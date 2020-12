Das Statistische Bundesamt meldete im November durchschnittlich elf Prozent mehr Todesfälle als in den Vorjahren - in Sachsen sogar 39 Prozent

Laut RKI wurden innerhalb des vergangenen Tages 22.459 Neuinfektionen registriert

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher mehr als 1.708.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 32.500 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Das Coronavirus hat Deutschland weiter im Griff. Trotz Lockdown und Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erreichte die Zahl der Corona-Toten kurz vor dem Jahreswechsel mit über 1000 binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert.

Laut Statistischem Bundesamt lag die Zahl der Todesfälle im November elf Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Im vom Coronavirus besonders betroffenen Bundesland Sachsen lag die Übersterblichkeit sogar bei 39 Prozent.

Corona-News des Tages: RKI meldet 1129 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden – Höchstwert

Das Robert-Koch-Institut hat am 30. Dezember 22.459 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zudem starben binnen eines Tages 1129 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung - ein neuer Höchstwert. Allerdings habe die hohe Zahl an Todesfällen möglicherweise etwas mit den Nachmeldungen nach den Weihnachtsfeiertagen zu tun, so RKI-Chef Lothar Wieler in Berlin.

Lesen Sie dazu: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Corona – Mehr Infos zum Thema

30. Dezember: Großbritannien: Halbe Million Impfstoff-Dosen von Astrazeneca ab nächster Woche

17.49 Uhr: Dem britischen Gesundheitsminister Matt Hancock zufolge sollen bereits in der kommenden Woche mehr als eine halbe Million Dosen des neu zugelassenen Impfstoffs zur Verfügung stehen. „Die Neuigkeiten von heute bedeuten, dass jeder, der eine Impfung will, auch eine bekommen kann“, sagte Hancock am Mittwoch im Parlament. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) hatte dem Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca und der Universität Oxford am Mittwoch eine Notfallzulassung erteilt.

Das Präparat biete bereits nach einer ersten Impfung Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung, so Hancock. Eine zweite Impfung werde erst nach zwölf Monaten empfohlen. Das ermögliche, schnell eine große Zahl an Menschen zu schützen.

Gleichzeitig kündigte Hancock eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen in weiten Teilen Englands an. Das sei wegen der Ausbreitung der neuen, möglicherweise ansteckenderen Virus-Variante geboten. Großbritannien verzeichnet seit einigen Tagen Rekordwerte an Neuinfektionen.

Pharmaindustrie: Bald mehr Corona-Impfstoff für Deutschland

17.11 Uhr: Die Pharma-Industrie rechnet damit, dass in Deutschland schon bald eine größere Zahl an Dosen mit Corona-Impfstoff zur Verfügung steht. „Wir werden im Januar noch deutlich mehr Impfungen haben, weil immer mehr der vom Staat bestellten Mengen geliefert werden“, sagt Han Steutel, der Präsident des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller (vfa), der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Dienstag.

Nach Steutels Worten funktioniert dies nur, weil die Hersteller vorproduziert hätten. „Jeder weitere Hersteller, der eine Zulassung erhält, wird ebenfalls mit vorproduzierten Chargen schnell im Markt sein“, sagte Steutel voraus. Er verwies darauf, dass gerade überall in Deutschland Produktionskapazitäten für den Corona-Impfstoff hochgefahren würden - etwa in Mainz, Idar-Oberstein, Marburg, Laubheim, Dessau, Brehna und Tübingen.

Corona: Deutschland liefert Beatmungsgeräte in die Ukraine

17.08 Uhr: Im Kampf gegen die Folgen des Coronavirus hat Deutschland 18 Beatmungsgeräte an die Ukraine geliefert. Deutschland zeige damit seine Solidarität bei der Überwindung der globalen Pandemie, sagte die deutsche Botschafterin Anka Feldhusen am Mittwoch in Kiew. Damit sollten die Auswirkungen des Virus abgefedert werden. Nach Angaben der deutschen Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt hat Deutschland das osteuropäische Land in den vergangenen Monaten bereits mehrfach mit medizinischen Geräten unterstützt.

In der Ukraine hat sich nach offiziellen Angaben seit Beginn der Pandemie im Frühjahr mehr als eine Million Menschen mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch kamen demnach fast 8000 Neuinfektionen hinzu. Mehr als 18.300 Menschen starben bereits mit dem Virus. Das Gesundheitsministerium in Kiew unterzeichnete nach eigenen Angaben am Mittwoch einen Vertrag mit dem chinesischen Pharmaunternehmen Sinovac zur Lieferung von Corona-Impfstoff.

Deutschland hat 18 Beatmungsgeräte zur Behandlung von Corona-Patienten in die Ukraine geliefert. Foto: dpa

Sterbezahlen wegen Corona deutlich gestiegen

16.48 Uhr: Die Zahl der Todesfälle in Deutschland ist im November deutlich gestiegen. Nach vorläufigen Erkenntnissen des Statistischen Bundesamtes sind im vergangenen Monat elf Prozent oder 8186 mehr Menschen gestorben als im November-Schnitt der vier Vorjahre. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona lag demnach bei 7335. Deutschlandweit wurden insgesamt 84.480 Todesfälle gezählt. Zuletzt seien hierzulande im Jahr 1974 mehr als 80.000 Menschen in einem November gestorben, hieß es.

Wie die Statistiker am Freitag weiter mitteilten, war die Übersterblichkeit in Sachsen im letzten Monat besonders hoch. In dem Bundesland, das stark von Corona betroffen ist, starben im Vergleich zum November der Vorjahre 39 Prozent mehr Menschen. Sowohl bundesweit als auch in Sachsen nahm die Differenz um Woche zu Woche zu. In der letzten Novemberwoche (48. KW) lag sie in Sachsen 55 Prozent über dem Vorjahresschnitt. Deutschlandweit waren es 14 Prozent. Zeitgleich war im November auch die Zahl der Menschen die an oder mit Corona starben von Woche zu Woche in die Höhe geklettert.

Die Statistiker registrierten vor allem bei den über 80-Jährigen eine deutliche Zunahme der Todesfälle. „Die Sterbefallzahlen der unter 80-Jährigen sind hingegen auf dem Niveau der Vorjahre“, hieß es.

„Neben den direkten und indirekten Folgen der COVID-19-Pandemie können auch Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung zu überdurchschnittlichen Sterbefallzahlen beitragen“, erklärten die Experten. So sei die Zahl der Menschen ab 80 Jahren von 2015 bis 2019 von 4,7 Millionen auf 5,7 Millionen gestiegen.

16.30 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

Corona – Mehr zum Thema