Wer in Zeiten der Corona-Pandemie niest und sich schwach fühlt, denkt sofort an eine mögliche Infektion. Diese Tipps helfen, die Symptome zu unterscheiden.

Omikron vs. Heuschnupfen: So unterscheiden sich die Symptome

Berlin Bund und Länder beraten am Mittwoch auf einem weiteren Corona-Gipfel. Danach wird eine Pressekonferenz mit Kanzler Scholz erwartet.

Bund und Länder treffen sich am Mittwoch per Videoschalte zu einem weiteren Corona-Gipfel. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder werden über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

Schon im Vorfeld zeichnet sich ab, dass in den nächsten Wochen konkrete Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen wahrscheinlich sind.

So sollen bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März „die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Runde am Mittwoch, die dieser Redaktion vorliegt.

Corona-Gipfel: Wann ist die Pressekonferenz mit Scholz?

Die Uhrzeit der Bund-Länder-Konferenz war am Dienstagnachmittag noch nicht bekannt. Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es, dass die Beratungen am Nachmittag stattfinden werden. Anschließend ist wie bereit bei den vergangenen Gipfeln eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers geplant.

Dabei wird Scholz von dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sowie der Co-Vorsitzenden und Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) begleitet. (fmg/dpa)