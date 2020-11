Biontech hat vielversprechende Daten zu einem Corona-Impfstoff veröffentlicht

Die Vorfälle bei der Corona-Demo in Leipzig sollen auch ein Nachspiel im Bundestag haben

Auf den Intensivstationen in Deutschland werden so viele Covid-19-Fälle behandelt wie noch nie zuvor

Markus Söder kritisiert das Robert-Koch-Institut (RKI) für dessen Teststrategie

Friedrich Merz ist in Corona-Quarantäne – der Politiker hatte sich bereits vor einigen Monaten mit dem Coronavirus angesteckt

Immer mehr Bundesländer fordern Hilfen für vom Teil-Lockdown im November betroffene Firmen

Nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gehören bis zu 40 Prozent der Bevölkerung zur Corona-Risikogruppe

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 13.363 neue Corona Fälle binnen 24 Stunden

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang rund 682.624 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 11.370 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem. Am Sonntag traten in Deutschland die neuen Quarantäne-Regeln für Einreisende aus Risikogebieten in Kraft. Nun müssen sich Reisende online registrieren. Das Online-Formular von Bundesgesundheitsministerium, Bundesinnenministerium und Robert Koch-Institut soll die Registrierung in Form von Aussteigekarten im Papierformat ersetzen.

Unterdessen sind in Leipzig am Samstag rund 20.000 Gegner der Corona-Maßnahmen im Rahmen einer „Querdenken“-Demonstration auf die Straße gegangen. Die Demo musste nach einigen Stunden abgebrochen werden, weil sich die Teilnehmenden nicht an die Infektionsschutz-Maßnahmen hielten. Nach der Beendigung durch die Behörden eskalierte die Situation. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten und Angriffen auf Pressevertreter. Die Polizei war nach Einschätzung von Beobachtern nicht Herr der Lage.

Die Zahl der auf der Intensivstation behandelten Corona-Infizierten in Deutschland erreichte indes ein neues Allzeithoch. 3005 Intensivbetten waren am Montag nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) von Covid-Patienten belegt. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde demnach invasiv beatmet. Während der ersten Pandemiewelle im Frühjahr hatte der Höchstwert bei bundesweit 2933 Corona-Infizierten auf Intensivstationen gelegen.

Corona-News: RKI meldet 13.363 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Montag 13.363 neue Corona-Infektionen in 24 Stunden gemeldet. Am Samstag hatte das RKI erstmals mehr als 23.000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages registriert, am Sonntag waren es über 16.000. Lesen Sie hier: Das sind die aktuellen RKI-Corona-Fallzahlen sowie die Reproduktionszahl.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Montag, 9. November: Grüne wollen Corona-Demo in Leipzig zum Thema im Bundestag machen

17.32 Uhr: Die Vorkommnisse bei der „Querdenken“-Demonstration am Wochenende in Leipzig sollen ein Nachspiel im Bundestag haben. Das Verhalten der Demonstranten und die Reaktion der Polizei sollten auch auf Bundesebene „dringend aufgeklärt werden“, forderte der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz im Gespräch mit unserer Redaktion. „Daher haben wir am Sonntag beantragt, dass die Bundesregierung in den zuständigen Gremien des Bundestages hierüber berichtet“, sagte er.

Unter anderem wollen die Grünen wissen, warum die aufgelöste Demonstration noch durch die Innenstadt ziehen durfte und welche extremistischen und gewaltbereiten Gruppen an den Protesten beteiligt waren. „Ein Bundesinnenminister, der vorgibt, sich nach den Ereignissen von Leipzig „vor“ die Polizei zu stellen, versteckt sich „hinter“ der Polizei““, sagte von Notz. Niemand kritisiere die Beamtinnen und Beamten, „sondern das offenkundig unzureichende Einsatzkonzept und die politisch hierfür Verantwortlichen.“

Wie geht es weiter mit den Corona-Impfstoffen wie dem von Biontech?

16.21 Uhr: Wie das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech am Montag mitteilte, bietet seine Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Hier lesen Sie, wie es jetzt mit beim Corona-Impfstoff weitergehen soll.

Zahl der Corona-App-Downloads steigt weiter

15.22 Uhr: Die Zahl der Downloads der Corona-Warn-App steigt weiter. Bis zum Montagmorgen sei die App 22,14 Millionen Mal heruntergeladen worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Über das Wochenende sei die Zahl „sehr nennenswert gestiegen“.

Inzwischen seien 3,116 Millionen Testergebnisse von Laboren über die App übermittelt worden. 53.565 Nutzer, die positiv getestet worden seien, hätten dies über die App auch anonym möglichen Kontaktpersonen mitgeteilt. „Es werden deutlich mehr“, sagte Seibert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte dazu aufgerufen, positive Ergebnisse über die App zu teilen, um andere anonym zu warnen. Lesen Sie auch: Corona-App auf iPhone oder Android installieren – So geht es

Spahn nennt Impfstoff-Fortschritt bei Biontech „sehr ermutigend“

14.16 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Fortschritte des Mainzer Unternehmens Biontech und des Pharmakonzerns Pfizer bei einem Corona-Impfstoff als „sehr ermutigend bezeichnet“. Die Unternehmen hatten zuvor mitgeteilt, ihr Impfstoff biete nach Studiendaten einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Voraussichtlich ab der kommenden Woche soll die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden.

Spahn sagte, die Ergebnisse zeigten, „dass dieser Impfstoff einen Unterschied macht“. Es freue ihn sehr, dass ein deutsches Unternehmen zu den ersten mit solchen Erfolgen zähle. Gleichwohl müssten natürlich weitere Erfahrungen abgewartet werden. „Das heißt noch nicht, dass morgen die Zulassung erfolgt.“

Spahn erläuterte, eine Zulassung bei der FDA wäre zuerst einmal eine Zulassung in den USA. „Es kann dadurch eine zeitliche Differenz entstehen zwischen amerikanischer und europäischer Zulassung.“ Doch gehe er von einer parallelen Beantragung bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA aus. Als deutscher Gesundheitsminister wolle er erreichen, dass ein Impfstoff eines deutschen Unternehmens „nicht zuerst in anderen Ländern zur Verfügung steht“.

Biden präsentiert Corona-Expertenrat

13.48 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat am Montag seinen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorgestellt. „Ich werde mich von der Wissenschaft und von Experten informieren lassen“, erklärte Biden in einer Pressemitteilung. Der Expertenrat solle dabei unterstützen, die Anti-Corona-Maßnahmen der neuen Regierung zu gestalten. Dabei gehe es vor allem darum, steigende Infektionszahlen unter Kontrolle zu bringen, die Entwicklung und Verteilung von sicheren und wirksamen Impfstoffen zu fördern und gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen.

Der neue Expertenrat soll eine Dreierspitze aus Vivek Murthy, David Kessler und Marcella Nunez-Smith bekommen. Murthy war von 2014 bis 2017 oberster Gesundheitsbeamter der US-Regierung, Kessler leitete früher die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA und Nunez-Smith ist Professorin an der Yale University, wo sie unter anderem zur Gesundheitsförderung von marginalisierten Bevölkerungsgruppen forscht. Zehn weitere Mitglieder gehören dem Gremium an, viele arbeiteten bereits für frühere US-Regierungen.

Corona-Impfung zuerst für Alte, Kranke und zentrale Mitarbeiter

13.48 Uhr: Nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs sollen in Deutschland Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen bevorzugt geimpft werden. Ebenso sollen Menschen in Schlüsselstellungen in der Gesellschaft und für die öffentliche Ordnung die anfangs wohl knappen Dosen zuerst bekommen, also etwa Mitarbeiter von Gesundheitsämtern und Sicherheitsbehörden, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher. Das geht aus einem Positionspapier des Deutschen Ethikrats, der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina und der am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelten Ständigen Impfkommission hervor, die die Institutionen am Montag im Auftrag der Bundesregierung in Berlin vorlegten.

Auch Menschen, die etwa in Heimen für Obdachlose oder Asylbewerber sehr beengt untergebracht seien, sollten dazuzählen, wie die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx erläuterte. Noch seien genaue Feststellungen zur Priorisierung aber nicht getroffen, also nicht alle bevorzugten Gruppen genau identifiziert. Es fehlten noch Daten.

Corona-Lockdown in Ungarn

13.02 Uhr: Angesichts der massiven Zunahme an Infektionen mit dem Coronavirus hat Ministerpräsident Viktor Orban einen Lockdown über Ungarn verhängt. Die Maßnahmen umfassen eine nächtliche Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr, die Schließung von Gaststätten und Hotels (letztere außer für Geschäftsreisende) und den Übergang vom Präsenz- zum Digitalunterricht ab der 8. Schulstufe. Sie treten am Mittwoch in Kraft und gelten vorerst für 30 Tage.

Die Maßnahmen erstrecken sich außerdem auf die Schließung von Theatern, Museen, Fitness-Studios, Freizeiteinrichtungen und gedeckten Schwimmbädern. Sportveranstaltungen dürfen nur ohne Publikum stattfinden. Hochzeiten dürfen nur im engen Familienkreis abgehalten werden, an Begräbnissen höchstens 50 Menschen teilnehmen. Familientreffen und private Veranstaltungen sind auf höchstens zehn Teilnehmer beschränkt.

Biontech-Impfstoff soll 90-prozentigen Schutz bieten

12.52 Uhr: Erstmals gibt es zu einem für Europa maßgeblichen Corona-Impfstoff Zwischenergebnisse aus der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase. Wie das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech am Montag mitteilte, bietet seine Impfung diesen Daten zufolge einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Weiter hieß es, Biontech und der Pharmariese Pfizer wollten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.

Die Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Marylyn Addo, bewertete diese Nachrichten gegenüber dem „Spiegel“ als „interessante erste Signale“. Allerdings könne man die Daten erst abschließend einschätzen, wenn Primärdaten und eine Peer-Review-Publikation verfügbar seien.

Söder gegen RKI-Empfehlung für weniger Corona-Tests

12.12 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat die neuen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) für Corona-Tests kritisiert. „Wir sind da sehr skeptisch, ob das in der Praxis umzusetzen und anwendbar ist“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Konferenz des CSU-Vorstands in München. Jemand, der Symptome habe oder fühle, müsse die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen.

Andernfalls sehe er die Gefahr, dass auch die Wirtschaft gelähmt werde, wenn die Menschen keine Möglichkeit mehr hätten, sich testen zu lassen. „Wir werden in Bayern auf jeden Fall die kostenlosen Tests fortsetzen.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will weiterhin an kostenlosen Corona-Tests festhalten., Foto: Peter Kneffel / dpa

Ethikrat, Ständige Impfkommission und Leopoldina gegen Impfpflicht

12.08 Uhr: Der Deutsche Ethikrat, die Ständige Impfkommission und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sind gegen eine generelle Pflicht zur Impfung gegen das Coronavirus in Deutschland. Impfungen setzten eine aufgeklärte, freiwillige Zustimmung voraus, erklärten die Wissenschaftsorganisationen am Montag in Berlin. Eine undifferenzierte Impfpflicht sei deshalb auszuschließen. Allenfalls beim Vorliegen schwerwiegender Gründe lasse sich für eine klar definierte Gruppe von Menschen eine Impfpflicht rechtfertigen – etwa für Mitarbeiter in ständigem Kontakt mit Hochrisikopatienten.

Leipzig: Linksfraktion fordert nach „Querdenken“-Demo Entlassung von Innenminister Wöller

11.47 Uhr: Nach der chaotischen „Querdenken“-Demonstration in Leipzig fordert die Linksfraktion im sächsischen Landtag die Entlassung von Landesinnenminister Roland Wöller (CDU). Das „andauernde Führungsversagen“ des Ministers habe eine massenhafte Gesundheitsgefährdung ermöglicht, erklärte Fraktionschef Rico Gebhardt am Montag. Wöller sei vor allem damit beschäftigt, die Schuld auf andere zu schieben. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) müsse den Innenminister unverzüglich entlassen.

Zugleich beantragte die Oppositionsfraktion eine Sondersitzung des Innenausschusses für diesen Donnerstag. Dort sollten auch der Innenminister sowie die Polizeipräsidenten von Leipzig und Dresden Rede und Antwort stehen zu den Einsatzkonzepten.

Friedrich Merz ist vorsorglich in Corona-Quarantäne

11.35 Uhr: Der CDU-Politiker und Kandidat für den Bundesparteivorsitz Friedrich Merz hat sich erneut vorsorglich in häusliche Corona-Quarantäne begeben. Der 64-Jährige habe sich freiwillig zu dem Schritt entschlossen, damit sich in seinem Umfeld auf keinen Fall jemand anstecke, sagte ein Sprecher des Ex-Chefs der Bundestagsunionsfraktion der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Ein Schnelltest sei am Montagmorgen allerdings negativ ausgefallen. Außerdem habe ein weiterer Test bei Merz Antikörper gegen das Coronavirus ergeben. Der Politiker und seine Ehefrau hatten sich bereits im März mit dem Virus angesteckt und sich daraufhin im Sauerland in häusliche Quarantäne begeben.

Diesmal gehe es um eine reine Vorsichtsmaßnahme, erklärte Merz’ Sprecher. Hintergrund sei ein Besuch des CDU-Politikers beim sächsischen Kabinett am vergangenen Freitag. Am Sonntag war bekannt gegeben worden, dass der sächsische Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Merz sagte daraufhin seine Termine ab.

Generelle Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig

11.13 Uhr: Die neue generelle Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Montag entschieden und dem Eilantrag eines Bürgers Recht gegeben. Der Beschluss gilt laut Gericht nur für den Bürger - alle anderen müssten demnach weiter Maske tragen.

Die Begründung des Gerichts: Die Allgemeinverfügung von vergangener Woche sei „unbestimmt“. So heißt es dort unter anderem, dass man – abhängig von „Tageszeit, räumlicher Situation und Passantenfrequenz“ – Maske tragen muss, wenn man nicht fünf Meter Abstand halten kann. Aus Sicht der Richter ist für den Bürger damit aber „nicht eindeutig erkennbar, wo und wann“ er der Maskenpflicht unterliegt. Vielmehr müsse er anhand der „unbestimmten Begriffe“ wie der Tageszeit selbst entscheiden, ob er gerade einen Mund-Nasen-Schutz tragen müsse.

Die Kammer äußerte laut Mitteilung außerdem Zweifel an der Rechtmäßigkeit der fünf Meter-Marke. Diese gehe „deutlich“ über die Vorgaben aktuellen Coronaschutz-Verordnung des Landes hinaus - wo 1,5 Meter Mindestabstand festgelegt sind. Auf welchen Erkenntnissen die weitergehende Regelung beruhe, sei nicht ersichtlich, so das Gericht.

Mehr Länder fordern Hilfen für Teil-Lockdown im November

9.43 Uhr: Immer mehr Länder fordern die Bundesregierung zu Nachbesserungen bei den Novemberhilfen für Firmen auf, die vom Teil-Lockdown betroffen sind. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein vor zu viel Bürokratie und Verzögerungen bei der Auszahlung der Zuschüsse. Außerdem fordern sie andere Vorgaben bei Hilfen für indirekt von Schließungen betroffene Firmen.

Das geht aus einem Brief der drei Länderwirtschaftsminister an Altmaier hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Zuvor hatte das Nachrichtenportal „ThePioneer“ darüber berichtet. Zuvor hatte es etwa aus Baden-Württemberg Kritik an den Plänen der Bundesregierung gegeben.

Für viele Unternehmen könnten weitere Lockdown-bedingte Einbußen das Aus bedeuten. Deswegen fordern immer mehr Bundesländer finanzielle Hilfen für betroffene Unternehmen. Foto: Adam Berry / Getty Images

Mit den Vorgaben der Bundesregierung drohe ein Verfahrensweg eingeschlagen zu werden, der eine „den Bedürfnissen der Unternehmen angemessene Abwicklung auch in zeitlicher Hinsicht unmöglich zu machen droht“, heißt es. „In dieser Form werden nicht nur Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein der Verwaltungsvereinbarung nicht zustimmen können“, so die Minister Bernd Buchholz (Schleswig-Holstein/FDP), Volker Wissing (Rheinland-Pfalz/FDP) sowie Andreas Pinkwart (NRW/FDP).

Der Bund plant zu den Novemberhilfen wie bei anderen Programmen in der Corona-Krise Vereinbarungen mit den Ländern. Die Auszahlung der Zuschüsse soll über die Plattform für die bereits bestehenden Überbrückungshilfen durch die Länder erfolgen.

Debatte um digitale Wahlparteitage – Ergänzung des Grundgesetzes?

9.09 Uhr: In der Debatte um digitale Wahlparteitage hat sich der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, für eine entsprechende Ergänzung des Grundgesetzes ausgesprochen. „Damit wäre dann jeder Streit über die Zulässigkeit digitaler Vorstandswahlen ausgeräumt“, sagte Papier der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Montag. Unter anderem die CDU diskutiert, wegen der Corona-Pandemie ihre nächste Vorsitzendenwahl virtuell abzuhalten. Da es dafür rechtlich noch keine Möglichkeit gibt, soll das Ergebnis gegebenfalls per Briefwahl bestätigt werden.

Zusätzlich zu einer erforderlichen Änderung des Parteiengesetzes hielte er auch eine Anpassung des Grundgesetzes in diesem Punkt für empfehlenswert, um in Ausnahmesituationen digitale Wahlen zu ermöglichen, sagte Papier. „Um Rechtssicherheit zu haben, wäre es sogar entscheidend, diese Möglichkeit in der Verfassung zu verankern.“

Deutschlands Exporte nach Corona-Tief erholt – doch der nächste Schlag droht

8.28 Uhr: Deutschlands Exporteure haben im September nach dem Corona-Tief weiter aufgeholt. Im Vergleich zum August 2020 legten die Ausfuhren um 2,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Mit einem Volumen vom 109,8 Milliarden Euro lagen die Exporte allerdings noch um 3,8 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Von Januar bis einschließlich September blieben die deutschen Ausfuhren mit 880 Milliarden Euro um 11,7 Prozent unter dem Niveau der ersten neun Monate des Vorjahres.

Zeitweise Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten zu Beginn der Corona-Pandemie hatten das Geschäft mit „Made in Germany“ in den vergangenen Monaten ausgebremst. Nach der Erholung im Sommer befürchtet die Wirtschaft einen erneuten Rückschlag, weil in vielen Ländern die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zuletzt wieder verschärft wurden.

China macht Schweinshaxe aus Bremen für neuen Corona-Fall verantwortlich

7.01 Uhr: China hat eine aus Bremen importierte Schweinshaxe als Auslöser für einen neuen Corona-Fall ausgemacht. Wie staatliche Medien berichteten, habe sich in der ostchinesischen Stadt Tianjin ein Arbeiter in einem Kühlhaus infiziert. Tests hätten danach ergeben, dass Virus-Spuren an der Verpackung einer gefrorenen Schweinshaxe entdeckt worden seien, die zunächst aus Bremen nach Tianjin importiert und von dort weiter in die Stadt Dezhou gesendet worden sei.

Acht Menschen, mit denen der Arbeiter zuvor engen Kontakte hatte, wurden laut der staatlichen Zeitung „Global Times“ vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Tianjin sei zudem in den „Kriegsmodus“ übergegangen, womit in der Regel gemeint ist, dass strenge Kontrollen greifen.

Nach Leipzig: Innenminister Seehofer nimmt Polizei in Schutz

6.48 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat nach der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Leipzig die Polizei gegen Kritik in Schutz genommen. „Wir müssen damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen“, betonte Seehofer in einer am Sonntagabend von seinem Ministerium verbreiteten Erklärung. Die Polizei habe seine „volle Rückendeckung“.

Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hatte die Demonstration der Initiative Querdenken in der Leipziger Innenstadt kurzfristig erlaubt. Nach der Demo mit rund 20.000 Teilnehmern kam dann Kritik am Gericht und der Polizei auf, weil es zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen gegeben hatte. Zudem kam es zu gewalttätigen Konfrontationen, nachdem die Polizei die Demonstration wegen der Verstöße gegen die Corona-Regeln vorzeitig aufgelöst hatte.

Leipzig: Hundeführer der Polizei sperren bei Ausschreitungen im Stadtteil Connewitz eine Straße. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Das Spektrum der Demonstranten reichte nach Angaben des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) „vom gut meinenden Homöopathen bis zum Neonazi“. Die große Mehrheit von ihnen hielt sich nach Angaben der Polizei nicht an die Maskenpflicht. Eine Gruppe von Demonstranten durchbrach eine Polizeikette.

Bundesregierung plant zentrale Dokumentation von Impfungen

5.08 Uhr: Die Bundesregierung plant nach einem Medienbericht eine zentrale Dokumentation etwaiger Impfungen, wenn Corona-Impfstoffe erstmal verfügbar sind. „Hierzu soll ein webbasiertes Datenportal verwendet werden, welches bis zum Beginn der Impfaktivitäten in Deutschland durch das RKI (Robert Koch-Institut) entwickelt werden soll“, zitiert das Nachrichtenportal „ThePioneer“ (Montag) aus der Nationalen Impfstrategie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Sie soll dem Bericht zufolge an diesem Montag vom Corona-Kabinett beschlossen werden.

Die Regierung beabsichtigt damit einen möglichst umfassenden und aktuellen Überblick darüber, welche Bevölkerungsgruppen bereits geimpft sind. Erfasst werden sollen demnach nicht-personenbezogene Angaben wie Alter, Geschlecht, Wohnort und Impf-Indikation sowie der Ort der Impfung, Impfdatum und das Impfstoff-Produkt mit Chargennummer. In dem Dokument werden laut dem Portal sieben mögliche Impfstoffe genannt, für die eine Zulassung innerhalb der EU angestrebt wird.

RKI meldet über 13.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

5.56 Uhr: In Deutschland sind mehr als 13.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mitteilte, wurden 13.363 neue Ansteckungsfälle erfasst. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter diese Daten übermitteln, liegen die neuen Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als die an anderen Wochentagen von dem Institut mitgeteilten Werte.

Am Sonntag hatte das RKI 16.017 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages bekanntgegeben, am Samstag hatte das Institut hingegen einen neuen Rekordwert von 23.399 Fällen errechnet.

Spahn warnt: Bis zu 40 Prozent der Bevölkerung sind Corona-Risikogruppe

1.16 Uhr: Bis zu 40 Prozent der Menschen in Deutschland zählen in der Corona-Krise nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Risikogruppe. „Bei uns sind 23 Millionen Deutsche über 60“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im Politik-Talk „Die richtigen Fragen“ auf „Bild live“. „Wir sind ein Wohlstandsland mit Zivilisationskrankheiten: Diabetes, Bluthochdruck, Übergewichtigkeit. Alles Risikofaktoren für dieses Virus, wie für viele Infektionskrankheiten übrigens auch.“ Spahn warnte: „Wenn Sie nach der Definition gehen, sind 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung Risikogruppe.“ Die Bundesrepublik sei nach Japan das zweitälteste Land der Welt.

Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen sagte Spahn: „Wenn von 20 000 Neuinfizierten an einem Tag etwa zwei Prozent in die Intensivmedizin müssen, dann sind das 400 am Tag. Wenn die intensivmedizinische Behandlung und Begleitung 15 Tage im Schnitte dauert – sind das 6000.“ Diese Zahl werde Deutschland noch „im November noch erreichen, das ist im Grunde schon absehbar“. Für das Gesundheitswesen sei diese Belastung nur „unter ziemlicher Anspannung“ zu bewältigen. „Wenn die Intensivmedizin mal zu voll ist, überfüllt ist, überlastet ist, dann ist es zu spät“, sagte Spahn bei „Bild live“.

Sonntag, 8. November: Zahl der weltweiten Corona-Infektionen übersteigt 50 Millionen

22.45 Uhr: Weltweit gibt es nach Angaben der Universität Johns Hopkins inzwischen mehr als 50 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt seit Beginn der Pandemie bei 1,25 Millionen, wie am Sonntag aus Daten der Universität in Baltimore in den USA hervorging.

Allein am Samstag war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen demnach um gut eine halbe Million angestiegen. Die Pandemie breitet sich, wohl auch infolge des kühleren Wetters, zuletzt vor allem in Ländern der Nordhalbkugel stark aus, darunter in Europa und Nordamerika. In den USA wurden für Samstag knapp 130 000 Neuinfektionen gemeldet.

Virologe rechnet nicht mit entspannten Weihnachten

18.38 Uhr: Der Virologe Marco Binder geht nicht davon aus, dass wir ein entspanntes Weihnachtsfest feiern können. „Vier Wochen November-Lockdown werden nicht dazu führen, dass das Problem einfach verschwunden ist“, sagt Binder im Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND). „Ich denke nicht, dass wir ein ganz entspanntes Weihnachten feiern können. Dieser Winter wird eiserne Disziplin bei der Eindämmung erfordern. Und zwar von uns allen.“ Binder rechne damit, dass erst der Sommer 2021 Entlastung bringe.

Das Weihnachtsfest könnte durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr anders werden als sonst. Foto: Christin Klose / dpa-tmn

Der Virologe forscht zu Entzündungsprozessen im Kontext von Krebs und von Infektionen mit umhüllten RNA-Viren. Zu dieser Klasse gehört auch das Coronavirus Sars-CoV-2. Mit Beginn der Pandemie hat der Virologe eines der Hochsicherheitslabore am Deutschen Krebsforschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft in Heidelberg auf den neuen Erreger umgewidmet.

WHO: Coronavirus-Mutation „Cluster 5“ „noch nicht gut verstanden“

17.08 Uhr: Berichte aus Dänemark über von Nerzen auf Menschen übertragene mutierte Coronaviren sorgen bei Experten Aufsehen. Die Virusmutation „Cluster 5“ sei bisher noch nicht beobachtet worden, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Samstag mit. In Dänemark haben sich zwölf Menschen mit der Variante infiziert – Experten befürchten, die Mutation könnte die Wirksamkeit künftiger Impfstoffe beeinträchtigen. Lesen Sie hier: Nerze infizieren Menschen mit mutierten Coronaviren

In der Pandemie: So will Biden die USA versöhnen

17.06 Uhr: Der zukünftige US-Präsident Joe Biden will das zerrissene Land vereinen. Seine erste Aufgabe: die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen. Aber Biden beschränkt sich nicht auf reine Brückenbauer-Prosa. Schon am Montag, kündigt er an, werde er eine Corona-Expertenrunde berufen, die ab 21. Januar streng entlang wissenschaftlicher Expertise konzertierte Aktionen zwischen Zentralregierung und Bundesstaaten zur Eindämmung der Pandemie einleiten soll. Auch zu anderen Baustellen, Gesundheitswesen, Rassen-Ungerechtigkeit, nimmt er kursorisch Stellung. Lesen Sie hier, wie Joe Biden die USA als Präsident wieder versöhnen will.

Corona – Mehr zum Thema

Virologe Stöhr hat Zweifel an Notwendigkeit des Teil-Lockdowns

15.53 Uhr: Der Virologe und frühere Leiter des WHO-Grippe-Programms der WHO, Klaus Stöhr, bezweifelt die Notwendigkeit des Corona-Teil-Lockdowns im November. Gemessen an der gegenwärtigen Auslastung der Intensivbetten und der Neuerkrankungskurve reagierten Bund und Länder sehr früh, sagte der Experte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag). Gegenwärtig seien im Durchschnitt etwa zehn Prozent aller Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

„Anfang Dezember werden wir sehen, wie weit man hier über das Ziel gehalten hat“, sagte Stöhr. „Aber auf jeden Fall muss die Effizienz der Maßnahmen durch begleitende Studien überprüft werden. Nur so können dann datenbasierte Handlungsrichtlinien erarbeitet werden.“

Dänemark bekämpft Corona-Mutationen

15.46 Uhr: In Dänemark sind nach dem Auftreten von Nerz-Corona-Varianten bereits 1,9 Millionen der etwa 15 Millionen Nerze in Zuchtanlagen getötet worden. Das teilte Dänemarks Polizei am Sonntag mit. Um die Ausbreitung der mutierten Erreger in der Bevölkerung einzudämmen, schlossen von Samstag an zudem in sieben norddänischen Kommunen mit insgesamt 280.000 Einwohnern alle Lokale.

Großbritannien reagierte auf den Nachweis mutierter, von Nerzen auf den Menschen übertragener Covid-19-Erreger mit Einreiseverboten. Sie gelten für alle Dänen, die keinen ständigen Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben. Auch Einreisen von Ausländern über Dänemark sind seit Samstag untersagt, wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilte. Wer britischer Staatsbürger ist und aus Dänemark kommt, darf zwar ins Land, muss aber für zwei Wochen in Selbstisolation.

Intensivstationen – DIVI-Chef warnt: Lage schlimmer als im April

13.34 Uhr: Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen hat in Deutschland fast wieder den Höchstwert vom Frühjahr erreicht. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) meldete am Sonntag, dass 2904 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Davon werden 1605 (55 Prozent) invasiv beatmet. Der bisherige Höchststand war laut DIVI am 18. April mit 2933 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen erreicht worden.

Tatsächlich sei die Lage in den Kliniken derzeit sogar schlimmer als im Frühjahr, sagte Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe wesentlich mehr infizierte Patienten auf den anderen Stationen – von denen ein Teil noch auf den Intensivstationen landen werde. Die gesamte Infektionslage sei nicht mit der im April vergleichbar.

BProf. Dr. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), warnt vor einer sich zuspitzenden Lage bei der Belegung der Intensivstationen in Deutschlands Kliniken. (Archivbild) Foto: Pool / Getty Images

Anders als bei der Spitze am 18. April werde diesmal kein Abflauen folgen, der Anstieg werde sich vielmehr vorerst fortsetzen, sagte Janssens. Der Grund sei, dass sich die jeweilige Zahl an Neuinfektionen erst verzögert in schweren Verläufen und schließlich in der Belegung der Intensiv-Stationen niederschlägt. „In vier Wochen werden wir die Folgen der Spitzenwerte jetzt sehen.“ Einige Zentren seien bereits am Anschlag, es müssten vereinzelt bereits Covid-19-Patienten in andere Kliniken gebracht werden.

Steinmeier dankt Kirchen für ihr Engagement in der Corona-Krise

11.01 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Kirchen für ihr Engagement in der Corona-Krise gedankt. „Wir brauchen die Stimme der Kirche gerade jetzt und auch in Zukunft. Wir brauchen die Kirche als Kraft, die Orientierung und Halt gibt, die Zusammenhalt fördert“, sagte er in einem Videobeitrag zur Eröffnung der Synodentagung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die am Sonntag begonnen hat.

Die Kirchen treffe die Corona-Krise besonders hart, denn gerade sie lebten von einer besonderen menschlichen Nähe und von Begegnung“, sagte Steinmeier. „Sie haben sich, und dafür möchte ich Ihnen ebenfalls danken, in der Pandemie umsichtig und verantwortungsvoll gezeigt. Und Sie sind ganz neue, kreative, oft digitale Wege gegangen, um Trost und Zuversicht zu vermitteln“, sagte der Bundespräsident.

Virologe Drosten: „Forscher müssen Unsinn beim Namen nennen“

9.46 Uhr: Der Virologe Christian Drosten hat den Wert unabhängiger Wissenschaft gegen teils harsche Kritik in sozialen Medien verteidigt und auf die Logik des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns verwiesen. In der Corona-Pandemie sei es seine Aufgabe, „die Methoden meines Fachgebietes zu erklären, die Grenzen wissenschaftlicher Studien aufzuzeigen, einzuordnen, was Fakt und was Fiktion ist“, erklärte Drosten in einer am Sonntag in Marbach im Neckar veröffentlichten Rede.

Forscher müssten „ein realistisches Bild zeichnen und nicht das gewünschte“. Daher fühle er sich auch verpflichtet, „korrigierend einzugreifen und ausgemachten Unsinn auch einmal beim Namen zu nennen“. Doch wenn man als Wissenschaftler so agiere, sei man heute sofort „mittendrin im breiten öffentlichen Meinungskampf“ um die Corona-Pandemie. „Und das ist für jemanden, dem es um Fakten und gesicherte Erkenntnis geht, eine, sagen wir mal, interessante und lehrreiche Erfahrung.“

Merkel: Pfleger und Ärzte zuerst gegen Coronavirus impfen

9.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will einen dringend erwarteten Impfstoff gegen Corona zuerst für den Schutz des Gesundheitssystems selbst einsetzen. „Die Frage, wer wird zuerst geimpft, die wird diskutiert mit der Ständigen Impfkommission, mit der Wissenschaftsakademie Leopoldina und mit der Ethikkommission“, sagte Merkel am Sonntag.

„Aber ich glaube, ich kann schon so viel verraten, dass ich sage, ganz vorn dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land.“

Bundeskanzlerin Merkel will Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Menschen aus Risikogrippen zuerst gegen das Coronavirus impfen lassen. Foto: Pool / Getty Images

Digitale Einreiseanmeldung startet heute

7.45 Uhr: Wer aus einem ausländischen Corona-Risikogebiet kommt, muss sich von diesem Sonntag an vor der Einreise nach Deutschland online registrieren. Die Seite www.einreiseanmeldung.de soll dann weltweit abrufbar sein, wie die Bundesministerien für Gesundheit und Inneres am Freitag mitteilten. Folgt man dem Link, erfährt der User allerdings, dass sie erst ab 18 Uhr erreichbar ist.

Die neue Seite ersetzt die bisherigen Aussteigekarten in Papierform, die in Flugzeugen ausgegeben wurden. Die Informationen gehen an die Gesundheitsämter am Zielort des Reisenden. So sollen sie kontrollieren können, ob jemand die Quarantänepflicht einhält. Lesen Sie dazu: Das sind die neuen Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass Reisende aus ausländischen Risikogebieten ohne triftigen Reisegrund zehn Tage lang in Quarantäne gehen müssen, mit Ausnahmen für notwendige Reisen und Pendler. Frühestens am fünften Tag nach der Einreise kann man einen Corona-Test machen – und die Quarantäne vorzeitig beenden, falls der Test negativ ausfällt. Die Umsetzung ist allerdings Ländersache.

Die Daten werden nach offiziellen Angaben verschlüsselt und nur dem zuständigen Gesundheitsamt zugänglich gemacht. 14 Tage nach der Einreise sollen sie automatisch wieder gelöscht werden.

RKI meldet 16.017 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

6.31 Uhr: In Deutschland sind am Sonntagmorgen mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 16.017 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Am Vortag war mit 21.506 Fällen ein neuer Rekordwert verzeichnet worden. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter melden, liegen die Fallzahlen sonntags immer niedriger als unter der Woche.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des RKI 658.505 Infektionen registriert. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Deutschland stieg demnach auf 11.289 – dies waren 63 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 419.300.

Corona bremst Investitionen in Umweltschutz und Innovationen

5.32 Uhr: Trotz steigender Umsätze halten sich die Unternehmen mit Investitionen derzeit zurück. Grund ist auch die Corona-Krise. Darunter leiden Innovationen und Umweltschutz. Lesen Sie hier: Was die Corona-Krise für die deutsche Industrie bedeutet

Kretschmann dämpft Hoffnung auf Lockerung der Corona-Maßnahmen

0.30 Uhr: Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, dämpft die Hoffnungen auf eine schnelle Lockerung der Corona-Maßnahmen. Im Gegenteil: Kretschmann hält die Notwendigkeit von Regelverschärfungen durchaus für möglich.

„Wenn die Intensivstationen volllaufen, ist es schon zu spät. Wir dürfen nicht warten, bis die Kapazitäten erschöpft sind“, sagte der Grünen-Politiker dieser Redaktion. Lesen Sie das ganze Interview: Kretschmann: Keine Silvesterpartys bis zur Corona-Impfung

Samstag, 7. November: Gesundheitsminister einigen sich auf Vorgehen bei Corona-Impfungen

21.36 Uhr: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben ein gemeinsames Vorgehen bei Impfungen gegen Corona beschlossen. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin am Samstag mit. Die Gesundheitsministerkonferenz habe sich unter dem Vorsitz von Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gemeinsam mit Bundesminister Jens Spahn (CDU) auf ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen zur Versorgung mit Impfstoffen verständigt.

Der Beschluss vom Freitagabend sieht unter anderem vor, dass der Bund die Impfstoffe beschafft und finanziert und die Länder Impfzentren einrichten. Das NRW-Gesundheitsministerium plant nach eigenen Angaben bereits verschiedene Verteilwege, hieß es am Samstag aus Düsseldorf. Die Impfstoffe sollen den Angaben aus Berlin zufolge durch die Bundeswehr oder durch die Hersteller angeliefert werden. Die Impfdosen sollen dem Bevölkerungsanteil entsprechend an die Länder verteilt werden, die die Impfzentren in eigener Verantwortung errichten. Dabei könne etwa die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung einbezogen werden.

Insgesamt sei von 60 Standorten bundesweit auszugehen. Die Lieferung der Impfdosen sei mit Blick auf Lagerung und Transport nur an einer begrenzten Zahl von Standorten in jedem Bundesland möglich, heißt es in dem Beschluss. Die Standorte sollen bis zum 10. November festgelegt werden. Der Bund übernimmt den Angaben zufolge die Hälfte der Kosten für die Impfzentren.

Schwere Ausschreitungen bei Auflösung der „Querdenken“-Demo in Leipzig

19.30 Uhr: Bei der Auflösung der Querdenken-Demo in Leipzig ist es zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Am Samstagnachmittag zündeten Teilnehmer am Ort der Kundgebung am Augustusplatz Böller und Raketen. Am Hauptbahnhof kam es zu kleineren Schlägereien zwischen Teilnehmern der Demo und Gegendemonstranten, Polizisten gingen dazwischen. Auf Twitter berichtete die Polizei von Angriffen auf die Einsatzkräfte. «Wiederholt werden Einsatzkräfte in #Leipzig attackiert. Unterlassen Sie das Zünden von Pyrotechnik und den Bewurf mit Gegenständen!» Gegen Straftäter werde man konsequent vorgehen.

Zuvor hatte die Stadt Leipzig die Kundgebung mit nach Polizeiangaben 20 000 Teilnehmern aufgelöst, da die größtenteils gegen die Versammlungsauflagen verstoßen hatten. Polizeisprecher Olaf Hoppe sagte, 90 Prozent der Teilnehmer habe keinen Mund-Nase-Schutz. Ein Gericht hatte am Morgen die zulässige Teilnehmerzahl auf 16 000 begrenzt. Beobachter gingen davon aus, dass insgesamt weit mehr als die 20 000 von der Polizei gezählten Teilnehmer nach Leipzig gekommen waren.

Teilnehmer stehen nach dem Ende der Demonstration der Initiative „Querdenken“ am Hauptbahnhof Leipzig der Polizei gegenüber. Die Kundgebung gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen wurde aufgelöst. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Neuer Corona-Höchststand auch in Litauen

18.40 Uhr: In Litauen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am ersten Tag des Teil-Lockdowns einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsbehörde in Vilnius vermeldete 1972 positive Tests innerhalb von 24 Stunden in dem baltischen EU-Land. Angesichts der rasant steigenden Zahlen hat die litauische Regierung in Vilnius das gesamte Land seit Samstag für zunächst drei Wochen in einen Teil-Lockdown geschickt.

Italien meldet 39.811 neue Corona-Infektionen

17.54 Uhr: Italien hat in den letzten 24 Stunden 39.811 neue Coronavirus-Infektionen registriert, teilte das Gesundheitsministerium mit. Dies ist die höchste tägliche Zahl des Landes, die es je gegeben hat, gegenüber 37.809 am Freitag. Das Ministerium meldete außerdem 425 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, verglichen mit 446 am Tag zuvor.

In Italien sind inzwischen 41.063 Menschen an dem Virus gestorben. Seit Beginn der Pandemie hat das Land 902.490 Coronavirus-Infektionen registriert. Die nördliche Region der Lombardei blieb das am stärksten betroffene Gebiet und meldete am Samstag 11.489 neue Fälle gegenüber 9934 am Freitag.

Mutierte Coronaviren bei Nerzfarmen in sechs Ländern gefunden

17.20 Uhr: Nach den alarmierenden Nachrichten über von Nerzen auf Menschen übertragene mutierte Coronaviren in Dänemark hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgeteilt, dass bisher aus sechs Ländern infizierte Nerze gemeldet wurden. Fälle von Sars-CoV-2 bei Nerzen seien in Dänemark, den Niederlanden, Italien, Spanien, Schweden und den USA nachgewiesen worden, erklärte die WHO in der Nacht zum Samstag.

Dabei sei bisher lediglich die „Cluster 5“ genannte Mutation des Virus in Dänemark Besorgnis erregend, hieß es weiter: Mögliche Auswirkungen auf die Diagnostik, Therapien und die Wirksamkeit von Impfstoffen seien weitgehend unerforscht und „noch nicht gut verstanden“, warnte die WHO. Wissenschaftler befürchten, dass diese Mutation die Wirksamkeit künftiger Impfstoffe beeinträchtigen könnte.

Dänemark meldete bisher neben einigen betroffenen Tieren auch zwölf infizierte Menschen mit der „Cluster 5“-Mutation. Die Regierung hat deshalb die Notschlachtung aller 15 bis 17 Millionen Nerze im Land angeordnet; Teile Jütlands wurden von der Außenwelt abgeriegelt. Großbritannien verbot am frühen Samstagmorgen die Einreise für alle Dänen, die nicht über einen ständigen Wohnsitz im Königreich verfügen.

In Dänemark werden aus Angst vor einer Coronamutation 17 Millionen Nerze getötet. Foto: Imago images/Reporters

„Querdenken“-Demo in Leipzig aufgelöst

16.25 Uhr: Nach zahlreichen Verstößen gegen die Versammlungsauflagen hat die Stadt Leipzig die „Querdenken“-Demo gegen die Corona-Politik aufgelöst. Das teilte die Stadt auf Twitter mit. Die Veranstalter riefen die laut Polizei rund 20.000 Teilnehmer auf dem Augustusplatz in der Innenstadt auf, dem zu folgen. „Wir werden jetzt die Bühne verlassen, die Versammlung ist aufgelöst“, sagten die Organisatoren am Nachmittag. „Verhaltet euch bitte friedlich.“

Wegen Verstößen gegen die Auflagen hat die Stadt als Versammlungsbehörde die Demo #le0711 auf dem Augustusplatz beendet. — Stadt Leipzig (@StadtLeipzig) November 7, 2020

Bei der Demonstration hatten zuvor die allermeisten Teilnehmer gegen die Corona-Regeln verstoßen. So hatte kaum jemand eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen oder den Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten. Daraufhin hatte die Polizei die Versammlungsfläche am Mittag deutlich vergrößert.

Lesen Sie dazu: Keine Masken, kein Abstand – 20.000 bei Demo in Leipzig

Tausende Menschen versammelten sich auf dem Augustusplatz in Leipzig. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Corona: Linke beschließt dezentralen Bundesparteitag

15.23 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie will die Linke ihren neuen Vorstand im Februar kommenden Jahres auf einem dezentralen Bundesparteitag bestimmen. Einen entsprechenden Beschluss habe der Vorstand am Samstag getroffen, teilte die Partei mit. „Die Linke wird damit erstmalig einen Bundesparteitag nicht an einem, sondern deutschlandweit an vielen Orten gleichzeitig durchführen“, erklärte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. Geplant seien verteilte Tagungsorte, von denen aus die Delegierten dann in kleineren Gruppen zusammengeschaltet gemeinsam am Bundesparteitag teilnehmen können.

Querdenken: Hunderte Gegendemonstranten in Leipzig

15.09 Uhr: Am Rande der „Querdenken“-Demo in Leipzig haben sich mehrere hundert Gegendemonstranten versammelt. Die meisten von ihnen standen am Nachmittag an einer Zufahrtsstraße zum Augustusplatz, wo die „Querdenken“-Kundgebung stattfand. Die Stimmung war zunächst friedlich, aber angespannt. Zahlenmäßig waren die Gegendemonstranten der Kundgebung aber deutlich unterlegen.

Unter anderem das Bündnis Leipzig nimmt Platz hatte zu Gegenprotesten aufgerufen. „Es war auch gar nicht unser Ziel, mehr zu sein“, sagte Irena Rudolph-Kokot vom Bündnis am Rande der Veranstaltung der Deutschen Presse-Agentur. Man habe vor allem Präsenz zeigen wollen. Ursprünglich hatte der Gegenprotest auf dem Augustusplatz stattfinden sollen und die „Querdenken“-Demo außerhalb der City.

Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hatte den zentralen Platz dann am Samstagmorgen aber der „Querdenken“-Demo zugesprochen. Die Entscheidung sei eine „offizielle Zulassung eines Superspreader-Events mit Ansage“, kritisierte Rudolph-Kokot. „Denn die haben ja angekündigt, keine Masken tragen zu wollen“. Es sei eine Zumutung für die Stadt und die Bürger, dass ohne Einhaltung von Abstand auf viel zu kleinem Raum demonstriert werde. Damit werde die Coronaschutzverordnung ausgehebelt. Die Menschen kämen sich „verarscht“ vor.

Pandemie: Wenig los in Berliner Gastronomie und Hotels

13.48 Uhr: Viele Berliner Restaurants nutzen die Möglichkeit, während des Teil-Lockdowns bis Ende November zumindest mit dem Außer-Haus-Geschäft etwas zu verdienen. An den Wochenenden machten vor allem Familien und Privatpersonen von dem Angebot Gebrauch, während der Woche eher Geschäftsleute, sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Berlin, am zweiten Samstag des Teil-Lockdowns. Das könne aber nur ein Beitrag sein, die Kosten zu decken. Restaurants seien keine Spezialisten für das Außer-Haus-Geschäft, und die Zusammenarbeit mit Lieferdiensten rechne sich oft nicht.

In den Berliner Hotels sei die Situation derzeit unterirdisch. Die Belegung sei häufig unter zehn Prozent. „Es ist deprimierend“, sagte Lengfelder, „fast wie bei einem Komplett-Shutdown“. Seit Anfang November dürfen Hotels und Pensionen keine Touristen mehr beherbergen. Am Wochenende sei die Situation noch schlimmer, weil dann auch die Geschäftsreisenden nicht in Berlin seien. „Mit zehn Prozent Belegung sind Hotels dann schon ganz vorne mit dabei.“

In ganz Deutschland hat am Montag ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen. Foto: Britta Pedersen / dpa

Polizei zur „Querdenken“-Demo: „Kontrolle fast unmöglich“

13.16 Uhr: In der Leipziger Innenstadt hat die „Querdenken“-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen begonnen. Die wenigsten der mehreren Tausend Teilnehmer trugen eine Maske oder konnten den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten. Der Platz zwischen Gewandhaus und der Leipziger Oper war am Samstagmittag bereits dicht gefüllt. „Die Kontrolle ist für uns fast unmöglich“, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Olaf Hoppe.

Corona-Krise: Karliczek für Verlängerung der Überbrückungshilfen für Studenten

12.34 Uhr: Von den Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie betroffene Studenten können im gesamten Wintersemester auf Überbrückungshilfen der Bundesregierung hoffen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) zeigte sich in der „Rheinischen Post“ offen dafür, die Nothilfen bis zum Ende des Semester zu zahlen. Die Hilfen sollen zunächst im November wieder eingesetzt werden. Sie richten sich etwa an Studenten, die wegen der Corona-Pandemie ihre Nebenjobs verloren haben.

„Wir lassen die Studierenden in dieser Pandemie nicht allein“, sagte Karliczek der „Rheinischen Post“. Die Regierung sei sich mit dem Deutschen Studentenwerk einig, die „bewährte Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen“ im November wiederaufleben zu lassen.

Die Ministerin fügte zugleich hinzu: „Ich kann mir vorstellen, dass die Überbrückungshilfe aber auch darüber hinaus bis zum Ende des Wintersemesters weiterläuft.“ „Das würde Studierenden eine gewisse Sicherheit geben, die ihre Jobs verloren haben und die auch in den nächsten Monaten womöglich nicht so rasch neue Erwerbsmöglichkeiten aufgrund der Pandemie finden“, zeigte sich Karliczek überzeugt. Hilfen gab es bereits in den Monaten Juni bis September. Rund 135.000 Studenten hatte diese in Anspruch genommen.

Hamburgs Bürgermeister gegen Corona-Tests ohne Anlass

12.10 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Blick auf die mehr als ausgelasteten Labore erneut gegen Corona-Tests ohne Anlass ausgesprochen. „Wir können nicht beliebig viel testen, sondern müssen gezielt vorgehen“, sagte Tschentscher dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“. „Wer keine Symptome hat, muss in der Regel nicht getestet werden.“ Es sei entscheidend, dass die Virusausbreitung eingedämmt werden könne.

Lockerungen der derzeitigen Corona-Regeln werden Tschentscher zufolge erst wieder möglich sein, wenn die Neuinfektionsrate auf einen Bereich von etwa 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurückgegangen ist. „Weil es den Gesundheitsämtern dann wieder besser gelingt, Kontakte ausreichend nachzuverfolgen.“ Wie die Lage im Sommer aussehen werde, konnte Tschentscher nicht sagen. Er selbst habe noch keinen Sommerurlaub gebucht, weil er nicht so weit in die Zukunft plane. „Die Lage wird sich im Frühjahr wohl verbessern, aber es ist nicht sicher, dass wir im Sommer schon wieder frei reisen können.“

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg. Foto: Christian Charisius / dpa

Behalten die Wirtschaftsweisen trotz Corona den Überblick?

11.50 Uhr: Mitten in den Wirren der Corona-Krise erstellen die Wirtschaftsweisen ihre jährliche Prognose. Wie kann das funktionieren? Das lesen Sie hier.

Höchstwert an Neuinfektionen in Polen – seit heute Einschränkungen

11.29 Uhr: In Polen hat sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erstmals der Marke von 28.000 genähert. Innerhalb von 24 Stunden kamen 27.875 neue Fälle hinzu, die meisten davon (4290) in Schlesien, wie das polnische Gesundheitsministerium mitteilte. Im gleichen Zeitraum starben 349 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.

Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner. Deutschland hat Polen als Risikogebiet eingestuft. Angesichts der drastisch steigenden Zahl von Neuinfektionen gelten seit heute in Polen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Kinos, Theater und Museen sind erneut geschlossen - ebenso wie Geschäfte in Einkaufszentren, mit Ausnahme von Lebensmittelläden und Apotheken. Alle Schulen stellen auf Fernunterricht um. Die Auflagen sollen bis zum 29. November gelten.

Gesundheitsminister einigen sich auf Impfstrategie

11.01 Uhr: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich auf eine Strategie für Impfungen gegen das Coronavirus verständigt. Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder habe gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein „einheitliches und abgestimmtes Vorgehen zur Versorgung mit Impfstoffen“ beschlossen, teilte die amtierende GMK-Vorsitzende, die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), mit.

Der Beschluss sieht unter anderem vor, dass der Bund die Impfstoffe beschafft und finanziert. Die Länder errichten Impfzentren. Laut dem am Freitag einstimmig gefassten Beschluss sind rund 60 Standorte zur Impfung vorgesehen. Diese werden dem Bund demnach bis zum 10. November verbindlich genannt. „Der Impfstoff wird entweder durch die Bundeswehr oder durch die Firmen selbst zu diesen Standorten geliefert“, heißt es in dem Beschluss. Über diese Pläne hatten zuvor bereits die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland berichtet.

Die Gesundheitsminister weisen in ihrem Beschluss zudem darauf hin, dass nach Zulassung eines Impfstoffs zunächst von einer begrenzten Zahl verfügbarer Impfdosen auszugehen sei. Diese sollen zunächst an Risikogruppen gehen. Bund und Länder verständigten sich auch darauf, eine „bundeseinheitliche Impfkampagne“ zu starten. Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci zeigte sich erfreut über den gemeinsamen Beschluss. „Es ist gut, dass Bund und Länder gemeinsam Verantwortung übernehmen“, erklärte Kalayci. Die verabredete Impfkampagne sei in der Pandemiebewältigung ein „entscheidender Meilenstein“. Lesen Sie auch: Stiko-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022

Spahn: Mehr Menschen sollen Infektionen über Corona-Warn-App teilen

10.42 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dazu aufgerufen, mehr nachgewiesene Infektionen über die Corona-Warn-App zu teilen. Er sei aber weiter dagegen, die Anwendung verpflichtend zu machen, sagte Spahn bei einem virtuellen Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU. Entwickler arbeiteten an Verbesserungen. So solle die App öfter als nur täglich aktualisiert werden. Die Nutzer sollten zudem vom System aktiv ermuntert werden, Infektionen zu melden. Spahn sprach in diesem Zusammenhang von „Nudging“.

Derzeit haben nach seinen Worten 22 Millionen Menschen in Deutschland die App installiert, 18 bis 20 Millionen Menschen nutzen sie tatsächlich. Mittlerweile seien mehr als zwei Millionen Laborergebnisse über die App übermittelt worden. Jeder Zwang führe zu einer sehr kontroversen Debatte mit dem Risiko, dass man an Akzeptanz verliere, warnte er.

Ein Mann hält ein Smartphone in der Hand, auf dem die Corona-Warn-App der Bundesregierung ein erhöhtes Risiko anzeigt. Foto: Marius Becker / dpa

Söder zu Corona-Tests: Müssen sehen, ob Kapazitäten reichen

10.34 Uhr: Bayern geht bei Corona-Tests bundesweit einen Sonderweg – doch angesichts von Laboren an der Belastungsgrenze erwägt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun eine Anpassung. „Wir müssen jetzt sehen, ob bei steigendem Testaufkommen die Kapazitäten weiter ausreichen“, sagte er in dem „Spiegel“. In Bayern kann sich derzeit jeder ohne Anlass kostenlos testen lassen – allerdings meldeten Labore und Ärzte Engpässe.

Bayern sei ein Transitland, daher sei die offensive Teststrategie nützlich gewesen, sagte Söder. „Der Staat mutet den Bürgern viel zu, daher ist der kostenlose Test ein Service für die Bürger. Besorgte Menschen in Bayern haben das Angebot gern angenommen. Aber wir werden sehen, wie sich die Kapazitäten in den kommenden Wochen entwickeln“, so Söder. „Jetzt müssen wir sehen, wie wir die nationale Teststrategie weiterentwickeln.“ Wichtig sei, dass Deutschland gemeinsam handle. Wie das konkret aussehen soll, sagte Söder nicht.

„Querdenken“-Demo in Leipzig darf stattfinden

9.56 Uhr: Die Initiative „Querdenken“ darf nun doch in der Leipziger Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen habe entschieden, dass die Demonstration mit 16.000 Menschen auf dem Augustusplatz stattfinden darf, teilte die Stadt am Samstagmorgen mit. Am Freitagabend hatte das Verwaltungsgericht im Eilverfahren die Auflagen der Stadt zunächst bestätigt. Die Stadt wollte die Kundgebung auf die Parkplätze der Neuen Messe außerhalb des Stadtzentrums verlegen.

Für Samstag (13.00 Uhr) sind insgesamt 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen in Leipzig angekündigt. Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen „sehr intensiven Einsatz vor, weil auf allen Seiten ein gewisses Radikalisierungspotenzial erkennbar ist“. Die Leipziger Polizei wird von der sächsischen Bereitschaftspolizei, von Einsatzkräften aus acht Bundesländern sowie der Bundespolizei und dem Landeskriminalamt unterstützt..

Söder: „Lockdown light wird wirken.“

9.08 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die derzeitigen coronabedingten Einschränkungen Wirkung zeigen. „Der Lockdown light wird wirken. Die Medizin ist bitter, aber notwendig. Ich hoffe, die Dosis reicht“, sagte der CSU-Chef der „Rheinischen Post“. Er rief die Bürger zugleich auf, „Geduld zu bewahren. Wir brauchen mindestens zwei Wochen, um den Erfolg der Maßnahmen bewerten zu können. Es wäre falsch, die Therapie frühzeitig abzubrechen.“ Der Ministerpräsident betonte zugleich, Deutschland habe den „mildesten Lockdown, den es derzeit in Europa gibt“.

Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf Rekordwert

8.38 Uhr: Die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat mit mehr als 23.000 Fällen einen neuen Rekordstand erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 23.399 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Damit wurde der erst am Vortag bekanntgegebene Rekordwert von 21.506 Fällen übertroffen.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des RKI 642.488 Infektionen registriert. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Deutschland stieg demnach auf 11.226 - dies waren 130 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 412.000.

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Corona-Klagewelle in Karlsruhe: Über 500 Verfassungsbeschwerden, darunter vier zum jüngsten Lockdown

8.10 Uhr: Gegen den erst seit einer Woche geltenden Teil-Lockdown liegen beim Bundesverfassungsgericht bereits vier Verfassungsbeschwerden und zwei isolierte Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor. Das erfuhr unsere Redaktion von dem Karlsruher Gericht. Insgesamt zählt es zum Thema „Corona“ bisher 518 Verfassungsbeschwerden. 331 sind in Karlsruhe eingegangen, aber nicht weiter verfolgt worden. Das Gerichte hat sich bislang mit 187 Verfassungsbeschwerden und 53 isolierten Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung befasst. Es seien 165 Beschwerdeverfahren entschieden oder auf sonstige Weise erledigt worden. 22 Verfahren seien noch anhängig. Die isolierten Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung seien alle bereits entschieden oder auf sonstige Weise erledigt worden, so das Gericht.

Ärztevertreter warnen vor Zunahme häuslicher Corona-Infektionen

7.45 Uhr: Angesichts stark steigender Corona-Fallzahlen fordern Ärztevertreter wirksamere Quarantänemaßnahmen: „Die Zahl derjenigen, die sich zu Hause bei infizierten Familienmitgliedern oder Mitbewohnern anstecken, steigt rapide“, sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, unserer Redaktion „Das liegt auch daran, dass es für viele Infizierte schwer ist, sich zu Hause zu isolieren.“ Nach den aktuell geltenden Regeln muss sich jeder, der ein positives Testergebnis hat, für zehn Tage in Quarantäne begeben. Doch das helfe den Mitbewohnern häufig nicht: „Wenn man zu viert auf 80 Quadratmetern wohnt, ist es oft kaum möglich, sich wirklich abzusondern“, so Johna.

Viele Paare hätten nur ein gemeinsames Bett, selbst in großen Wohnungen gebe es in der Regel nur ein Badezimmer. „Beengte Wohnverhältnisse gefährden den Erfolg der Quarantäne.“ Der Marburger Bund fordert daher Alternativen zur häuslichen Quarantäne: „Um die Infektionen im häuslichen Umfeld zu reduzieren, sollten positiv Getestete das Angebot bekommen, die zehntägige Quarantäne in einem Hotelzimmer zu verbringen“, sagte Johna.

Das Angebot solle freiwillig sein und nur für Menschen gelten, die gar keine oder nur schwache Symptome haben. Eine solche Regelung habe nicht nur den Vorteil, die Infektion von Familienmitgliedern zu verhindern, sondern käme nebenbei auch Hotels und Pensionen zu Gute, die in der Krise kaum Einnahmen haben. Die Kosten für die Unterbringung müsse der Staat übernehmen.

Trumps Stabschef Mark Meadows mit Coronavirus infiziert

7.00 Uhr: Einer der wichtigsten Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump hat sich Medienberichten zufolge mit dem Coronavirus infiziert. Trumps Stabschef Mark Meadows sei positiv auf das Virus getestet worden, berichteten die Sender CNN und CBS sowie die Zeitung „New York Times“. Das Weiße Haus wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Meadows hatte Trump am Dienstag – dem Tag der Wahl in den USA – bei einem Besuch von Wahlhelfern in Arlington bei Washington begleitet.

Trump hat im Wahlkampf entgegen Empfehlungen von Gesundheitsexperten Massenkundgebungen mit Tausenden Anhängern abgehalten. Die meisten Unterstützer folgten dem Beispiel des Präsidenten und trugen keine Masken. Trump selbst war Anfang Oktober auf das Coronavirus getestet und wegen seiner Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt worden. Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus rief er die Amerikaner dazu auf, „keine Angst“ vor dem Virus zu haben. Im Wahlkampf betonte er immer wieder, die USA seien in der Krise fast über den Berg.

Indes hat die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA am dritten Tag in Folge einen Rekord erreicht. Bis Freitag wurden mehr als 127.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert. Die Zahl der Todesfälle stieg um 1149. Es war der vierte Tag in folge, dass die Zahl der Todesopfer bei mehr als 1000 lag.

Mark Meadows, Stabschef im Weißen Haus, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Patrick Semansky / dpa

Kliniken verschieben wieder planbare Eingriffe

5.00 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie dürfen viele große Berliner Krankenhäuser vorerst nur noch solche planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe durchführen, die medizinisch dringlich sind. Das geht aus einer Verordnung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hervor, die zum Samstag in Kraft tritt. Die Gesundheitsverwaltung machte auf Anfrage keine Angaben, in welcher Größenordnung nun Eingriffe ausgesetzt oder verschoben werden.

Zurzeit stehen nach Angaben der Gesundheitsverwaltung vom Freitag in den Berliner Krankenhäusern 1521 Intensivbetten zur Verfügung. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Berliner Krankenhäusern war zuletzt stark angestiegen. Mehr als 800 Corona-Fälle werden stationär behandelt, davon mehr als 230 intensivmedizinisch

Portugals Präsident ruft wegen Corona-Pandemie erneut Gesundheitsnotstand aus

4.20 Uhr: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa erneut den Gesundheitsnotstand ausgerufen. In einer Fernsehansprache am Freitagabend sagte de Sousa, er habe ein Dekret unterzeichnet, durch das der Ausnahmezustand ab kommender Woche in Kraft gesetzt werde. Es handele sich um eine „sehr begrenzte und weitestgehend präventive Maßnahme“, betonte der Präsident.

Der Notstand ermögliche es der Regierung aber, neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu verhängen, sagte de Sousa weiter. Als Beispiel nannte er Verkehrsbeschränkungen.

Bereits während der ersten Corona-Ansteckungswelle im Frühjahr hatten die portugiesischen Behörden einen sechswöchigen Gesundheitsnotstand verhängt. Zuletzt stieg die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Portugal wieder stark an: Vergangene Woche überschritt das Land erstmals die Marke von 4000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Insgesamt wurden in Portugal seit Pandemie-Beginn knapp 167.000 Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet, mehr als 2700 Infizierte starben.

Freitag, 6. November: Corona – GEW fordert Ende des Regelunterrichts in Berlin

Die Testlabore und Gesundheitsämter sind überfordert. Ärztevertreter wollen Patienten nun in vom Staat bezahlten Zimmern isolieren. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Deutschland am Corona-Limit – kommt die Quarantäne im Hotel?

Deutschland am Corona-Limit – kommt die Quarantäne im Hotel? Um die Labore zu entlasten, werden Corona-Tests auf RKI-Empfehlung ab sofort nur noch unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt. Lesen Sie dazu : Neue Regeln für Corona-Tests – Wer jetzt noch getestet wird

zu entlasten, werden auf RKI-Empfehlung ab sofort nur noch unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt. : Neue Regeln für Corona-Tests – Wer jetzt noch getestet wird Wer aus einem internationalen Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich ab Sonntag vor der Einreise digital anmelden

nach Deutschland einreist, muss sich ab Sonntag vor der Einreise digital anmelden CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat vor einer angespannten Finanzlage für Bund, Länder und Kommunen als Folge der Corona-Pandemie gewarnt. „Wir werden uns auf ganz harte, schwierige Jahre einzustellen haben“

hat vor einer angespannten Finanzlage für Bund, Länder und Kommunen als Folge der gewarnt. „Wir werden uns auf ganz harte, schwierige Jahre einzustellen haben“ Wegen dramatisch steigender Infektionszahlen hat die Bundesregierung ganz Italien ab Sonntag als Corona-Risikogebiet eingestuft . Zudem wurden am Freitag das gesamte portugiesische Festland, fast ganz Schweden und Dänemark mit Ausnahme der Inseln Grönland und Färöer auf die vom Robert Koch-Institut geführte Risikoliste gesetzt

. Zudem wurden am Freitag das gesamte portugiesische Festland, fast ganz Schweden und Dänemark mit Ausnahme der Inseln Grönland und Färöer auf die vom Robert Koch-Institut geführte Risikoliste gesetzt Die Bundesregierung hat die Türkei dafür kritisiert, wie in dem Land die Zahl der Corona-Fälle dargestellt wird. Die türkische Regierung sei aufgefordert worden, „die Meldung sowie Veröffentlichung der Daten wieder an internationale Standards anzupassen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes dem „Spiegel“. Demnach wurde Anfang Oktober eine Verbalnote an Ankara verschickt

dafür kritisiert, wie in dem Land die dargestellt wird. Die türkische Regierung sei aufgefordert worden, „die Meldung sowie Veröffentlichung der Daten wieder an internationale Standards anzupassen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes dem „Spiegel“. Demnach wurde Anfang Oktober eine Verbalnote an Ankara verschickt Aufgrund der eskalierenden Corona-Lage in der Hauptstadt wendet sich die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) in einem dringenden Appell an examinierte Pflegefachkräfte . Diese mögen sich per E-Mail direkt in den Personalabteilungen der Berliner Kliniken bewerben. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) unterstützt den Aufruf. In Anbetracht der stark steigenden Fallzahlen seien die Personalkapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten in Berliner Kliniken zu stärken

. Diese mögen sich per E-Mail direkt in den Personalabteilungen der Berliner Kliniken bewerben. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) unterstützt den Aufruf. In Anbetracht der stark steigenden Fallzahlen seien die Personalkapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten in Berliner Kliniken zu stärken Lufthansa startet am 12. November auf ausgewählten Verbindungen zwischen München und Hamburg erste Testläufe für flächendeckende Covid-19 Antigen-Schnelltests

startet am 12. November auf ausgewählten Verbindungen zwischen München und Hamburg erste Testläufe für flächendeckende In Italien ist eine landesweite nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr müssen die Italiener nun zu Hause bleiben. Außerdem gelten ab Freitag für einige Regionen des Landes verschärfte Maßnahmen, die dem Lockdown aus dem Frühjahr ähneln. Davon betroffen sind die nördlichen Regionen Lombardei und Piemont sowie Kalabrien im Süden

ist eine landesweite nächtliche in Kraft getreten. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr müssen die Italiener nun zu Hause bleiben. Außerdem gelten ab Freitag für einige Regionen des Landes verschärfte Maßnahmen, die dem aus dem Frühjahr ähneln. Davon betroffen sind die nördlichen Regionen Lombardei und Piemont sowie Kalabrien im Süden Der Bundestag will über eine genauere gesetzliche Grundlage für die weitreichenden Corona-Beschränkungen beraten. SPD und Union zielen auf eine Überarbeitung des Gesetzes, um vor allem Grundrechtseinschränkungen besser abzusichern. Schon Mitte November könnte eine entsprechende Entscheidung fallen. Lesen Sie hier : Corona-Auflagen: Wie Spahn eine Klagewelle verhindern will

für die weitreichenden Corona-Beschränkungen beraten. SPD und Union zielen auf eine Überarbeitung des Gesetzes, um vor allem Grundrechtseinschränkungen besser abzusichern. Schon Mitte November könnte eine entsprechende Entscheidung fallen. : Corona-Auflagen: Wie Spahn eine Klagewelle verhindern will Großbritannien hat auch für Reisende aus Dänemark eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht verhängt. Die Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus gilt ab Freitagmorgen, wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilt

eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht verhängt. Die Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus gilt ab Freitagmorgen, wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilt Während die Präsidentenwahl aktuell das Top-Thema in den USA ist, breitet sich das Coronavirus weiter aus. In den USA ist am zweiten Tag in Folge ein Rekordwert bei den Neuinfektionen verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität am mitteilte, wurden 123.085 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden erfasst

ist, breitet sich das Coronavirus weiter aus. In den USA ist am bei den Neuinfektionen verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität am mitteilte, wurden 123.085 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden erfasst In Griechenland gelten vom Wochenende an auch tagsüber rigorose Ausgangsbeschränkungen

gelten vom Wochenende an auch tagsüber rigorose Bei einer Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in Slowenien ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen

ist es zu gekommen Angesichts des erneuten Teil-Lockdowns fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) einen neuen Kündigungsschutz für Mieter. Lesen Sie dazu: Corona – Kommt jetzt der Mieter-Kündigungsschutz zurück?

Donnerstag, 5. November: Boris Johnson sieht „Licht am Ende des Tunnels“

Der Bundestag berät am Freitag über eine Reform des Infektionsschutzgesetzes .

. Die Vereinten Nationen (UN) haben einen Sondergipfel zur Corona-Pandemie einberufen

Die italienischen Behörden haben den höchsten Stand der täglichen Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet. Demnach infizierten sich in Italien innerhalb der vergangenen 24 Stunden 34.500 Menschen mit dem Coronavirus

seit Beginn der Pandemie gemeldet. Demnach infizierten sich in Italien innerhalb der vergangenen 24 Stunden 34.500 Menschen mit dem Coronavirus Kanzlerin Angela Merkel hat Bedenken gegen neue Klimaziele in der Corona-Krise widersprochen. „Ich verstehe den Klimaschutz nicht als Wachstumshindernis, sondern als Wachstumstreiber“, sagte die CDU-Politikerin bei einer Online-Konferenz der Stiftung 2°, einer Initiative von Unternehmern. Neue Marktchancen sieht Merkel bei erneuerbaren Energien und Effizienztechnologien

Europa ist mit 11,6 Millionen Ansteckungen aktuell die Region mit den meisten Corona-Infektionen weltweit, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet

Der Teil-Lockdown im November kostet die Tourismusbranche 10,2 Milliarden Euro, teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) mit

10,2 Milliarden Euro, teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) mit Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes hält die Lage der Corona-Neuinfektionen in Deutschland trotz der hohen Zahlen für beherrschbar. „Dass die Lage außer Kontrolle ist, würde ich nicht sagen“, sagte die Verbandspräsidentin Ute Teichert dem Südwestrundfunk (SWR). Es gebe zwar auch Infektionen, die man nicht direkt erfassen könne

Der Verlust bei der Lufthansa liegt im dritten Quartal bei rund zwei Milliarden Euro. Abschreibungen auf nicht mehr benötigte Jets und Kerosin-Kontrakte hätten die Zahlen zusätzlich ins Minus gedrückt, wie der Konzern in Frankfurt mitteilte. Die Lufthansa wird den Flugbetrieb auch für die letzten drei Monate des Jahres auf ein Viertel der eigentlichen Kapazitäten beschränken

liegt im dritten Quartal bei rund zwei Milliarden Euro. Abschreibungen auf nicht mehr benötigte Jets und Kerosin-Kontrakte hätten die Zahlen zusätzlich ins Minus gedrückt, wie der Konzern in Frankfurt mitteilte. Die Lufthansa wird den Flugbetrieb auch für die letzten drei Monate des Jahres auf ein Viertel der eigentlichen Kapazitäten beschränken Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) lässt eine Anzeige prüfen, weil Unbekannte eine Grabkerze und einen Aufruf zu einer Demonstration der Bewegung „Querdenken“ in Leipzig vor sein Wohnhaus gelegt haben. Lesen Sie auch: „Querdenken“-Demo in Berlin: Rangeleien und Beschimpfungen

lässt eine Anzeige prüfen, weil Unbekannte eine Grabkerze und einen Aufruf zu einer Demonstration der Bewegung „Querdenken“ in Leipzig vor sein Wohnhaus gelegt haben. „Querdenken“-Demo in Berlin: Rangeleien und Beschimpfungen Einen Tag nach der Präsidentenwahl haben die USA erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 100.000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Am Mittwoch gab es 102.831 bekannte Neuinfektionen, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen MEZ hervorging

verzeichnet. Am Mittwoch gab es 102.831 bekannte Neuinfektionen, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen MEZ hervorging Die sogenannte Positivenquote bei Corona-Tests in Deutschland hat sich in den vergangenen zwei Monaten in etwa verzehnfacht. So schlugen in Kalenderwoche 44 (bis 1. November) etwa 7,3 Prozent der Tests an, wie das Robert Koch-Institut in seinem Lagebericht von Mittwochabend schreibt

Der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) warnen angesichts des neuen Teil-Lockdowns vor einem Laden-Sterben in den deutschen Einkaufsstraßen. Lesen Sie hier: Lockdown: Die Angst vor den deutschen „Geisterstädten“

Mittwoch, 4. November: Immer mehr Neuinfektionen in Italien und Großbritannien

Außenminister Heiko Maas begibt sich wegen Verdacht auf Corona in Quarantäne

Die Intensivmediziner in Deutschland rechnen spätestens in zehn Tagen mit doppelt so viel Corona-Patienten auf den Intensivstationen wie heute

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bittet die Politik um eine Lockerung der Corona-Einschränkungen im Amateurbereich

Studenten sind einer Umfrage zufolge insgesamt gut mit der Umstellung auf ein digitales Corona-Semester zurechtgekommen

Alle weiteren Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in unserem bisherigen News-Ticker.