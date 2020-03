Corona-Krise: Weitere Auswirkungen im Kreis Nordhausen

Alle aktuellen Infos zur Corona-Krise gibt es auch im kostenlosen Corona-Liveblog.

Keine Besucher und kein Tag des Wassers

Der Wasserverband Nordhausen (WVN) hat seine Geschäftsstelle in der Halleschen Straße 132 für Besucher geschlossen – bis mindestens nach den Osterferien. Der Verband bleibt zu den Geschäftszeiten per Telefon, per E-Mail oder per Post erreichbar. „Die Anliegen unserer Kunden werden wir bearbeiten. Außentermine finden nur nach vorheriger Absprache statt“, sagte Wasserverbandsgeschäftsführerin Carmen Lis. Der WVN hat einen konsequent auf die Sicherheit für die Trinkwasserversorgung ausgerichteten Aktionsplan erarbeitet und in Kraft gesetzt. Auch der 24-Stunden-Bereitschaftsdienst ist gesichert. Erstmals aber müssen am 22. März der „Tag des Wassers“ im Wasserwerk in der Alexander-Puschkin-Straße und die Führungen ausfallen.

Nordhäuser Stadtbibliothek bleibt geschlossen

Die Stadtbibliothek in Nordhausen bleibt bis zum 10. April geschlossen. Die Ausleihe der Medien wird bis zum Ende der Schließzeit verlängert. Säumnis- oder Mahngebühren entstehen nicht. Alle Veranstaltungen im Bürgerhaus und alle Lesungen der Stadtbibliothek sind bis zum 10. April abgesagt. An neuen Terminen wird gearbeitet. Betroffen ist leider auch die Lesung mit Andrea Sawatzki.

Stadtentwässerungsbetrieb schließt für die Öffentlichkeit

Von der Schließung des Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke-Nordhausen-Gruppe in der Robert-Blum-Straße 1 ist auch der Stadtentwässerungsbetrieb betroffen. Alle Kunden werden gebeten, ihre Anliegen unter Telefon: 03631/ 63 90 oder per E-Mail an info@abwasser-nordhausen.de an das Unternehmen heranzutragen.

Barmer-Krankenkasse berät nur ein Einzelfällen persönlich

Die Barmer-Krankenkasse schließt ihre Nordhäuser Geschäftsstelle. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung wird über das Telefon, per E-Mail und Internet gewährleistet. Sollte in Einzelfällen eine persönliche Beratung erforderlich sein, könne nach vorheriger telefonischer Absprache ein Termin vereinbart werden.

Kein Vortrag im IFA-Museum

Aufgrund der momentanen Lage hat der IFA-Museums-Verein den Vortrag von Professor Tschöke zur „Mobilität der Zukunft“ am 28. März abgesagt. Dieser soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Zudem ist das Museum ab sofort bis zum 20. April geschlossen.

Nordhaus schließt für fünfeinhalb Wochen

Das Begegnungszentrum der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, das Nordhaus, in der Stolberger Straße bleibt ab diesem Mittwoch bis Sonntag, 19. April, geschlossen.

Weitere Dörfer sagen ihre Osterfeuer ab

Sowohl in Niedergebra als auch in Wülfingerode werden aufgrund der staatlichen Verordnungen wegen der Corona-Krise die Osterfeuer abgesagt.

Biosphärenreservat streicht alle Termine

Alle öffentlichen Veranstaltungen des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz entfallen bis zum 13. April, teilte die Leiterin Christiane Funkel mit.