Buttstädt setzt Kita-Beschlüsse aus

Der Buttstädter Gemeinderat ist am Montag einstimmig Beschlussvorlagen der Verwaltung gefolgt und hat zwei Beschlüsse zur Kita-Zukunft im Gemeindegebiet ausgesetzt. Genauer gesagt hat das Gremium die Fristen, in denen die Beschlüsse umgesetzt werden sollen, verlängert. Bürgermeister Hendrik Blose hatte die Notwendigkeit damit begründet, dass in der Pandemiezeit die Vorhaben nicht ausreichend, wenn überhaupt, mit allen Beteiligten hätten diskutiert werden können. Dies betrifft den Plan der Verwaltung, die Elternbeiträge für alle Kindertagesstätten im Gemeindegebiet auf gleiches Niveau zu bringen, wie auch die Absicht, alle in die Verantwortung eines einzigen Trägers zu überführen. Die Beitragsangleichung soll nunmehr nach ausführlicher Elternbeteiligung statt zum Beginn des neuen Kindergartenjahres (1. September 2020) erst mit dem neuen Kalenderjahr (1. Januar 2021) erfolgen. Die Frage der Vereinheitlichung der Trägerschaft soll dagegen nicht per 1. Januar 2021, sondern nach einer Ausschreibung erst ein ganzes Jahr später, zum 1. Januar 2022, umgesetzt werden.