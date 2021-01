Berlin. Merkel und die Länder beraten am Dienstag darüber, ob der Lockdown verlängert wird. Steht auch nach dem 10. Januar das Leben still?

Der 5. Januar ist Tag der Entscheidung: Wird der Lockdown in Deutschland über den 10. Januar hinaus verlängert? Am Dienstagvormittag kommt Kanzlerin Angela Merkel per Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer zusammen, um darüber zu beraten.

Dabei wird es um die mögliche Verlängerung von Kontaktbeschränkungen, Quarantänebestimmungen, Schließung von Schulen und Kitas und weiteren Corona-Maßnahmen gehen. Die Länder werden voraussichtlich auch ihre Forderung ansprechen, dass der Bund ihnen mehr Corona-Impfstoff liefern soll. Lesen Sie hier: Lockdown - Das könnte beim Corona-Gipfel beschlossen werden

Corona-Gipfel: Wann spricht Merkel nach dem Bund-Länder-Treffen?

Bereits im Vorfeld des Treffens zeichnet sich eine erste Einigung ab. Die Mehrheit der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten plädiert wohl für eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis Ende Januar. Die Unions-geführten Länder hatten sich bereits am Sonntagabend auf diese Linie verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus dem Kreis der Länderchefs erfuhr.

Im Anschluss an die Beratungen am Dienstag wird die Kanzlerin die neuen Beschlüsse voraussichtlich in einer Pressekonferenz erklären. So war es jedenfalls in den vergangenen Monaten üblich. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest. Der digitale Corona-Gipfel beginnt um 11 Uhr. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) plant, um 15 Uhr vor die Presse zu treten. Ob es dabei bleibt, ist aber unklar.

Corona: Kultusminister beraten über Schulschließungen

Einen Tag vor dem Gipfel beraten am Montag bereits die Kultusminister der Länder. Diese gaben bekannt, dass die Schulen zur Eindämmung der Pandemie voraussichtlich länger als bislang geplant geschlossen bleiben sollen.

Aufgrund des Infektionsgeschehens müssten unter Umständen die im Dezember beschlossenen Maßnahmen fortgeführt werden. Sollte es die Situation in einzelnen Ländern erlauben, sei die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Stufen möglich. Mehr dazu: Öffnen Kitas und Schulen wieder? Das sind die Pläne

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich ebenfalls für eine Beibehaltung der Maßnahmen über den 10. Januar hinaus aus. Auch eine weitere Schließung von Schulen und Kitas halte er für richtig, sagte Spahn. Das sei für Schüler und Eltern zwar schwierig. "Aber auch da gilt: Es ist für alle leichter, jetzt eine Woche länger die Schulen zu zu haben, als sie aufzumachen und dann irgendwann in einigen Wochen wieder vor Debatten zu stehen." (bml/jb/afp)

