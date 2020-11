Corona-Fälle in Kitas in Rastenberg und Weißensee

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat die Corona-Ampel auf seiner Homepage für die vom DRK-Kreisverband Sömmerda-Artern getragene Rastenberger Kita "Blumenwiese" auf "Rot" gestellt. Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) bestätigte die Schließung auf Anfrage unserer Zeitung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ihr zufolge soll die zunächst verfügte Schließung nach weiteren positiven Tests inzwischen vom 11. November bis zum 18. November verlängert worden sein. Winter erwartete klärende Aussagen des Trägers am gestrigen Donnerstag.

Das Landratsamt erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass aufgrund der Infektion eines Kindes für alle Kinder, die vom 26. bis 28. Oktober in der Rastenberger Einrichtung betreut worden sind, sowie für zehn Erzieher bis zum 11. November Quarantäne angeordnet wurde. Die Erzieher sowie zwei symptomatische Kinder, bei denen die Eltern es wünschten, seien getestet worden. Dabei seien drei Erzieherinnen mit einem positiven Testergebnis registriert worden.

Laut Thüringer Bildungsministerium hat der Träger die Einrichtung bis zum 11. November geschlossen.

In der Thepra-Kita "Wiesengrün" in Weißensee wurde derweil eine technische Mitarbeiterin positiv getestet. Diese habe Kontakt zu 15 Erzieherinnen gehabt, die betroffenen Erzieherinnen müssten nun bis zum 13. November in Quarantäne, beantwortete das Landratsamt eine weitere Anfrage nach Leserhinweisen.

Die technische Mitarbeiterin habe jedoch "keinen relevanten Kontakt zu den betreuten Kindern" gehabt. Mit dem verbliebenen pädagogischen Personal könne ein Haus der Einrichtung offenbleiben und gegebenenfalls eine Notbetreuung eingerichtet werden. Das sei jedoch eine Entscheidung des Trägers.

Ein weiteres Haus bleibe ab dem 6. November (Freitag) geschlossen. Das gesamte Personal werde durch das Gesundheitsamt getestet. Der Träger habe die Eltern informiert.

Zuletzt war die Vogelsberger Kindertagesstätte nach Corona-Schließung wieder geöffnet worden.

