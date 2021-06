Corona-Krise: 7-Tage-Inzidenz im Kreis Nordhausen liegt bei 6,0

Nordhausen. Testzentrum in der Zorgestraße öffnet jetzt an drei Sonntagen in Folge. Das Angebot richtet sich vor allem an Schüler und Studenten, die vor Prüfungen stehen.

Das Corona-Testzentrum in der Zorgestraße in Nordhausen hat an den kommenden drei Sonntagen jeweils in der Zeit von 13 bis 16 Uhr geöffnet, teilt das Landratsamt mit. Hier können Schüler und Studenten – vor allem im Hinblick auf anstehende Prüfungen – einen Corona-Schnelltest machen. Voranmeldungen oder Terminvereinbarungen seien nicht erforderlich, betont Kreissprecherin Jessica Piper. Die konkreten Daten sind der 13., 20. und 27. Juni.

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Nordhausen liegt am heutigen Samstag bei 6,0 Fällen je 100.000 Einwohner. So niedrig war der Wert noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind seit Freitag nur zwei Neuinfektionen im Südharz übermittelt worden. Somit sind innerhalb einer Woche insgesamt 19 neue Corona-Fälle im Landkreis registriert worden.