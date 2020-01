Buttstädt wie es nicht jeder kennt

„Natürlich war da mächtig viel Aufregung im Spiel“, sagt Michael Reinhardt. Die Rede ist vom großen Umzug zum Buttstädter Pferdemarkt im vergangenen Jahr. Für den 31-Jährigen bedeutete die Großveranstaltung den ersten großen Auftrag für die Stadt Buttstädt. Uta Hickethier von der Buttstädter Gemeindeverwaltung hatte den Kontakt hergestellt. Michael Reinhardt sollte den kompletten Umzug mit der Kamera einfangen. Die Bilder wurden dann zum Pferdemarkt auf einer großen Leinwand präsentiert. „Ich habe die ganze Nacht am Computer gesessen und für den letzten Schliff gesorgt“, erzählt er und spricht von einem „coolen Gefühl“, seine Bilder einer großen Öffentlichkeit zu zeigen und direktes Feedback zu bekommen.

Michael Reinhardts erster Buttstädt-Kalender ist in einer Auflage von 50 Stück erschienen. Foto: Peter Hansen

Zum Fotografieren kam der gelernte Großhandelskaufmann vor etwa zwei Jahren über das Motorradfahren. Um die Fahrten festzuhalten, kam er auf die Idee, eine Minikamera am Helm zu installieren. Während das Motorrad nach und nach in den Hintergrund trat und letztlich ganz aus seinem Leben verschwand, ist das Fotografieren geblieben. Mit Natur- und Tieraufnahmen fing alles an. Als eine Freundin ihn ansprach, Fotos von ihrer Tochter zu machen, gewann das Hobby an Fahrt. Die Anzahl der Anfragen nahm zu.

Ende vergangenen Jahres konnte Michael Reinhardt erneut von sich reden machen. Wieder war es Uta Hickethier, die auch dem Verein „Buttstädt erleben“ angehört, die ihn für ein weiteres Projekt gewann. Ein Kalender mit Buttstädter Motiven sollte zum Weihnachtsmarkt der Stadt verkauft werden. Michael Reinhardt zögerte nicht. Nicht das Typische zu zeigen, was jeder kennt, war dabei sein Anspruch. Das Rathaus jedoch durfte nicht fehlen. Entstanden sind außerdem zahlreiche Makroaufnahmen, für die Michael Reinhardt in Buttstädt und den Ortsteilen unterwegs war. Viel Zeit hat er im Loh-Wald verbracht. Für ein Foto, das einen Buntspecht pickend an einem Baum zeigt, hat er sich gut eine halbe Stunde auf die Pirsch gelegt, um den optimalen Zeitpunkt für das richtige Motiv zu erhaschen. Zum Weihnachtsmarkt gingen die ersten der insgesamt 50 Kalender weg. Außerdem halfen Karola Striehn in ihrem Spielzeugladen und das Blumengeschäft „Blatt & Blüte“ nach. „Die Restbestände hat der Verein ‘Buttstädt erleben’ an Mitglieder und Partner verteilt“, berichtet Reinhardt nicht ohne Stolz.

Gewachsen ist mittlerweile seine Fangemeinde, die ihm bei Instagram oder Facebook folgt. Mit ihnen teilt er neueste Arbeiten und freut sich über Anregungen und Kritik. Unter dem Namen „Reinigrafie“ ist er dort zu finden. Auf die Frage nach fotografischen Wünschen antwortet er prompt: „Die Nordlichter stehen ganz oben auf meiner Vorhabenliste. Darüber hinaus wären ein eigenes Studio schön und natürlich neue Projekte.“ Auf eins kann er jetzt schon neugierig machen. Wie bereits 2019 soll es auch dieses Jahr eine gemeinsame Vernissage mit Ria Matzat, einer Buttstädter Künstlerin, geben. „Freunde unterstützen uns“, sagt Michael Reinhardt und kündigt die Ausstellung nach Ostern an.