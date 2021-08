Nur noch die elektronische Schranke fehlt, dann ist die Erweiterung des Caravan-Stellplatzes in Bad Sulza neben Freibad und Gradierwerk fertig.

Caravan-Stellplatz in Bad Sulza hat nun doppelt so viele Stellflächen

Bad Sulza. Die Erweiterung der Stellflächenzahl für Wohnmobile in Bad Sulza ist so gut wie abgeschlossen. Nur noch die elektronische Schrankenanlage fehlt.

Fast fertig. Einzig die Schranke, die die Zufahrt zum erweiterten Caravan-Stellplatz in Bad Sulza regeln soll, ist noch nicht an ihrem künftigen Platz. Die Nutzbarkeit der mit 16 Stellflächen nun doppelt so großen Anlage ist aber bereits gegeben.

Und nun zählen die Übernachtungen auch in die offizielle Kurstatistik. Bei der zu entrichtenden Stellplatzgebühr wird die Nutzung von Duschen und Toiletten im benachbarten Servicegebäude neben dem Gradierwerk inklusive sein. Dessen Fertigstellung ist aber noch nicht abgeschlossen.