Affengehege wird nicht bedient

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Kleinfurra und Straußberg kommt es in der Zeit vom 8. bis voraussichtlich 12. Juni zu einer abweichenden Bedienung auf der Regionalbuslinie 291, teilen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe mit. „Die Haltestelle Straußberg wird in diesem Zeitraum nur gemäß Baufahrplan bedient. Die Haltestelle Straußberg/Affengehege kann in der Zeit überhaupt nicht bedient werden. Wir bitten unsere Fahrgäste, sich entsprechend an der Haltestelle oder im Internet unter www.verkehrsbetriebe-nordhausen.de zu informieren“, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale telefonisch unter 03631 / 63 92 15.