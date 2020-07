In der Epidemiologie bezeichnet der Ausdruck „Superspreader“ Menschen, die infiziert sind und besonders viele Menschen anstecken. Aber wie werden wir zu Superspreadern?

St. Wolfgang. In Österreich gibt es einen Corona-Ausbruch: Im auch bei Touristen beliebten Ort Sankt Wolfgang steigen seitdem die Infektionszahlen.

Corona-Ausbruch in Österreich gehen auf Praktikanten zurück

Am Wolfgangsee in Österreich gibt es einen Coronavirus-Ausbruch: Die Behörden haben umfangreiche Test-Maßnahmen gestartet

Die Zahl der Corona-Infektionen ist am Montag um neun auf mindestens 53 gestiegen

Droht jetzt ein zweites Ischgl-Szenario? Betreiber und Behörden betonen, dass die Gefahr einer Ansteckung gering sei

Dennoch gab es bereits erste Stornierungen

Bahnt sich in Österreich ein zweites Ischgl-Szenario an? Am bei Touristen beliebten Wolfgangsee im oberösterreichischen Salzkammergut wächst die Angst vor einem neuen Corona-Hotspot. Im Ort St. Wolfgang wurden bis Sonntagabend in mehreren Tourismusbetrieben 53 Infektionsfälle bestätigt.

Die Zahl der Corona-Infektionen in mehreren Tourismusbetrieben in St. Wolfgang in Oberösterreich ist um neun auf mindestens 53 gestiegen. Wie ein Sprecher der oberösterreichischen Landesregierung auf Twitter schrieb, seien nun alle 628 Tests vom Samstag ausgewertet. Es fehlten noch die Ergebnisse von 419 weiteren Tests. Getestet worden waren Mitarbeiter von Tourismus-Betrieben, Gäste und Einheimische.

Bei den Betroffenen handelt es sich nach Angaben der Gesundheitsministerin des Landes Oberösterreich, Christine Haberlander, um 52 Mitarbeiter und einen Gast. In den vergangenen Tagen seien bei der eigens eingerichteten Coronatest-Station im Ort 1600 Mitarbeiter und Gäste getestet worden, sagte sie im ORF-Radio am Montag.

Von Infektionen betroffen sind nach Angaben von APA sieben Hotels, eine Pizzeria und zwei Bars in St. Wolfgang. Lesen Sie hier: In diesen Ländern drohen, neue Corona-Hotspots zu entstehen.

Österreich: Praktikanten brachten Corona mit

Die Behörden gehen davon aus, dass die Infektionen vor allem auf Praktikanten zurückgehen. „Die infizierten Praktikanten waren auf unterschiedliche Quartiere verteilt untergebracht und wohnten vielfach in Doppel- und Dreibettzimmern“, sagte der Chef der Tourismus-Gesellschaft Wolfgangsee, Hans Wieser, der APA.

Lesen Sie auch: Corona-Krise: Neuer Ausbruch unter Erntehelfern in Bayern

Der Wolfgangsee im österreichischen Salzkammergut ist auch ein beliebtes Urlaubsziel deutscher Touristen. Foto: Kerschbaummayr / AFP

Wieser zufolge trafen bereits die ersten Stornierungen von Gästen ein. Eine konkrete Zahl nannte er APA nicht, es sei aber nicht dramatisch, erklärte der Tourismus-Chef. Der Bezirkshauptmann von Gmunden, Alois Lanz, versicherte gegenüber der APA, dass nur ein gewisses Restrisiko für eine Ansteckung für Touristen und Gäste bestehe, da die Praktikanten alle einen Mund-Nasen-Schutz bei der Arbeit getragen hätten. Auch interessant: Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich

Ausbruch am Wolfgangsee weckt Erinnerungen an Ischgl

Die Corona-Fälle in St. Wolfgang weckt Erinnerungen an den Ausbruch im österreichischen Wintersportort Ischgl im März. Unter den Infizierten waren Touristen aus Deutschland hatten sich in dort angesteckt. Auch der Wolfgangsee ist für viele deutsche Touristen ein beliebtes Reiseziel

Die österreichische Oppositionspartei SPÖ kritisierte am Sonntag das „chaotische Corona-Management“ der Regierung. Die Koalition aus ÖVP und Grünen habe weismachen wollen, dass Urlaub in Österreich sicher sei. Nun gebe es „nach dem Fanal in Ischgl bereits den zweiten großen Tourismus-Cluster“, zitierte APA SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Lesen Sie auch: Corona-Risikogebiet: Für diese Länder gibt es Reisewarnungen

Wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Infektionszahlen hatten die österreichischen Gesundheitsbehörden wieder eine verschärfte Maskenpflicht eingeführt. Unter anderem in Supermärkten sowie Bank- und Postfilialen muss nun wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. (dpa/afp/lhel)

