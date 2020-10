Corona eindämmen: Verlängerte Winterferien sind keine Lösung

Verlängerte Ferien im Winter, um die Corona-Ausbreitung einzudämmen: In Thüringen stößt der Vorschlag von Unionspolitikern auf Skepsis bis Ablehnung. Man zeige sich offen für Ideen, wie mit dem Lüftungsproblem und dem Erkältungsrisiko umgegangen werden kann, heißt es bei der GEW, doch dieser Vorschlag sei nicht durchdacht. Es blieben viele Fragen zu Organisation von Unterricht, Prüfungen und Ferienbetreuung offen, kritisiert GEW-Chefin Kathrin Vitzthum. Diese Art von Corona-Prävention wäre unnötig, wenn nicht jahrelang an der falschen Stelle gespart worden wäre, Schulen mit großzügigen Räume inclusive Lüftungsfiltern ausgestatten wären. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Beim Thüringer Lehrerverband (tlv) befürchtet man offene Betreuungsfragen und erneute Lernpausen. Sollte die pandemische Lage so angespannt sein, wäre Homeschooling besser, findet tlv-Chef Rolf Busch. Dann dürfe man, „keine Sekunde verlieren, um die digitalen Mindestvoraussetzungen zu schaffen“. Heike Schimke vom Thüringer Philologenverband verweist auf das Problem von verspäteten Zeugnissen mit Folgen für Studienzulassung und Lehrstellensuche. Schwierigkeiten in der Umsetzung sieht auch Landeselternsprecher Roul Rommeiß, vor allem mit Blick auf die Betreuung der Kinder. Aus seiner Sicht bietet das Ampelsystem in Thüringen einen praktikablen Weg, mit lokalen Infektionsanstiegen umzugehen. Auch Bildungsminister Helmut Holter (Linke) spricht sich gegen eine Verschiebung der Ferientermine aus. Das habe „null Auswirkungen auf das Corona-Geschehen“. Nicht einmal bei der Schülervertretung stoßen XXL-Winterferien auf Begeisterung: Das Schuljahr jetzt umzustellen wäre ein Riesenaufwand, nachdem man gerade erst einigermaßen in die Normalität zurückgekehrt ist, so Landesschülersprecher Leon Schwalbe.

Unterdessen rechnet die Landesregierung angesichts der nahen Herbstferien mit einem weiteren Anstieg der Infektionen. Wichtig seien regionale und lokale Anti-Corona-Maßnahmen „so zielgenau wie möglich“, erklärte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne).

