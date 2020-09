Die Bundesländer haben sich darauf verständigt, eine 20-prozentige Auslastung der Bundesligastadien zulassen zu wollen

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, warnt vor zu viel Panikmache aufgrund des Coronavirus – und kritisiert Söder und Drosten

Bill Gates rechnet Anfang des kommenden Jahres mit einem Durchbruch in der Impfstoffforschung

Nach einem Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen haben sich Hunderte Menschen auf das Virus testen lassen – bislang waren nur wenige Tests positiv In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 264.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9360 Todesfälle

Weltweit wurden über 29,2 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 928.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Der Start der Fußball-Bundesliga-Saison 2020/2021 wird nun wohl doch nicht vor leeren Rängen stattfinden. Die Bundesländer verständigten sich auf eine 20-prozentige Auslastung der Bundesliga-Stadien – zunächst in einem sechswöchigen Testbetrieb.

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, warnte indes in einem Gastbeitrag im „Hamburger Abendblatt“ vor zu viel Panikmache wegen der Corona-Pandemie. „Permanenter Stress, ununterbrochene Aufgeregtheit und Angst schädigen Körper und Seele eines Menschen. Sie machen ihn krank.“

Microsoft-Gründer Bill Gates erwartet, dass bereits Anfang des kommenden Jahres mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen. Er rechne damit, dass „mit etwas Glück“ im ersten Quartal „drei oder sogar vier“ Impfstoffe zugelassen werden, sagte Gates der Internetsendung „Bild live“ in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Lesen Sie hier: Gates rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen Anfang 2021

Corona-News-Ticker: 1407 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 1407 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das RKI am Dienstag auf seiner Homepage bekannt. Alle aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Dienstag, 15. September: Weitere Corona-Fälle in Schulen

17.21 Uhr: Die Bundesländer haben sich rechtzeitig zum Start der Fußball-Bundesliga auf einheitliche Regeln zur Fan-Rückkehr geeinigt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen der Beratungen der Chefs der Staatskanzleien verständigten sich beide Seiten am Dienstag auf einen sechswöchigen Testbetrieb unter Corona-Bedingungen mit Zuschauern. Die Grenze liegt demnach oberhalb einer Zahl von 1000 Zuschauern bei 20 Prozent der jeweiligen Stadion-Kapazität.

15.22 Uhr: Die deutsche Wirtschaft erholt sich allmählich vom Corona-Absturz. Zwar liegen fast alle Branchen noch unter dem Vorjahresniveau, dennoch gibt es einen Positiv-Trend zu verzeichnen, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Corona-Krise: Wie sich die deutsche Wirtschaft erholt

15.01 Uhr: Nach der Kneipentour einer mit dem Coronavirus infizierten 26-Jährigen in Garmisch-Partenkirchen sind bisher nur drei weitere Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Etwa 1000 hatten wegen des Vorfalls von Freitag bis Montag einen Abstrich nehmen lassen. Etwa 700 der Tests waren am Dienstag ausgewertet, wie Landrat Anton Speer (Freie Wähler) bekannt gab.

Im Bereich der US-Streitkräfte, wo die 26-Jährige arbeitet, haben sich dem Landratsamt zufolge 24 Menschen infiziert. Die US-Amerikanerin war vergangene Woche trotz Krankheitsymptomen und Quarantäneauflage durch Bars gezogen. Ob sie die insgesamt 28 Menschen angesteckt hat oder es andere Quellen gibt, ist weiter unklar.

14.34 Uhr: Keine Kutschfahrt des königlichen Paares vor jubelnden Oranje-Fans, keine Parade extravaganter Hüte und kein Winke-Winke vom Balkon des Palastes: Die Corona-Krise hat die Niederländer am Prinsjesdag – sonst ein Tag mit ausgelassener Volksfest-Stimmung – zu Nüchternheit und Abstand gezwungen.

„Meine Bewunderung und Dankbarkeit gilt allen, die in der Pflege und anderswo in der Gesellschaft alles getan haben, um der Corona-Krise die Stirn zu bieten“, sagte König Willem-Alexander (53) am Dienstag in seiner Thronrede zur Eröffnung des parlamentarischen Sitzungsjahres. „Die Niederlande haben sich während der Krise als verantwortungsbewusst, einig und flexibel erwiesen.“ Die Bevölkerung müsse sich aber als Folge der Krise auf schwierige wirtschaftliche Zeiten einstellen.

Die Thronrede hielt der König nicht wie sonst im prächtigen Rittersaal, sondern in der Grote Kerk – immerhin von seinem originalen Thron aus, der eigens in die Stadtkirche von Den Haag gebracht worden war. Dort waren die Corona-Abstandsregeln leichter einzuhalten. Dennoch reichte der Platz nicht aus, um allen Abgeordneten und allen sonst üblichen Ehrengästen die Teilnahme zu ermöglichen.

Der niederländische König Willem-Alexander und Königin Maxima bei seiner Thronrede zur Eröffnung des parlamentarischen Sitzungsjahres. Foto: Koen Van Weel / AFP

13.34 Uhr: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) geht weiterhin davon aus, dass es erst im kommenden Jahr einen Corona-Impfstoff für große Teile der Bevölkerung geben wird. Absolute Priorität habe die Sicherheit. Ein Impfstoff könne nur zur Anwendung kommen, wenn der Nutzen höher sei als die Risiken, sagte sie am Dienstag in Berlin. „Von dieser Linie werden wir in Deutschland und Europa nicht abweichen.“ Nach wie vor müsse man sich darauf einstellen, dass es erst Mitte nächsten Jahres einen Impfstoff für breite Teile der Bevölkerung geben werde. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Karliczek: Corona-Impfstoff erst Mitte nächsten Jahres

12.42 Uhr: Bereits im August warnten mehrere renommierte Virologinnen und Virologen, darunter Christian Drosten, in einer gemeinsamen Stellungnahme vor einem erhöhten Corona-Infektionsrisiko an Schulen – 47 neue Fälle in Hamburg und Gießen scheinen ihnen nun Recht zu geben. Lesen Sie hier: Corona: Dutzende Schüler infiziert – Drosten reagiert

Israel meldet erneut Rekordwert an Neuinfektionen

11.28 Uhr: Wenige Tage vor einem Lockdown ist in Israel die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Sie lag nur noch knapp unter der Marke von 5000 Fällen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass am Vortag 4973 Infektionen registriert worden seien. Der bisherige Rekordwert aus der vergangenen Woche lag bei 4149.

Die Pandemie war in Israel zunächst glimpflich verlaufen, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach raschen Lockerungen im Mai schnellten die Fallzahlen jedoch in die Höhe. Angesichts der Lage beschloss die israelische Regierung am Sonntag einen zweiten landesweiten Lockdown. Er soll vor jüdischen Feiertagen am Freitagnachmittag in Kraft treten und zunächst drei Wochen andauern.

Nach drei Neuinfektionen – China riegelt ganze Stadt ab

11.20 Uhr: Auf drei nachgewiesene Corona-Infektionen an der Grenze zu Myanmar haben die chinesischen Behörden mit umfangreichen Maßnahmen reagiert. Wie die Behörden mitteilten, ordneten sie nach dem Nachweis der Ansteckungen in Ruili einen Lockdown der Grenzstadt in der Provinz Yunnan sowie Massentests der Bevölkerung an. Seit Montagabend dürfe niemand mehr in die Kleinstadt einreisen oder sie verlassen.

Die Bewohner wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Abgesehen von Lebensmittelläden und Apotheken mussten alle Geschäfte schließen. Jeder der mehr als 210.000 Einwohner von Ruili werde nun auf das neuartige Coronavirus getestet, hieß es in der Mitteilung der Behörden.

Da das Coronavirus aus Myanmar eingeschleppt worden sei, werde außerdem verstärkt gegen illegale Einwanderer vorgegangen. Ruilis Vize-Bürgermeister Yang Bianqiang hatte bereits am Montag bei einer Pressekonferenz gesagt, alle, die nicht das Datum ihrer Ankunft in Ruili sowie einen festen Wohnsitz und Arbeitsplatz nachweisen könnten, würden aus der Stadt ausgewiesen.

Bewohner der chinesischen Grenzstadt Ruili in der Provinz Yunnan warten auf einen Corona-Test, nachdem die Stadt wegen eines kleines Ausbruchs abgeriegelt worden war. Foto: Str / AFP

Hamburger Ärztechef kritisiert Söder und Drosten

9.53 Uhr: Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, warnt vor zu viel Panikmache aufgrund des Coronavirus. „Es ist kein ,Killervirus’, das uns zwingt, im aseptischen ,Panikraum’ zu zittern, bis der Spuk vorbei ist“, schreibt Plassmann in einem Gastbeitrag im . „Gelassenheit ist angebracht und angezeigt. Auch wenn das eine Schockwelle für Söder sein sollte.“

Auch Virologen wie etwa Christian Drosten von der Berliner Charité kritisiert Plassmann in seinem Beitrag. „Virologen sehen nur sehr kleine Teile des Menschen, Epidemiologen nur Zahlenreihen und Statistikmodelle, Anästhesisten sedierte Menschen. Das wirklich wahre Leben kommt im beruflichen Alltag der Drostens, Lauterbachs und Brauns nicht vor“, schreibt er.

„Permanenter Stress, ununterbrochene Aufgeregtheit und Angst schädigen Körper und Seele eines Menschen. Sie machen ihn krank“, so Plassmann weiter.



Studie zu Covid-19: Wann die Krankheit für junge Menschen gefährlich wird

9.49 Uhr: Das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, steigt ab einem Alter von 50 Jahren an. Doch nicht nur ältere Menschen sterben an der Krankheit. Eine Studie zeigt nun, wann sie auch für junge Erwachsene zur tödlichen Gefahr wird. Lesen Sie hier: Wann Covid-19 auch für junge Menschen tödlich enden kann

Bill Gates erwartet bis zu vier Corona-Impfstoffe Anfang 2021

6.22 Uhr: Bill Gates rechnet Anfang des kommenden Jahres mit einem Durchbruch in der Impfstoffforschung. „Ich erwarte, dass mit etwas Glück im ersten Quartal drei oder sogar vier davon zugelassen werden“, sagt der Microsoft-Gründer der Zeitung „Bild“. Die Herausforderung sei dann, das Mittel in Massen zu produzieren. „Um den Impfstoff sieben Milliarden Menschen zur Verfügung zu stellen, brauchen wir fast 14 Milliarden Dosen. Das wurde zuvor noch nie gemacht“, so Gates.

Microsoft-Gründer Bill Gates erwartet, dass bereits Anfang des kommenden Jahres mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen. Er rechne damit, dass „mit etwas Glück“ im ersten Quartal „drei oder sogar vier“ Impfstoffe zugelassen werden. Foto: Gian Ehrenzeller / dpa

Über die Verbreitung von Desinformation und Lügen im Internet zeigte Gates sich besorgt. „Diese verrückten Ideen verbreiten sich irgendwie schneller in den sozialen Medien als die Wahrheit. Ich bin überrascht, dass mein Name in diesen Verschwörungstheorien auftaucht“, sagte Gates.

„Ich finde, dass es irgendwie ironisch ist, dass ich anmahnte, auf diese Pandemie vorbereitet zu sein – und jetzt gibt es Leute, die sagen, ich sei dafür verantwortlich.“ Der Multimilliardär appellierte an die Vernunft der Menschen: „Wir befinden uns inmitten einer Pandemie, und es ist wichtiger als je zuvor, sich mit den Tatsachen und der Wahrheit auseinanderzusetzen.“

Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen – erste Massentest-Ergebnisse erwartet

4.35 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen haben sich Hunderte Menschen auf das Virus testen lassen. Erste Ergebnisse der rund 1000 Tests, die von Freitag bis Montag genommen wurden, sollen am Dienstagnachmittag vorliegen. Eine 26-jährige US-Amerikanerin, die in Garmisch-Partenkirchen lebt, soll trotz Krankheitszeichen und Quarantäneauflage durch Kneipen gezogen sein – und könnte dabei mehrere Menschen angesteckt haben.

Trump verteidigt Reaktion auf Corona-Krise

01.25 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seine Reaktion auf die Corona-Krise nach einem Medienbericht mit den Worten verteidigt, dass man nicht mehr gegen das Virus hätte unternehmen können. Die Aussage sei schon im August im Gespräch mit der Reporterlegende Bob Woodward gefallen, meldete der Nachrichtensender CNN. Demnach hatte Trump zuvor erfahren, dass der Journalist sein Buch mit dem Titel „Rage“ vollendet hatte, für das er 18 Interviews mit dem Präsidenten führte.

Im zehnminütigen Nachgespräch wollte Trump laut CNN herausfinden, wie er in dem Werk dargestellt werde. Thema der Unterredung war das Corona-Krisenmanagement der Regierung. „Mehr hätte nicht getan werden können. Ich handelte früh“, erklärte Trump nach dem Bericht. CNN lagen Auszüge aus dem Gespräch vor.

US-Präsident Donald Trump hat seine Reaktion auf die Corona-Krise verteidigt. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Rund 195.000 Menschen sind in den USA bisher an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben und damit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Es gibt zudem mehr als 6,5 bestätigte Fälle in Amerika.

An anderer Stelle sagte Woodward dem Präsidenten zudem, dass ihm bestimmte Teile seines neuen Buches nicht gefallen würden. Als der Reporter über das Coronavirus sprach, erinnerte ihn Trump daran, dass die Börse wieder ins Plus gedreht sei. Ob er dies denn auch in seinem Buch erwähnt habe?, wollte der Präsident wissen. Woodward versicherte ihm, dass dies der Fall sei.

Montag, 14. September: Vereinigte Arabische Emirate geben grünes Licht für Notfall-Impfstoff

22.25 Uhr: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben einen Corona-Impfstoff zugelassen. Allerdings darf er nur im Notfall „für diejenigen zur Verfügung stehen, die am meisten mit Covid-19-Patienten zu tun haben“, sagte Gesundheitsminister Abdul Rahman Mohammed Al-Owais. Die Notfallverwendung des Impfstoffes entspreche voll und ganz den Vorschriften und Gesetzen, „die eine schnellere Überprüfung der Genehmigungsverfahren ermöglichen“, fügte der Minister hinzu.

Slowakei erklärt Tschechien zum Risikogebiet

20.57 Uhr: Die Slowakei hat ihren Nachbarn Tschechien zum Risikogebiet erklärt. Wie Außenamts-Staatssekretär Martin Klus nach einer Sitzung des nationalen Corona-Krisenstabes am Montagabend auf Facebook mitteilte, müssen Einreisende aus dem Nachbarland künftig einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder eine mindestens fünftägige Heimquarantäne antreten. Die Vorschrift trete am Freitag in Kraft.

Kanzleramtschef sieht Diskussion um Fan-Rückkehr in Bundesligastadien „sehr weit fortgeschritten“.

19.55 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat sich positiv zu einer Fan-Rückkehr in die Fußballstadien zum Start der Bundesliga am kommenden Wochenende geäußert. „Die Annäherung ist schon sehr weit fortgeschritten“, sagte Braun nach Gesprächen mit den Bundesländern. Maßgeblich seien aber weitere Beratungen der Chefs der Staatskanzleien der Länder am Dienstag. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnte ein möglichst einheitliches Vorgehen aller Länder und einheitliche Regeln an.

Zweiter Lockdown in Israel – Der Widerstand wächst

19.24 Uhr: Als erstes Land der Welt verhängt Israel ab kommenden Freitag einen zweiten Lockdown. Doch noch vor Inkrafttreten zeigt sich bereits das große Konfliktpotenzial der neuen Verordnung. Geschäftsleute kündigten vor laufenden TV-Kameras an, dass sie das Sperrgebot nicht befolgen werden. Und auch bei den jüdischen Ultraorthodoxen regt sich der Widerstand. So reichte bereits der ultraorthodoxe Bauminister Yaakov Litzman aus Protest seinen Rücktritt ein.

Experten warnen vor dramatisch schlechter Vorbereitung auf nächste Pandemie

18.47 Uhr: Die Welt tut laut der Ansicht eines internationalen Expertengremiums zu wenig, um sich auf die nächste Pandemie nach Corona vorzubereiten. Diese werde „auf jeden Fall“ kommen und womöglich noch gefährlicher sein, heißt es in dem Bericht des Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). Dabei handelt es sich um ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Weltbank ins Leben gerufene internationale Expertengremium. Sollten aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht die richtigen Schlüsse gezogen werden, „dann wird die nächste Pandemie noch verheerender sein“.

Lauterbach plädiert für den Einsatz von Luftreinigern in Schulen

Karl Lauterbach (SPD) plädiert für den Einsatz von Luftreinigern in Schulen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Foto: Jens Krick via www.imago-images.de / imago images/Future Image

18.40 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus hat sich der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für den Einsatz von Luftreinigern in Schulen ausgesprochen. Auch andere Experten für Aerosole, wie Christian Kähler halten ihren Einsatz für sinnvoll. Vor allem im Zusammenspiel mit Masken könnten sie einen Teil zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den kommenden Wintermonaten beitragen. Allerdings müssten die Luftreiniger mit dem Filterstandard H13 oder H14 ausgestattet sein.

Staatsanwaltschaft Garmisch-Partenkirchen ermittelt gegen Superspreaderin

17.47 Uhr: Die Staatsanwaltschaft Garmisch-Partenkirchen ermittelt gegen eine US-Amerikanerin wegen dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Die Frau soll die Symptome ihrer Corona-Infektion ignoriert haben und durch verschiedene Bars in der bayrischen Gemeinde gezogen sein. Dabei hat sie wohl zahlreiche Personen angesteckt und so als Superspreaderin dafür gesorgt, dass Garmisch-Partenkirchen nun ein Corona-Hotspot ist. Die 26-Jährige soll bei ihrer Aktion zudem gegen Quarantäne-Vorschriften verstoßen haben.

Reiserückkehrer bekommen keine kostenlosen Corona-Tests mehr

17.26 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das Ende der kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer angekündigt. Bereits am Dienstag trete eine entsprechende Verordnung in Kraft, sagte Spahn in Berlin. Für Einreisende aus Risikogebieten gelte aber „vorerst weiterhin die Testpflicht sowie die Erfordernis der Quarantäne bis zum negativen Testergebnis“. Die Quarantäne-Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten sollen wie beschlossen bis Ende des Monats überarbeitet werden, fügte Spahn hinzu.

Tschechien lockert Maßnahmen trotz Anstieg der Zahlen

14.45 Uhr: Trotz steigender Corona-Fallzahlen lockert Tschechien seine Quarantänebestimmungen. Wer mit einem Infizierten in Kontakt gekommen ist und keine Symptome zeigt, muss nicht mehr automatisch in häusliche Isolierung, wenn beide Seiten einen Mundschutz getragen haben. Diese Kontaktpersonen müssten vom Dienstag an nur noch ihren Gesundheitszustand beobachten, gab Gesundheitsminister Adam Vojtech am Montag bekannt.

Ausgenommen von der Quarantäne-Pflicht für Kontaktpersonen werden zudem Menschen, die in den letzten 90 Tagen eine Covid-Erkrankung überstanden haben. Sie hätten eine Immunität aufgebaut, hieß es zur Begründung. Tschechien, das zu Beginn der Pandemie noch als Musterschüler gegolten hatte, kämpft derzeit mit einem rasanten Anstieg der Fallzahlen.

Markus Söder setzt auf rasche bundeseinheitliche Lösung für Fans in Stadien

In der ersten Runde des DFB-Pokals durften am Wochenende wie hier beim Spiel des SV Elversberg gegen den FC St. Pauli Fans zum Teil schon wieder in die Stadien. Markus Söder strebt nun nach einer bundesweit einheitlichen Lösung. Foto: Tom Weller / dpa

14.08 Uhr: Bund und Länder streben nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schneller als geplant eine einheitliche Lösung für die Fanrückkehr in Stadien an. Man wolle in dieser Woche versuchen, einen Kompromiss zu finden für einen Probebetrieb mit Zuschauern, sagte Söder am Montag nach einer Kabinettssitzung in München. Dies könne auch sehr schnell erfolgen, möglicherweise auch schon zum Start der Bundesliga an diesem Wochenende.

Söder verwies auf Verhandlungen auf der Ebene der Chefs der Staatskanzleien. Ziel sei es, einen einheitlichen Vorschlag zu bekommen für alle Profiligen auch in anderen Sportarten. Man wolle eine „einheitlich Philosophie“ entwickeln, die dann für alle gelte. Wenn Corona-Infektionszahlen regional gering seien, sei mehr möglich, ansonsten weniger, sagte Söder als Beispiel.

Sind Schulen ausreichend auf erneuten Lockdown vorbereitet?

12.59 Uhr: Die Schulen in Deutschland sind einer Umfrage zufolge nur schlecht auf mögliche neue Schließungen wegen der Corona-Pandemie vorbereitet. Wie eine repräsentative Befragung durch den Digitalbranchenverband Bitkom zeigt, geben die Bürger den Schulen im Durchschnitt gerade mal die Schulnote 4,3 bei der Frage, wie sie die Vorbereitungen auf einen „möglichen neuen Lockdown“ mit Blick auf die Aufrechterhaltung des Unterrichts beurteilen.

Von Eltern schulpflichtiger Kinder gibt es nur ein „mangelhaft“ (4,6). Den Stand der Digitalisierung (Geräte, Internetanbindung oder digitale Unterrichtsinhalte) an den Schulen bewerten sie nur mit „ausreichend“ bewertet (4,2). Ein Großteil der Befragten findet es wichtig, dass Schulen technisch besser ausgestattet und an schnelles Internet angeschlossen werden, dass alle Schüler Laptops oder Tablets erhalten und Lehrer regelmäßig in digitalen Kompetenzen weitergebildet werden.

Corona-Helden: WHO Europa würdigt Gesundheitspersonal

12.54 Uhr: Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Arbeit von Krankenschwestern, Ärzten und weiteren Mitarbeitern des Gesundheitssektors im Corona-Kampf gewürdigt. „Wie in jeder Katastrophe haben wir Opfer und Helden“, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge zum Auftakt der diesjährigen Hauptversammlung der in Kopenhagen ansässigen WHO Europa.

Während er den Betroffenen sowie hart getroffenen Gemeinden und Ländern seine Anteilnahme ausspreche, wolle er auch die Leistungen vieler Kämpfer an vorderster Front unterstreichen, sagte Kluge.„Die Helden sind ohne Zweifel die Gesundheits- und Sozialarbeiter, die ihr eigenes Leben geopfert haben, um die Gesellschaft zu schützen“, sagte Kluge. Auch andere wie etwa Lehrer verdienten seinen tiefsten Respekt dafür, die Gesellschaft trotz der Pandemie am Laufen gehalten zu haben.

Silvio Berlusconi nach Corona-Infektion aus Krankenhaus entlassen

12.17 Uhr: Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi ist nach seiner Corona-Infektion aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Es war die gefährlichste Prüfung meines Lebens“, sagte der 83-Jährige nach dem Verlassen der Klinik San Raffaele in Mailand am Montag. Berlusconi winkte seinen Anhängern zu und gab eine kurze Erklärung ab. Berlusconi wurde wegen seiner Infektion mit dem Virus insgesamt zehn Tage im Krankenhaus behandelt.

Con l’aiuto del Cielo e grazie alla professionalità dei medici ho superato quella che considero la prova forse più difficile della mia vita. Rivolgo un grazie a tutti coloro che mi hanno manifestato la loro vicinanza. Il mio pensiero va ai tanti ammalati e alle loro famiglie pic.twitter.com/I2meBHD5cY — Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 14, 2020

„Die Anteilnahme, die ich gespürt habe, hat mir geholfen auch die schwierigen Momente zu überstehen, von denen es in den ersten drei Tagen viele gab“, sagte ehemalige Regierungschef. Er rief dazu auf, sich an alle Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Covid-19 sei eine „schwere und tückische Krankheit“ warnte Berlusconi, der wegen seines Alters und seiner Vorerkrankungen als Risikopatient gilt. Ob der Unternehmer vollständig von seiner Erkrankung genesen ist oder zu Hause weiter behandelt werden soll, blieb zunächst offen.

Umfrage: Finanzielle Situation der Deutschen in Corona-Krise erholt sich

11.49 Uhr: Die finanzielle Situation der Deutschen in der Corona-Krise entspannt sich. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Civey-Langzeitbefragung im Auftrag des Kreditinstituts Smava, die unserer Redaktion vorliegt. Während Ende April fast jeder Vierte angab, sich aufgrund der Corona-Krise in einem finanziellen Engpass zu befinden, sagt dies aktuell nur noch rund jeder Sechste (17,5 Prozent).

Dabei gibt es große regionale Unterschiede. So gaben etwa in Bremen im April noch 21,6 Prozent an, sich aufgrund der Pandemie in einem finanziellen Engpass zu befinden. Im September reduzierte sich die Zahl um 42,2 Prozent auf nur noch 12,5 Prozent. Ähnlich starke Rückgänge der finanziellen Sorgen ergaben sich in Thüringen (-41,3 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (-41,0 Prozent) und Brandenburg (-40,0 Prozent).

Das Saarland ist das einzige Bundesland, bei dem sich die Anzahl der Menschen mit coronabedingten finanziellen Engpässen um fünf Prozent von April bis September erhöht hat. Am häufigsten geben aktuell die Menschen in Bayern an, sich aufgrund der Pandemie in einem finanziellen Engpass zu befinden (20,7 Prozent). Selbstständige sind der Umfrage zufolge fast doppelt so oft von einem finanziellen Engpass durch die Corona-Pandemie betroffen wie Arbeitnehmer.

WHO warnt vor hohen Corona-Todesfallzahlen; Irans Flugverkehr kommt fast zum Erliegen

11.20 Uhr: Im Iran hat es aufgrund der Coronavirus-Pandemie einen 96 prozentigen Rückgang der Anzahl der Flugpassagiere gegeben. Außerdem hat die nationale Luftfahrtbehörde im letzten Monat 84 Prozent weniger Auslandsflüge und 80 Prozent weniger Luftfracht registriert. Mit diesem drastischen Rückgang ist der zivile Luftverkehr besonders stark von der Corona-Krise im Land betroffen, so die Behörde nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.

Nach dem Ausbruch der Corona-Krise Ende Februar fliegen immer weniger ausländische Fluggesellschaften in den Iran. Außerdem dürfen nur Ausländer oder Iraner mit ausländischem Pass, einer langfristigen Aufenthaltserlaubnis oder einer Bestätigung für eine dringende Dienstreise in die Flieger einsteigen. Iranische Touristen dürfen die Flüge bis auf weiteres nicht benutzen.

Die Corona-Pandemie hat den Iran besonders stark getroffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag liegt die aktuelle Zahl der Corona-Toten bei über 23.000, die der bisher nachgewiesenen Infektionen bei mehr als 400.000. Das Ministerium befürchtet, dass im Herbst die Fallzahlen noch weiter steigen werden.

8.30 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit einer Zunahme der täglichen Corona-Todesfälle in Europa im Oktober und November. „Es wird härter werden“, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Derzeit steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus in Europa an, die Zahl der täglichen Todesfälle ist hingegen relativ stabil geblieben.

Nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird bei der Kritik an der Corona-Teststrategie im Freistaat ein besonders hoher Maßstab angelegt. Foto: Peter Kneffel / dpa

Söder vergleicht Kritik an Corona-Tests mit Kritik am FC Bayern

6.32 Uhr: Nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird bei der Kritik an der Corona-Teststrategie im Freistaat ein besonders hoher Maßstab angelegt. „Der Freistaat Bayern wird wie der FC Bayern gesehen: Wenn die Bayern einmal Unentschieden spielen, ist das gleich eine absolute Katastrophe und alle diskutieren wochenlang, ob der Verein in einer Krise steckt“, sagte Söder der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag).

„Kein Land testet so viel, so schnell und so günstig wie Bayern“, verteidigte er die Corona-Strategie des Landes. Die Fehler dabei seien ärgerlich, könnten aber bei insgesamt mehr als drei Millionen Tests passieren. Wenn in anderen Bundesländern ähnliche Fehler passierten, sei das anscheinend bereits vorher eingepreist.

Die weiß-blauen Mund-Nase-Schutzmasken, die Söder seit Monaten trägt, werden unterdessen ein Fall fürs Museum. „Mittlerweile fragen Museen an, ob sie eine weiß-blaue Maske bekommen können“, sagte er der Zeitung. Bereits getragene Masken gebe er aber nicht ab. „Es gibt nur frische Bayern-Masken“, sagte der CSU-Chef.

Erstmals seit sechs Monaten wieder Schule in Italien

5.32 Uhr: Nach sechs Monaten zu Hause können Millionen Kinder und Jugendliche in Italien ab Montag wieder zur Schule gehen. Allerdings ist das Land auch mit Beginn des neuen Schuljahres von einem normalen Unterricht noch weit entfernt: Unter anderem besteht Maskenpflicht – dafür wollen die Behörden jeden Tag landesweit kostenlos elf Millionen Masken für Schüler und Lehrer bereitstellen.

Regierungschef Giuseppe Conte hatte sich am Mittwoch in einer Fernsehansprache an die Schüler gewandt: „Danke, Ihr habt den höchsten Preis in dieser Krise gezahlt“, sagte er. Italien war als eines der ersten Länder in Europa massiv vom Coronavirus getroffen worden. Anfang März wurden alle Schulen geschlossen, seitdem mussten die rund acht Millionen Schüler zu Hause bleiben.

Weltweit so viele Neuinfektionen wie nie zuvor

0.11 Uhr: Laut Weltgesundheitsorganisation WHO haben sich binnen 24 Stunden knapp 308.000 Menschen neu mit dem Virus infiziert – so viele wie nie zuvor an einem Tag. Die größten Anstiege habe es dabei in Indien, den USA und Brasilien gegeben. Die Zahl der Toten steigt im 5537 auf 917.417.

Sonntag, 13. September: Israels Regierung beschließt landesweiten Lockdown

Die Corona-Lage in Deutschland hat sich zuletzt stabilisiert – Virologe Streeck plädiert dafür, nicht nur auf die Ansteckungszahlen zu achten.

: Pandemie – Virologe Streeck fordert einen Strategiewechsel Israels Regierung hat angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus die Verhängung eines zweiten landesweiten Lockdowns beschlossen. Das Kabinett stimmte am Sonntagabend gegen den Widerstand einiger Minister für neue drastische Ausgangsbeschränkungen.

die Verhängung eines zweiten landesweiten beschlossen. Das Kabinett stimmte am Sonntagabend gegen den Widerstand einiger Minister für neue drastische Ausgangsbeschränkungen. Nach einem heftigen Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Konsequenzen für die mutmaßliche Verursacherin.

fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Konsequenzen für die mutmaßliche Verursacherin. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hatte in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ gefordert, in der Corona-Debatte nicht nur auf die Infektionszahlen zu schauen, sondern auch die nicht stark wachsenden Todeszahlen in den Blick zu nehmen.

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) greift diese Forderung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auf. Er teile nicht die Annahme, dass es bei leichten Fällen bleiben wird. „SarsCov-2 ist nicht harmloser geworden, dafür gibt es eine Evidenz.“

Die Zahl der Neuinfektionen auf Mallorca wurde pro 100.000 Einwohner für die vergangenen sieben Tage aufgrund der Übertragungsfehler mit deutlich unter 50 angegeben, obwohl sie tatsächlich wesentlich höher lag.

Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München sind mehrere Menschen festgenommen worden.

Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München sind mehrere Menschen festgenommen worden. Die meisten am Frankfurter Flughafen positiv auf das Coronavirus getesteten Reiserückkehrer sind aus dem Kosovo eingereist.

Trotz der Pannen bei den Corona-Tests in Bayern halten die meisten Bürger den CSU-Vorsitzenden Markus Söder für die beste Option für das Kanzleramt. 31 Prozent trauen Söder den Posten zu, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die „Bild am Sonntag“ ergab.

Samstag, 12. September: Corona-Demos in München und Hannover

Freitag, 11. September: Garmisch-Partenkirchen verschärft die Corona-Maßnahmen

Über 80 Mitglieder einer kurdischen Jugendbewegung haben in einem Zug von Lüneburg Richtung Hamburg erst eine Zugbegleiterin heftig angepöbelt und danach die hinzugerufene Bundespolizei attackiert. Die Aktivisten waren am Donnerstag ohne Mund-Nasenschutz und gültige Fahrscheine unterwegs.

und gültige Fahrscheine unterwegs. Nach einem starken Anstieg der Corona-Ansteckungszahlen verschärft Österreich die landesweiten Maßnahmen wieder.

die landesweiten Maßnahmen wieder. Durch die Corona-Krise hat sich die Lage am Ausbildungsmarkt nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek weiter verschlechtert.

hat sich die Lage am nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek weiter verschlechtert. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung , Andreas Westerfellhaus, hat vor einer weiteren Isolation der Menschen in Alten- und Pflegeheimen gewarnt.

, Andreas Westerfellhaus, hat vor einer weiteren der Menschen in Alten- und Pflegeheimen gewarnt. Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage dafür, dass der Bundestag bei der Corona-Bekämpfung wieder die volle Entscheidungshoheit zurückerhält. Knapp 58 Prozent der Befragten vertraten in einer repräsentativen Erhebung die Auffassung, dass die im März zugebilligten Sonderrechte der Bundesregierung im Kampf gegen die Pandemie enden sollen.

wieder die volle Entscheidungshoheit zurückerhält. Knapp 58 Prozent der Befragten vertraten in einer repräsentativen Erhebung die Auffassung, dass die im März zugebilligten Sonderrechte der im Kampf gegen die enden sollen. Nutzer der Corona-Warn-App des Bundes bekommen auf iPhone-Modellen mit der neusten Betriebssystem-Version iOS 13.7 unter Umständen ein höheres Risiko angezeigt, als sie tatsächlich hatten. Darauf haben die Entwickler der App in einem Blogeintrag hingewiesen.

des Bundes bekommen auf iPhone-Modellen mit der neusten Betriebssystem-Version iOS 13.7 unter Umständen ein höheres angezeigt, als sie tatsächlich hatten. Darauf haben die Entwickler der App in einem Blogeintrag hingewiesen. US-Präsident Donald Trump hat dementiert, die Amerikaner über die Gefahr durch das Coronavirus belogen zu haben. „Ich habe nicht gelogen“, sagte Trump im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage eines Reporters. In Interviews des Investigativjournalisten Bob Woodward hatte Trump gesagt, er habe die Gefahr durch das Virus heruntergespielt.

US-Präsident hat dementiert, die Amerikaner über die Gefahr durch das belogen zu haben. „Ich habe nicht gelogen“, sagte Trump im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage eines Reporters. In Interviews des Investigativjournalisten Bob Woodward hatte Trump gesagt, er habe die Gefahr durch das heruntergespielt. Deutschland wird nach einer Prognose der EU-Kommission ein Gewinner des neuen Verteilungssystems für die Milliardenbeträge aus dem europäischen Corona-Konjunkturprogramm sein. Nach den der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Zahlen könnte die Bundesrepublik rund 22,7 Milliarden der insgesamt 312,5 Milliarden Euro erhalten.

Donnerstag, 10. September: Trump gibt in Interview Lügen über Corona zu

Die Ärzte in Madrid wollen wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten Überlastung streiken. Die größte Mediziner-Gewerkschaft der Region um die spanische Hauptstadt hat zu einem „unbefristeten und kompletten“ Streik ab dem 28. September aufgerufen.

wollen wegen der durch die verursachten Überlastung streiken. Die größte Mediziner-Gewerkschaft der Region um die spanische Hauptstadt hat zu einem „unbefristeten und kompletten“ ab dem 28. September aufgerufen. Die Gesundheitsbehörden in Frankreich haben mehr als 8500 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden bestätigt. Das ist gut viermal so viel wie in Deutschland. Die französische Regierung will deshalb am Freitag über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten.

haben mehr als 8500 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden bestätigt. Das ist gut viermal so viel wie in Deutschland. Die französische Regierung will deshalb am Freitag über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. Das Robert Koch Institut (RKI) hat für Würzburg einen Wert von 52,4 bei der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet. Doch die Stadt wollte die Zahl gegenüber dem Bayrischen Rundfunk (BR) nicht bestätigen. Zudem wies eine Sprecherin des Gesundheitsamtes Würzburg auf eine bayernweite Panne bei der Übertragung der Daten an das RKI hin.

(RKI) hat für einen Wert von 52,4 bei der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet. Doch die Stadt wollte die Zahl gegenüber dem Bayrischen Rundfunk (BR) nicht bestätigen. Zudem wies eine Sprecherin des Gesundheitsamtes Würzburg auf eine bayernweite Panne bei der Übertragung der Daten an das RKI hin. Die Stadt München hat eine für Samstag angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit 5000 angemeldeten Teilnehmern auf dem Odeonsplatz untersagt. Stattdessen dürfe sie unter strikten Auflagen und mit weniger Teilnehmern auf der Theresienwiese stattfinden.

Schon früh soll der US-Präsident Donald Trump über die Gefährlichkeit des Coronavirus gewusst haben. Dennoch soll er die Öffentlichkeit bewusst angelogen haben.

In Österreich wurden am Donnerstag 664 Neuinfektionen registriert. Das ist der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages seit März.

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

