Corona-Abfall mit Hausmüll entsorgen

Erfurt. Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mit Hilfe von Experten beantworten wollen.

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mithilfe von Experten beantworten wollen.

Corona-Blog: Spahn und Ramelow für mehr Freiheiten nach zwei Impfungen - Hausärzte vor Impfstart

Wie wird Corona-Abfall entsorgt?

Laut Robert-Koch-Institut fallen bei der Behandlung von infizierten und erkrankten Personen in der Regel keine gefährlichen Abfälle an, die speziell deklariert werden müssten. Für Arztpraxen und Kliniken gelten besondere Vorschriften zur Abfallentsorgung. Abfälle aus privaten Haushalten, die bei der Betreuung von Covid-19-Verdachtsfällen oder leicht erkrankten Patienten verursacht wurden (etwa Einweg-Atemschutzmasken), sind dem Restabfall zuzuführen und werden in Hausmüllverbrennungsanlagen vernichtet.

In Privathaushalten, in denen infizierte Personen oder Verdachtsfälle leben, entfällt das Gebot der Abfalltrennung. Demnach sind auch Verpackungsabfälle, Altpapier und Biomüll über die graue Restmülltonne zu entsorgen, in stabilen, möglichst reißfesten Abfallsäcken.

Das gilt vor allem für Gegenstände, die mit Sekreten oder Exkreten Infizierter behaftet sein könnten, etwa Papiertaschentücher. Die Abfallsäcke sind fest zu verschließen, zum Beispiel zu verknoten oder zuzubinden. Spitze und scharfe Gegenstände müssen in durchstichsicheren Einwegbehältnissen verpackt werden. Müllsäcke sind für Menschen und Tiere unzugänglich zu lagern.

Einen signifikanten Anstieg der Restabfallmenge konnten aber weder die Stadtwerke Erfurt noch der Abfallzweckverband Ostthüringen und der Entsorger Remondis feststellen. Es sei aber zu einem Anstieg der Abfallmenge in den gelben Tonnen gekommen, etwa durch EssenVerpackungen, so ein Remondis-Sprecher. Auch die Altglas-Menge habe zugenommen.