Die Bonhoefferstraße muss am Konsumneubau Panoramablick in Weimar Nord gesperrt werden.

Weimar. Verfüllarbeiten am Konsumneubau sind der Auslöser für Straßensperrung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buslinie 1 ist baubedingt auf Abwegen

Aufgrund einer Vollsperrung der Bonhoefferstraße in Weimar-Nord muss die Stadtbus-Linie 1 kommende Woche ihre Route ändern. Das hat die Stadtwirtschaft Weimar GmbH bekanntgegeben. Ab Montag, 10. Februar, werden bis voraussichtlich Freitag, 24. Februar, die angekündigten Verfüllarbeiten am Konsumneubau für das Wohn- und Geschäftshaus Panoramablick durchgeführt.

Die Linie 1 fährt in diesem Zeitraum stadtauswärts ab der Haltestelle „Allstedter Straße“ direkt zur Haltestelle „Stauffenbergstraße“. Die Haltestellen „Lucas-Cranach-Schule“ und „Bonhoefferstraße“ entfallen dagegen. Stadteinwärts verkehrt die Linie 1 auf ihrem normalen Linienfahrweg. Weitere Informationen halten örtliche Bekanntmachungen sowie die Kundencenter in der Industriestraße 14 und am Goetheplatz bereit, ebenso das Internet (sw-weimar.de) und die VMT-Servicehotline (Tel. 0361 / 1 94 49).