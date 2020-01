Charlotte Brückner aus Wolkramshausen feierte ihren 100. Geburtstag

Ihren 100. Geburtstag feierte die von allen Lotti genannte Charlotte Brückner jetzt fast noch ebenso fidel wie die Feste ihrer Jugend mit dem feschen Flieger Walther. Mit ihm gründete sie ihre Familie, in deren Mitte sie nun ihren Ehrentag erlebte. Ganz nah bei ihrer Tochter, dem Enkel und zwei Urenkeln hat sich Charlotte Brückner in Sondershausen niedergelassen.

Erst vor zwei Jahren verließ sie Wolkramshausen, nachdem sie dort 98 Jahre ihres Lebens verbracht hatte. Viele davon gemeinsam mit dem ihr 1939 angetrauten Walther, der 1995 im Alter von 80 Jahren verstarb. Ihre Lebensfreude, darin sieht Tochter Karin Springer einen Grund für das hohe Alter ihrer Mutter, habe ihr dieser Verlust aber nicht geraubt. Spät im Leben habe sich Charlotte noch viel erfüllt, was sie zuvor mit Rücksicht auf die Familie zurückgestellt hatte. Mit einer Freundin unternahm sie weite Reisen. „Mit fast 90 schwamm sie noch flink wie ein Fisch“, erinnert sich die Tochter an wöchentliche Ausflüge ins Schwimmbad nach Bad Sachsa.

Flott und beweglich war die Jubilarin ihr ganzes Leben über gewesen. In der Jugend eine Sportskanone, die bei Laufwettbewerben Lorbeerkränze abräumte, war sie auch später viel auf den Beinen, um die häusliche Wirtschaft mit Haus, Hof und einem Stückchen Land in Schuss zu halten. Zuvor schon hatte sie während der Kriegszeit großes Durchstehvermögen bewiesen. So musste sie zunächst die Nachricht verarbeiten, ihr Mann sei in Russland gefallen, bevor der Geliebte völlig überraschend vor der Tür stand.

Engagiert war Charlotte Brückner ihr bisheriges Leben lang nicht nur im Familiären, wo sie mit Kunstfertigkeit im Backen für besondere Genüsse sorgte und mit 82 Jahren alle Kuchen für die Hochzeit von Enkel Matthias Springer selbst buk. Sie wachte jahrzehntelang über die Finanzen einer Frauengruppe innerhalb der evangelischen Kirchgemeinde von Wolkramshausen und organisierte den Seniorenklub im Ort mit. Heute genießt es die 100-Jährige, die sich im Seniorenheim vom Deutschen Roten Kreuz in Sondershausen rundum gut umsorgt fühlt, oft mit Tochter oder Enkel in der Stadt unterwegs zu sein.