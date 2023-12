Cathy Hummels feiert Weihnachten in Abu Dhabi

München Raus aus dem deutschen Schmuddelwinter: Moderatorin Cathy Hummels reist mit Sohnemann Ludwig an Weihnachten in die Wüste.

Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels verbringt Weihnachten dieses Jahr weit weg von daheim. „Ich feiere dieses Jahr gemeinsam mit meinem Sohn in Abu Dhabi, danach fliegen wir weiter nach Thailand für eine TV-Produktion von mir“, sagte die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor ihrem Benefiz-Weihnachts-Event in München.

„Wir machen uns zu zweit einen wunderschönen Heiligabend und sind dankbar für alles, was wir haben“, sagte die Ex-Frau von Fußball-Star Mats Hummels. „Wir singen und wir tanzen und wir lachen, eigentlich wie jeden Abend. Ludwig wird bestimmt noch etwas Fußball spielen.“

In ihrem neuen Zuhause in München, in das sie erst in diesem Jahr eingezogen ist, gebe es „noch einige Umbauarbeiten“, sagte sie. „Deshalb entfliehe ich dem Ganzen ein wenig, um mal wirklich zur Ruhe zu kommen.“

Sie sei zwar „nicht mehr gläubig, aber ich zelebriere das Zusammensein und mag die besinnliche Stimmung, welche zur Weihnachtszeit herrscht“, sagte sie. „Mich macht das sehr glücklich.“

Nach ihrem „Wiesn-Bummel“, den sie inzwischen als Promi-Event auf dem Oktoberfest etabliert hat, veranstaltet Hummels nun auch noch ein Benefiz-Event zu Weihnachten. Die Spenden, die bei „Cathy Hummels' Charity Weihnachtszauber“ am Dienstag zusammenkommen, sollen ihren Angaben zufolge der Organisation „Children for a better World“ zugutekommen.