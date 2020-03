Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Krise: Weitere Absagen im Landkreis Nordhausen

Aktuell informieren wir an dieser Stelle über weitere Absagen von Treffen und Veranstaltungen in Nordhausen und Umgebung aufgrund der Corona-Pandemie. Alle aktuellen Infos zur Entwicklung in Thüringen gibt es auch im kostenlosen Corona-Liveblog.

Kein Tag der jungen Brandschützer im Landkreis Nordhausen

Die Führung der Kreisjugendfeuerwehr hat den Kreisjugendfeuerwehrtag am 28. März abgesagt, teilte Kreis-Jugendfeuerwehrwart Mario Willhardt mit. Dieser Tag ist das höchste Organ der Kreisjugendfeuerwehr. Diese Delegiertenversammlung ist alle zwei Jahre. „Wir betreuen und fördern 586 Kinder und Jugendliche in 49 Jugendfeuerwehren im Landkreis Nordhausen. Wichtige Entscheidung und Beschlüsse stehen auf der Tagesordnung. Aber die Gesundheit hat den höchsten Stellenwert, die gilt es zu schützen. Deshalb wird die Veranstaltung am 28. März nicht stattfinden“, so Willhardt.

Normag-Treffen in Kelbra wird verschoben

Das 22. Normag-Treffen, das vom 24. bis 26. April in der Weidemühle in Kelbra geplant war, wird aus gegebenem Anlass auf unbestimmte Zeit verschoben. Jedes Jahr treffen sich die Liebhaber des historischen Schleppers, der einst in Nordhausen gebaut wurde, in der Kyffhäuserstadt. Aus allen benachbarten Bundesländern reisten in den Vorjahren die Fans des NG 22 immer an. Alle haben Verständnis für die Situation, denn Gesundheit geht vor, erklärte der Veranstalter. Wenn der neue Termin steht, wird er rechtzeitig bekannt gegeben.

Harzklub wandert bis Ende April nicht

Alle Wanderungen des Harzklubs sind bis Ende April abgesagt worden. Eventuell sollen einige dieser geplanten Touren später nachgeholt werden. Auch alle anderen Zusammenkünfte, wie Übungstreffen der Brauchtumsgruppen oder Kinder- und Jugendgruppen, sind bis auf Weiteres ausgesetzt.

Zirkus unterbricht seine Tournee

Auf seiner Tournee wollte der Zirkus Charles Knie vom 24. bis 26. April auch auf dem August-Bebel-Platz in Nordhausen gastieren. Doch dieses Gastspiel hat der Zirkus jetzt absagen müssen. Er bemüht sich aber um einen Ersatz-Termin, sobald es die Lage in Deutschland ermöglicht.

Gymnastik der Nordhäuser Osteoporose-Selbsthilfegruppe muss entfallen

Die Sprecherin der Nordhäuser Osteoporose-Selbsthilfegruppe, Christel Mohr, teilt mit, dass bis 13. April die Übungsstunden für Trockengymnastik und Wassergymnastik entfallen. Weitere Informationen, auch über die Wiederaufnahme der Übungseinheiten, erfolgen über die Übungsleiter.

Vernissage in der Galerie am Kornmarkt abgesagt

Die Nordhäuser Kreissparkasse hat ihre am kommenden Dienstag, 24. März, geplante Eröffnung einer neuen Ausstellung in der Galerie am Kornmarkt abgesagt, teilte Vera Angelstein vom Marketing der Sparkasse mit.

Kein Nordhäuser Wochenmarkt am Samstag

Der Nordhäuser Wochenmarkt ist für Samstag, 21. März, abgesagt worden. Am Freitag, 20. März, findet er bis 14 Uhr statt. Die Kunden werden gebeten, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten und die Waren auf dem Markt nicht zu berühren.

Pause im Alpenverein

Die Versammlung der Nordhäuser Sektion des Deutschen Alpenvereins, die am 24. März geplant war, fällt aus, teilte Herbert Buchholz vom Verein mit.