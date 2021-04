Noch ist es möglich, dass hier Autos fahren. Die Bremsschwellen an der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Niedersachswerfen drosseln schon jetzt wenigstens das Tempo. Aber bald wird hier kein Verkehr mehr rollen.

Campus in der Albertstraße: Mehr Sicherheit für Kinder in Niedersachswerfen

Niedersachswerfen. Harztor-Gemeinderat stimmt dem neuen Verkehrskonzept zu. In den Sommerferien soll es umgesetzt werden. Areal zwischen Kindergarten und Schule wird verkehrsfrei.

Das neue Verkehrskonzept für die Albertstraße ist beschlossene Sache. Der Gemeinderat hat zugestimmt. Die Straße zwischen Kindergarten und Regelschule wird verkehrsfrei. Die Kinder erhalten einen Campus, auf dem sie sich sicher bewegen können.

Auf einer Breite von 15 Metern soll die Straße mit Pollern für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, so dass eine sichere Zone im Eingangsbereich der beiden Kindereinrichtungen entsteht.

Da der Verkehr deshalb in diesem Teil des Dorfes neu geregelt werden muss, hat das Sondershäuser Ingenieurbüro Bense ein Konzept erarbeitet. Dieses soll in den kommenden Sommerferien umgesetzt werden.

Damit aber auch in Zukunft Rettungsdienste und Versorger das Gelände erreichen können, sollen herausnehmbare Poller errichtet werden. Zudem soll ein absolutes Halteverbot ein Platzverweis für den Hol- und Bringverkehr der Eltern sein. Aus westlicher Richtung soll der künftige Verkehrsfluss über die Goethestraße zur Schulstraße führen. Dort können die Kinder in Schulnähe aussteigen. Die Ausfahrt aus diesem Quartier erfolgt dann über die Straße Am Bahnhof.

Der vorhandene Parkplatz südlich des Kindergartens soll erweitert werden. 31 Stellplätze sind vorgesehen – sowohl reservierte Flächen für Kita-Mitarbeiter als auch freie für Kurzzeitparker. Die Lehrer können weiterhin auf dem Regelschulgelände parken.

Für den Schulbusverkehr ist eine neue Haltestelle in der Albertstraße geplant. Die Anfahrt soll über die Große Bahnhofstraße erfolgen.

Gemeinderatsmitglied Ulrich Wilke (UWL) blickt zufrieden auf das Vorhaben. Der Entwurf sei vernünftig, sagt er. Und was sich in der Praxis als nicht so gut erweisen sollte, könnte im Nachgang noch verändert werden, meint der Sachswerfer.