Berlin Auch wenn das Risiko gering ist: Trotz einer Impfung ist eine Corona-Infektion möglich. Einige Symptome treten dann häufiger auf.

Auch Menschen, die bereits gegen Corona geimpft wurden, können sich mit Covid-19 infizieren

Allerdings treten dann andere Symptome auf als bei Ungeimpften

Auf diese Anzeichen sollten Sie achten

Eine Corona-Impfung trägt nicht nur indirekt zur Eindämmung der Pandemie bei, sondern schützt vor allem die Geimpften selbst vor Covid-19. Laut Robert Koch-Institut verhindern die Impfstoffe, die in Deutschland zur Anwendung kommen, Infektionen mit dem Virus in erheblichem Maße.

Die Daten aus den bisher durchgeführten Studien zeigen, dass alle in Deutschland verfügbaren Impfstoffe hochwirksam vor allem gegen schwere Verläufe der Covid-19-Erkrankung schützen. Selbst wenn man sich mit dem Coronavirus infiziert, wäre das Risiko, schwer zu erkranken und im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, also sehr gering.

Corona-Infektion nach Impfung: Selten, aber nicht unmöglich

Das bedeutet allerdings auch: Die Wahrscheinlichkeit, als Geimpfte oder Geimpfter nach einer Infektion an Covid-19 zu erkranken, ist nicht gleich null. Forscherinnen und Forscher des King’s College in London haben solche Fälle nun genauer untersucht. Dazu werteten sie Daten von über 1,1 Millionen Briten aus, die zwischen Dezember 2020 und Mitte Mai 2021 eine Corona-Impfung verabreicht bekamen.

Unter der Masse an Probanden wurden gerade einmal rund 2300 Menschen entdeckt, die nach ihrer ersten Impfung positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Das entspricht einer Quote von 0,2 Prozent. Nach der vollständigen Immunisierung infizierten sich sogar nur noch 187 Personen (0,03 Prozent). Die Untersuchung untermauert die Annahme, dass Infektionen nach der zweiten Impfung sehr selten auftreten. Lesen Sie auch: Wer trotz Impfung schwer an Covid-19 erkrankt

Auch vollständig Geimpfte können sich mit Corona infizieren. Foto: istockphoto/damircudic

Covid-19 trotz Impfung: Das sind die Symptome

Spannend sind aber die Ergebnisse der Studie, was die Symptome der geimpften Infizierten angeht. Die eigentlich für das Virus besonders typischen Anzeichen traten kaum bei den Probanden auf. Nur vier der Symptome, die bei einer Infektion mit dem Coronavirus auftreten, konnten bei den Geimpften beobachtet werden.

Diese Anzeichen wurden beobachtet:

Niesen: Das Niesen ist normalerweise kein häufig auftretendes Symptom einer Corona-Erkrankung. Bei der britischen Studie stellte sich heraus, dass das Niesen bei Geimpften aber deutlich häufiger auftrat, als bei Menschen, die sich ungeimpft mit dem Virus ansteckten. Unter 60-Jährige mussten laut der Studie zu 24 Prozent häufiger niesen als Ungeimpfte. Andere mögliche Auslöser, wie etwa Allergien, wurden allerdings nicht berücksichtigt.

Das Niesen ist normalerweise kein häufig auftretendes Symptom einer Corona-Erkrankung. Bei der britischen Studie stellte sich heraus, dass das Niesen bei Geimpften aber deutlich häufiger auftrat, als bei Menschen, die sich ungeimpft mit dem Virus ansteckten. Unter 60-Jährige mussten laut der Studie zu 24 Prozent häufiger niesen als Ungeimpfte. Andere mögliche Auslöser, wie etwa Allergien, wurden allerdings nicht berücksichtigt. Kurzatmigkeit: Dieses Symptom tritt bei einer Corona-Infektion besonders häufig auf – kann aber auch mit anderen Erkrankungen zusammenhängen. Allerdings beklagten auch geimpfte Infizierte die Atemprobleme.

Dieses Symptom tritt bei einer Corona-Infektion besonders häufig auf – kann aber auch mit anderen Erkrankungen zusammenhängen. Allerdings beklagten auch geimpfte Infizierte die Atemprobleme. Ohrenschmerzen: Viele der Geimpften beklagten das Auftreten klassischer Ohrenschmerzen nach der Infektion mit dem Sars-Cov-2-Erreger. Ungeimpfte Infizierte erleben häufiger eine Art Tinnitus, also Durchblutungsstörungen im Ohr, die zu schrillen Tönen oder gedämpftem Gehör führen.

Viele der Geimpften beklagten das Auftreten klassischer Ohrenschmerzen nach der Infektion mit dem Sars-Cov-2-Erreger. Ungeimpfte Infizierte erleben häufiger eine Art Tinnitus, also Durchblutungsstörungen im Ohr, die zu schrillen Tönen oder gedämpftem Gehör führen. Angeschwollene Lymphknoten: Sie sind typische Anzeichen bei bakteriellen Infektionen oder Virus-Erkrankungen. Meistens schwellen die Lymphknoten am Hals, im Nacken oder in der Achselhöhle. Auch dieses Symptom hängt nicht immer mit einer Corona-Infektion zusammen, wurde aber gehäuft in der Gruppe der infizierten Geimpften beobachtet.

Covid-19-Symptome bei Ungeimpften und Geimpften unterschiedlich

Die besonders häufig auftretenden Symptome ungeimpfter Covid-19-Erkrankter unterscheiden sich von diesen vier Anzeichen. Laut RKI sind das aktuell Husten, Schnupfen, Fieber sowie eine Störung des Geruchs- und Geschmackssinns.

Dass die Corona-Symptome beim Geimpften abweichen zeigen auch Daten der britischen „ZOE Symptom“-App. Hier könnten Infizierte ihre Symptome tracken. Geimpfte, die sich infiziert hatten, gaben hier vor allem Krankheitsanzeichen an, die auf eine einfache Erkältung hindeutet: Niesen, Kopfschmerzen, eine laufende Nase, Halsschmerzen.

Da Geimpfte vor allem selbst vor einer Covid-19-Erkrankung geschützt sind, aber noch nicht abschließend geklärt ist, inwiefern sie das Virus weiter übertragen können, ist also weiterhin Vorsicht angebracht. Wer die oben genannten Symptome bei sich beobachtet, sollte auf Nummer sicher gehen – und im Verdachtsfall einen Corona-Test durchführen lassen. Nur so lassen sich Mitmenschen sicher vor einer Infektion schützen.

Auch interessant: Wirksamkeit der Impfung: Test zu Immunschutz umstritten