Die SPD-Länder streben eine Fortsetzung des derzeitigen Corona-Lockdown bis in den April hinein an. Das geht aus dem Entwurf für die Bund-Länder-Spitzenberatungen am Montag hervor.

Das RKI meldet am Sonntag erneut deutlich höhere Fallzahlen als vor einer Woche

Am Montag beraten die Länderchefinnen und -chefs mit Kanzlerin Angela Merkel beim Corona-Gipfel

Markus Söder spricht sich vor den Bund-Länder-Beratungen für eine konsequente Anwendung der "Notbremse" aus

Experten warnen vor der dritten Corona-Welle – sie könnte die stärkste bisher werden

Ein Forschungs-Bericht weist auf die Gefahr durch die britische Mutation hin

Berlin. Unter dem Druck immer höherer Corona-Infektionszahlen schwinden die Hoffnungen auf größere weitere Öffnungen zur Osterzeit. Vor erneuten Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und -präsdienten an diesem Montag warnten Politiker und Mediziner vor einer Zuspitzung der Lage. Kurz nach ersten Lockerungen rückt die vereinbarte "Notbremse" nun konkret in den Blick – also eine Rückkehr zu wieder schärferen Beschränkungen, wenn sich in Regionen zu viele Menschen anstecken. Diskutiert wird aber auch über Möglichkeiten für Osterurlaub zumindest im eigenen Bundesland und den Kurs bei Schulen.

In einem Entwurf brachten die SPD-geführten Länder "kontaktarmen Urlaub" im eigenen Bundesland mit strengen Hygieneauflagen und Tests ins Gespräch. Möglich sein könnte dies demnach etwa in Appartements, Ferienwohnungen, Wohnwagen und Wohnmobilen – mit eigenen sanitären Anlagen und Essen in Selbstversorgung.

Corona-Zahlen: RKI meldet Inzidenz von über 100 für Deutschland

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat die 100er-Marke überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte am Sonntag mit, die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liege bei 103,9. Am Vortag hatte sie 99,9 betragen.

Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 13.733 neue Corona-Infektionen. Außerdem wurden 99 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch 10.790 gemeldete Neuinfektionen und 70 registrierte Todesfälle an einem Tag gewesen.

Corona-News vom 21. März: Söder fordert die konsequente Anwendung der "Notbremse"

19.34 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Pandemie für eine konsequente Anwendung der "Notbremse" ausgesprochen. "Klar ist, die Inzidenzen steigen, und die Gefahren sind relativ groß, dass es wieder in die Krankenhäuser hinein wächst", sagte der CSU-Chef in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Wir sind in einer gefährlichen Situation und müssen aufpassen, dass aus einer dritten Welle keine Dauerwelle kommt."

Jetzt neu zu öffnen, würde bedeuten, dass man bis in den Juni, Juli hinein mit der dritten Welle zu kämpfen habe. "Was für mich ganz wichtig ist, dass wir die Notbremse hart machen", sagte Söder. In einigen Bundesländern werde das noch relativ locker gehandhabt. "Da müssten wir uns morgen glaube ich klar darauf vereinbaren."

Arbeitgeber von Spahns Ehemann verkaufte Masken an Gesundheitsministerium

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seinem Ehemann Daniel Funke (li.). Foto: Christof STACHE / AFP

Forscher warnen vor besonders starker dritter Welle

18.25 Uhr: Die dritte Welle der Corona-Pandemie könnte Forschern zufolge wesentlich höher werden als die zweite, falls nicht weitere Maßnahmen wie Schnelltests und Masken ausgebaut werden. Grund sei die hohe Übertragbarkeit der in Großbritannien entdeckten Variante B.1.1.7. Ungeschützte Kontakte in Innenräumen trügen derzeit „dramatisch“ zum Infektionsgeschehen bei, schreibt ein Team um den Mobilitätsforscher Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin im Modus-Covid-Bericht. Corona-Infektionen erfolgten maßgeblich im eigenen Haushalt, bei privaten Besuchen, auf der Arbeit und in Schulen.

Die Forscher nutzen für ihre Modelle Daten von Berlin und Umgebung. Die Ergebnisse seien jedoch auf ganz Deutschland übertragbar, erläuterte Nagel mit Verweis auf seine Untersuchungen in weiteren Städten. "Unsere Simulationen zeigen, dass selbst mit den Restriktionen vom Januar die dritte Welle höhere Inzidenzen aufweisen wird als die zweite", schreibt das Team.

Die dämpfende Wirkung der wärmeren Jahreszeit sei schon berücksichtigt. Auch wenn bis Mitte April 15 Prozent der Bürger mindestens eine Impfung haben, sei dies deutlich zu gering, um die Erhöhung der Übertragung durch die neue Variante von 35 bis 70 Prozent auszugleichen.

(fmg/dpa/afp)