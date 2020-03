Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Krise: Viele Kontakte nur noch per Telefon

An dieser Stelle gibt es alle Neuigkeiten und Meldungen rund um Einschränkungen, Schließungen oder Ausfälle von Veranstaltungen im Landkreis Nordhausen aufgrund der Corona-Epidemie.

Wohnungsbaugenossenschaft Südharz schließt alle Filialen

Die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) hat sowohl die Hauptgeschäftsstelle in der Bochumer Straße in Nordhausen als auch die Zweigstellen in Bleicherode und Heringen sowie die Büros ihrer Objektmanager in den jeweiligen Wohngebieten für den gesamten Kundenverkehr bis vorerst 3. April geschlossen. Beratungen gibt es telefonisch.

Suchtberatung in Nordhausen nur noch per Telefon

Aufgrund der aktuellen Lage sind persönliche Besuche in der Suchtberatungsstelle im Schackenhof in Nordhausen bis auf Weiteres nicht möglich. Zu den üblichen Öffnungszeiten bieten Mitarbeiter telefonische Beratungsgespräche an. Bei Bedarf sind diese erreichbar unter Telefon: 03631/46 71 61 oder 0163/3 34 40 35. Erstkontakte sind per E-Mail an suchtberatung@diakoniewerk.com möglich.

Nordhäuser Familienzentrum bis 19. April geschlossen

Das Nordhäuser Familienzentrum bleibt bis 19. April für den Publikumsverkehr geschlossen, ist aber erreichbar unter Telefon: 03631/46 26 50 sowie per E-Mail an familienzentrum-ndh@jugendsozialwerk.de. Auf diesem Weg gibt es Erziehungs- und Familienberatung, Kinder- und Jugendschutzdienst sowie Schwangerschaftskonfliktberatung.

Bahnfahrten und Wanderungen rund um den Karstwanderweg fallen aus

Die für Sonntag, 19. April, angekündigte Bahnfahrt von Gittelde nach Walkenried entlang des Karstwanderwegs sowie bis auf Weiteres alle geplanten Sonntagswanderungen auf dem Karstwanderweg müssen abgesagt werden. Sobald Veranstaltungen dieser Art wieder möglich sind, wird dies im Internet auf www.karstwanderweg.de bekannt gegeben.

Versammlung und Vortrag im Alpenverein abgesagt

Planmäßig sollte am kommenden Dienstag, 24. März, beim Alpenverein in Nordhausen die nächste Versammlung stattfinden, verbunden mit dem Vortrag „Norwegen, ein Sommer am Polarkreis“ von Tilmann Graner. Aber Versammlung und Vortrag müssen leider ausfallen.