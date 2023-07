Christopher Street Day in Weimar: Bunte Demonstration für mehr Selbstbestimmung

Hunderte feierten am Samstag den CSD 2023 in Weimar.

Mehrere Hundert überwiegend junge Menschen haben am Samstag in der Weimarer Innenstadt zum 12. Mal den Christopher Street Day CSD gefeiert.

Ausgestattet mit Regenbogenfahnen sind am Samstag mehrere Hundert Menschen für die Rechte von Homo-, Bi- und Transsexuellen durch Weimar gezogen. "Wir schätzen, dass etwa 1100 Menschen dabei waren", sagte Tino Ranacher, Mitorganisator der "Pride"-Demonstration zum Christopher Street Day in Weimar. "Viele Jüngere, aber auch ein paar Ältere waren mit uns unterwegs."

Eine zentrale Forderung in diesem Jahr war die Durchsetzung des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes. Im Kern geht es dabei darum, dass in Zukunft jeder Mensch in Deutschland seinen eigenen Geschlechtseintrag und Vornamen selbst festlegen und ändern darf. Das Vorhaben dazu hatten SPD, FDP und Grüne auf Bundesebene im Koalitionsvertrag vereinbart, doch die Umsetzung lässt noch auf sich warten.

Der Christopher Street Day wird weltweit gefeiert. Zurück geht die Bewegung auf Ereignisse im Juni 1969, als Polizisten in New York eine Bar in der Christopher Street stürmten und so einen Widerstand von Schwulen, Lesben und Transmenschen auslösten.