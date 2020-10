Bremen hat erstmals die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten.

Markus Söder kündigt ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots an

Mehrere AfD-Abgeordnete haben demonstrativ gegen die Maskenpflicht im Bundestag verstoßen

Die Bundesländer beraten am Mittwoch über eine Quarantäne bei Reisen innerhalb Deutschlands

In Deutschland gibt es nach unseren Recherchen mehr als 308.00 registrierte Corona-Infektionen und über 9560 Todesfälle

Weltweit wurden mehr als 35,8 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als eine Millionen Menschen starben mit der Lungenerkrankung Covid-19

In Europa und Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen weiter an. In Italien verschärft die Regierung in Rom ihren Kurs im Kampf gegen die Virus-Ausbreitung. Gesundheitsminister Roberto Speranza bestätigte Berichte, dass das Kabinett diese Woche per Dekret eine nationale Pflicht zum Tragen von Coronaschutz-Masken im Freien erlassen werde.

Derweil kritisieren immer mehr Politiker Corona-Reisebeschränkungen in innerdeutsche Risikogebiete. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sagte, dass er zwar verstehe, „dass Bundesländer mit niedrigem Infektionsgeschehen versuchen, sich vor einer Ausbreitung des Virus zu schützen“. Das sei nachvollziehbar, „aber kann nur eine Behelfsmaßnahme sein, die ihrerseits viele Probleme hervorruft“, so Braun im Interview mit der „Bild“-Zeitung.

US-Präsident Donald Trum ist nach einem dreitägigen Krankenhausaufenthalt wegen seiner Corona-Infektion mittlerweile ins Weiße Haus zurückgekehrt. Mit mehreren Tweets rief er daraufhin die Amerikaner auf, keine Angst vor dem Coronavirus zu haben.

Trump verglich das Virus mit der normalen Grippe. „Die Grippesaison steht bevor! Viele Leute, manchmal mehr als 100.000, sterben jedes Jahr an der Grippe, trotz der Impfung. Werden wir unser Land zusperren? Nein, wir haben gelernt, damit zu leben, genauso wie wir lernen, mit Covid zu leben, in vielen Bevölkerungsgruppen viel weniger tödlich!!!“, schrieb Trump. Twitter markierte den Tweet und versteckte ihn hinter einem Warnhinweis.

Corona-News-Ticker: RKI meldet 2828 Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages ist laut Robert Koch-Institut (RKI) auf einen Rekordwert seit April angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 2828 neue Corona-Infektionen, wie das RKI am Mittwoch bekanntgab. Alle aktuellen Zahlen zur Pandemie in Deutschland lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Mittwoch, 7. Oktober: Bremen reißt kritische Corona-Obergrenze

15.49 Uhr: In Bremen gibt es 99 neue Corona-Fälle. Damit überschreitet die Hansestadt die kritische Obergrenze von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Der Wert in der 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 57,6. Für diesen Fall hat der Bremer Senat weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beschlossen.

Söder kündigt Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots an

15.19 Uhr: Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots ohne negativen Corona-Test dürfen von diesem Donnerstag an nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München an.

Das sogenannte Beherbergungsverbot soll demnach für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Die genauen Gebiete müssen allerdings noch vom bayerischen Gesundheitsministerium benannt werden. Söder erklärte, diese bedeute „eine Testpflicht de facto für Urlauber, die aus Risikogebieten nach Bayern kommen“. Denn wer einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen kann, darf auch weiterhin in Hotels in Bayern übernachten.

Italien verhängt landesweit Maskenpflicht im Freien

14.54 Uhr: Italien verlängert den Ausnahmezustand wegen der Corona-Krise bis Ende Januar 2021, wie ein Regierungsvertreter am Mittwoch sagte. Zudem gilt nach Angaben des Gesundheitsministeriums landesweit im Freien nun eine Maskenpflicht. Damit soll die steigende Zahl von Neuinfektionen gebremst werden.

AfD-Bundestagsabgeordnete verstoßen zum Teil gegen Maskenpflicht

14.53 Uhr: Mehrere AfD-Abgeordnete haben in der ersten Sitzung des Bundestags nach Anordnung der Maskenpflicht demonstrativ gegen diese Vorschrift verstoßen. Parlamentarier wie Armin Paul Hampel oder Beatrix von Storch betraten den Plenarsaal vor Beginn der heutigen Sitzung ohne Mund-Nasen-Schutz und gingen so zur Abgeordnetenbank. Vorbildlich verhielt sich dagegen Fraktionschef Alexander Gauland, der mit Maske kam.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bat die Abgeordneten zum Sitzungsbeginn „nachdrücklich“, sich an die Auflagen zu halten. „Bitte denken Sie also daran, auch wenn Sie durch den Saal gehen oder sich mal kurz mit einem Kollegen unterhalten wollen, eine Maske zu tragen.“

Als während der folgenden Regierungsbefragung die AfD-Abgeordnete Franziska Gminder ohne Maske in den Plenarsaal kam, forderte Schäuble sie energisch auf, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Er erteilte der Abgeordneten aus Heilbronn eine Ermahnung. Als ihm daraufhin von Storch zurief, er trage selbst keine Maske, erhielt sie einen Ordnungsruf. Schäuble saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Platz des Sitzungspräsidenten. Dort ist das Tragen einer Maske ebensowenig vorgeschrieben wie auf den Abgeordnetenbänken und am Rednerpult.

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

