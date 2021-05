Das Robert Koch-Institut meldet am Samstag immer noch hohe, aber leicht sinkenden Neuinfektionszahlen. Mehr Infos im Corona-Blog.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet wieder hohe, aber leicht sinkende Neuinfektionszahlen

Indien verzeichnet als weltweit erstes Land mehr als 400.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Karl Lauterbach verteidigt die geplante Aufhebung von Auflagen für Geimpfte gegen Kritik

Ein Mann hat in einem Impfzentrum eine Fünffach-Dosis des Biontech-Impfstoffs erhalten

Biontech/Pfizer haben einen Antrag auf Impfstoffzulassung für Kinder ab 12 gestellt

100 Millionen Menschen in den USA sind nun vollständig gegen Corona geimpft

Ein Video zeigt, wie dramatisch die Corona-Lage in Indien ist

Berlin. Hierzulande nimmt das Impftempo nun immer mehr an Fahrt auf. Für Kinder könnten die ersten Impfstoffe schon im Sommer kommen. Im Kampf gegen die dritte Corona-Welle zeichnet sich langsam eine leichte Entspannung ab. Die Neuinfektionszahlen liegen laut dem RKI niedriger als vor einer Woche. Von einer Trendwende wollen Regierung und Expertinnen und Experten aber noch nicht sprechen. Die Pläne zu Erleichterungen für Geimpfte werden allerdings immer konkreter.

Zur Debatte steht, welche Regeln der sogenannten Bundes-Notbremse, zu der auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen zählen, künftig für Geimpfte gelten sollen.

Gleichzeitig steigen in Indien die Zahlen rasant an. Das Land registriert binnen 24 Stunden mehr als 400.000 neue Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 19,1 Millionen, die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich nach Angaben des Ministeriums um 3523 auf insgesamt fast 212.000.

Robert Koch-Institut meldet fast 19.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18.935 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 232 neue Todesfälle verzeichnet. Am Samstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 23.392 Neuinfektionen und 286 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 148,6 - damit entwickelt sich die Sieben-Tage-Inzidenz am fünften Tag in Folge rückläufig. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 153,4 angegeben, vor eine Woche mit 164,4. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom Samstag, 1. Mai: 18 Tote bei Brand in Covid-19-Klinik in Indien

8.47 Uhr: Im westindischen Bundesstaat Gujarat sind bei einem Brand in einem Krankenhaus für Covid-19-Patienten mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Freitag gegen Mitternacht auf der Intensivstation des Patel Welfare Hospitals in der Stadt Bharuch ausgebrochen, teilt die Polizei mit. 16 Patienten und zwei Pflegekräfte seien gestorben. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst.

Indien meldet mehr als 400.000 Neuinfektionen binnen eines Tages

8.00 Uhr: Indien hat als weltweit erstes Land mehr als 400.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages verzeichnet. Binnen 24 Stunden seien 401.993 Fälle gemeldet worden, teilte das indische Gesundheitsministerium mit. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 19,1 Millionen, die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich nach Angaben des Ministeriums um 3523 auf insgesamt fast 212.000.

Mehr als 400.000 Corona-Neuinfektionen wurden binnen eines Tages in Indien registriert - so viele wie noch nie. Foto: dpa

Bundespsychotherapeutenkammer fordert schnelle Hilfe der Kassen wegen Therapieanfragen

5.05 Uhr: Vor dem Hintergrund der Zunahme psychischer Krankheiten in der Corona-Krise fordert die Bundespsychotherapeutenkammer die gesetzlichen Krankenkassen auf, schnell und unbürokratisch die Kosten auch für Therapien bei Privat-Therapeuten zu übernehmen. "Nach einer Umfrage bei den Praxen lag die Zahl der Anfragen im Januar 40 Prozent über dem Januar 2020", sagte BPtK-Präsident Dietrich Munz unserer Redaktion. Bei Kinder- und Jugendtherapeuten seien es sogar 60 Prozent. "Das ist ein dramatischer Anstieg und ein Hinweis darauf, wie viele Leute unter der Pandemie leiden", erklärte Munz.

Die Kammer appelliert deshalb "eindringlich" an die gesetzlichen Krankenkassen, die Kostenerstattung für Therapien bei nicht kassenzugelassenen Psychotherapeuten ohne größere bürokratische Hürden möglich zu machen. Damit könne schnell Druck aus dem System gelassen werden. "Es ist wirklich eine Notsituation", sagte Munz.

Gewerkschaft der Polizei blickt mit Sorge auf Demonstrationen am 1. Mai

4.42 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) blickt mit Sorge auf die Großeinsätze bei den Demonstrationen zum "Tag der Arbeit" am 1. Mai. "Das Infektionsrisiko bei diesen Einsatzlagen ist eine zusätzliche Belastung für die Polizistinnen und Polizisten“, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Jörg Radek unserer Redaktion. "Wenn sich bei Demonstrationen nicht an den Infektionsschutz gehalten wird, nicht Abstand gehalten und Maske getragen wird, dann erhöht sich für die Einsatzkräfte vor Ort das Risiko einer Ansteckung mit Corona."

Aus Sicht von Gewerkschaftschef Radek hat sich gezeigt, dass die Organisatoren der Anti-Corona-Proteste "vorsätzlich die Auflagen und Vereinbarungen missachtet" hätten. Die Veranstalter würden zudem "keine Gewähr" bieten für einen friedlichen Verlauf. Mit Blick auf die angemeldeten Kundgebungen sagte Radek: "Diese Erfahrung muss bei Genehmigungen berücksichtigt werden, um den Missbrauch der Freiheitsrechte zu verhindern."

Lauterbach verteidigt Rückgabe von Freiheitsrechten an Corona-Geimpfte

3.17 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach hat die geplante Aufhebung von Corona-Auflagen für Geimpfte gegen Kritik verteidigt. "Aus medizinischer Sicht gibt es keinen Grund, Menschen mit dem vollen Corona-Impfungsschutz weiterhin in ihren Freiheiten zu beschränken. Insofern ist es vertretbar, für diese Menschen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen aufzuheben", sagte Lauterbach unserer Redaktion.

Lauterbach betonte: "Natürlich wird die unterschiedliche Behandlung von Geimpften und Nichtgeimpften zu gesellschaftlichen und moralischen Debatte führen", doch maßgeblich seien die medizinischen Gesichtspunkte. "Sie besagen, dass die gesundheitlichen Risiken für Menschen mit Corona-Impfung deutlich geringer sind", daher müssten sie ihre Rechte zurückerhalten. So gebe es keine Begründung, warum Personen mit vollem Impfschutz das Haus am Abend nicht mehr verlassen oder keine anderen Geimpften treffen sollten, verdeutlichte der SPD-Politiker.

Voraussetzung sei, so Lauterbach, dass Geimpfte für den Fall von Kontrollen künftig stets auch ihren Impfpass als Nachweis bei sich trügen. "Dies jeweils zu kontrollieren, wird eine zusätzliche Herausforderung werden", sagte Lauterbach. Wichtig sei zudem, dass die Regeln bundesweit einheitlich angewandt würden und es nicht wieder zu regionalen Abweichungen komme, "denn das würde die Leute verwirren".

SPD fordert höhere Löhne für Leistungsträger in der Pandemie

1.01 Uhr: Zum Tag der Arbeit hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil höhere Löhne für Arbeitnehmer gefordert, die in der Corona-Pandemie besondere Lasten tragen. "Diejenigen, die seit über einem Jahr Corona-Pandemie unser Land am Laufen halten, in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, in den Schulen und Kitas oder an den Supermarktkassen, das sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft", sagte Klingbeil unserer Redaktion. "Sie haben mehr Respekt für ihre Arbeit verdient und das muss sich in besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen ausdrücken."

Klingbeil warf CDU und CSU vor, Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu blockieren. Daher brauche es nach der Bundestagswahl neue Bündnisse, "mit denen wir Respekt in politisches Handeln übersetzen können". Konkret forderte der SPD-Generalsekretär die Abschaffung der sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen und einen Mindestlohn von 12 Euro.

Freitag, 30. April: USA kündigen Einreisebeschränkungen für Indien an

22.49 Uhr: Die US-Regierung will wegen der verheerenden Corona-Krise in Indien Reisen aus dem südasiatischen Land von kommender Woche an einschränken. Auf Anraten der US-Gesundheitsbehörde CDC werde die Regierung ab kommendem Donnerstag entsprechende Maßnahmen umsetzen, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitag mit.

Sie machte keine Angaben dazu, welche Einschränkungen dann genau in Kraft treten sollen. Die bisher in der Pandemie erlassenen US-Einreisebeschränkungen gelten für Ausländer, die aus bestimmten Staaten kommen. Psaki begründete den Schritt mit "außerordentlich hohen Fallzahlen" und mit dem Zirkulieren mehrerer Varianten des Coronavirus in Indien.

Indien: Tote Covid-19-Patientin auf Motorrad

20.51 Uhr: Die Corona-Lage in Indien spitzt sich immer weiter zu. Ein Video auf Twitter macht deutlich, wie dramatisch die Lage ist. Es zeigt zwei Männer auf einem Motorrad, die eine offenbar tote Frau zwischen sich halten. Dem Epidemiologen Eric Feigl-Ding zufolge soll es sich um zwei Söhne und ihre Mutter handeln. Die an Covid-19 Erkrankte starb laut Feigl-Ding, nachdem sie nicht genug Sauerstoff hatte.

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schrieb dazu: "Es ist ein unglaublicher Skandal, dass wir Indien jetzt nicht noch stärker unterstützen." Nirgendwo dürfe jemand sterben, weil es an Sauerstoffflaschen oder an der Basisversorgung fehlt. "Die tote Mutter auf dem Motorrad geht uns alle an", so der SPD-Politiker.

Saarland beschließt Erleichterungen für vollständig Geimpfte

20.01 Uhr: Das Saarland hat am Freitag in einer außerordentlichen Ministerratssitzung Erleichterungen für vollständig geimpfte und von einer Corona-Infektion genesene Menschen beschlossen. Diese würden künftig getesten Menschen gleichgestellt, teilte die Staatskanzlei am Abend mit. Für sie entfalle ab Montag die Testpflicht zum Beispiel für einen Friseurbesuch oder einen Einkauf in bestimmten Geschäften. Zudem entfalle eine Quarantänepflicht nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet, wenn es sich nicht um ein Gebiet mit einer Virusvariante handelt.

"Wir nehmen in einem ersten Schritt bestimmte Einschränkungen für Geimpfte und Genesene zurück", sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Menschen, von denen nachweislich kein hohes Ansteckungsrisiko mehr ausgehe, werde so durch den Wegfall der Testpflicht der Alltag erleichert. Die Erleichterungen für Geimpfte beginnen 14 Tage nach der zweiten Impfung. Als genesen gilt, wer eine Infektion durchgemacht hat, wenn die zugrundeliegende PCR-Testung mindestens 28 Tage und nicht länger als sechs Monate zurückliegt.

Behörde untersagt Verkauf von angeblichem homöopathischen Impfstoff

18.59 Uhr: Nachdem eine Koblenzer Apotheke den Anschein von angebotenem homöopathischen Corona-Impfstoff erweckt hat, ist dessen Verkauf von der zuständigen Behörde verboten worden. Das Produkt sei vorsorglich "gesperrt" worden, teilte das rheinland-pfälzische Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als Apothekenaufsicht am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Man prüfe, "ob gegen arzneimittelrechtliche oder sonstige Vorschriften verstoßen wurde". Auf der Internetseite der Koblenzer Schloss-Apotheke war zu lesen gewesen: "Wir haben Pfizer/BioNTech Covid-19-Vaccine in potenzierter Form bis D30 als Globuli oder Dilution (zur Ausleitung) vorrätig." Am Freitag verschwand dieser Satz von der Homepage.

Apothekenleiterin Annette Eichele sagte der dpa, keineswegs habe sie homöopathische Corona-Impfstoffe verkauft. Wirksame Vakzine dieser Art gibt es nicht. Laut Eichele wurde nur zusätzlich ein "Minitropfen" des originalen Biontech-Impfstoffs "hochpotenziert" beziehungsweise homöopathisch als Globuli (Kügelchen) aufbereitet. Bereits verabreichte Corona-Impfungen sollten der promovierten Apothekerin zufolge mit diesem ergänzenden Produkt "besser und richtiger wirken, möglichst ohne Nebenwirkungen zu entfalten". Sie räumte ein: "Aber das ist nicht wissenschaftlich belegt."

Eine Apotheke in Koblenz soll Tropfen des Corona-Impfstoffs von Biontech als Globuli aufbereitet haben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

100 Millionen Menschen in den USA vollständig gegen Corona geimpft

18.31 Uhr: In den USA sind inzwischen 100 Millionen Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft - ein symbolischer Erfolg im Kampf gegen die Pandemie. Das entspricht rund 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung, wie der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Jeff Zients, am Freitag sagte.

"Das sind 100 Millionen Amerikaner mit einem Gefühl der Erleichterung und inneren Ruhe zu wissen, dass sie nach einem langen und harten Jahr gegen das Virus geschützt sind", sagte Zients. Die Menschen schützten sich mit der Impfung nicht nur selbst, sondern auch "ihre Familien, ihre Freunde, ihre Gemeinschaften".

In den USA werden derzeit drei Corona-Impfstoffe eingesetzt: Die Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Bei den ersten beiden Impfstoffen sind zwei Impfdosen notwendig, beim J&J-Vakzin nur eine.

Erste Clubnächte seit Beginn der Pandemie am Wochenende in Liverpool

18.04 Uhr: Für einige Tausend Menschen in Liverpool soll das erste Mai-Wochenende ein besonderes Stück Normalität zurückbringen. Als Teil eines Test-Programms der britischen Regierung sollten in einem Lagerhaus am Freitag und Samstag die ersten Clubnächte in Großbritannien seit Beginn der Pandemie stattfinden, wie die BBC berichtete. Für beide Tage konnten sich jeweils 3000 Interessierte aus der Region für Tickets bewerben.

Vor Ort gibt es keine Masken- und Abstandspflicht, allerdings müssen alle Anwesenden einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Fünf Tage nach dem Event soll ein weiterer Corona-Test gemacht werden. An beiden Tagen trefen namhafte Künstler in Liverpool auf, darunter Sven Väth und Fatboy Slim.

Gericht: Einreiseverbot in Mecklenburg-Vorpommern unrechtmäßig

17.33 Uhr: Das Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern und das entsprechende Ausreisegebot sind vom Oberverwaltungsgericht in Greifswald für unrechtmäßig erklärt worden. Die in der Corona-Landesverordnung vorgesehene Regelung sei willkürlich, da sie vollständig geimpfte und nicht geimpfte Menschen gleichbehandele, teilte das Gericht am Freitag mit.

Dennoch hob das Gericht die Regelung nicht auf und verwies auf die weitreichenden Folgen, die ein solcher Schritt für den Pandemieschutz hätte. Das Land ist laut Gericht jetzt verpflichtet, die entsprechenden Regelungen zu überarbeiten. Laut Corona-Landesverordnung dürfen sich abgesehen von Ausnahmen auch Menschen mit Nebenwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern nicht im Land aufhalten. Das Gericht folgte der Argumentation des Antragsstellers mit Nebenwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern dahingehend, dass vollständig Geimpfte bei der Epidemiologie auch nach Aussage des Robert Koch-Instituts keine wesentliche Rolle mehr spielten.

Koalition einigt sich auf Corona-Aufholprogramm für Kinder

17.11 Uhr: Die große Koalition hat in den Verhandlungen über ein zwei Milliarden Euro schweres Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche eine Einigung erzielt. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag, Nadine Schön und ihre SPD-Kollegin Katja Mast bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Freitag eine entsprechende Vereinbarung. „Gute Ideen setzen sich durch“, sagte Mast. Ihre Fraktion habe seit Wochen für das Corona-Aufholpaket gekämpft. „Es hat viel zu lange gedauert, bis CDU/CSU in die Pötte gekommen sind.“

Mit dem Nachhilfe- und Sozialprogramm für Kinder und Jugendliche wollen Union und SPD die Corona-Langzeitfolgen abmildern. Das Programm sollte ursprünglich am Dienstag im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Weil es noch Abstimmungsbedarf zwischen beiden Seiten gab, wurde der Beschluss verschoben. Das Kabinett wird sich nun voraussichtlich am kommenden Mittwoch damit befassen.

Die zwei Milliarden Euro sind zur Hälfte für Nachhilfe- und Förderprogramme für Schüler in den Ländern gedacht, zum Beispiel unter Mithilfe pensionierter Lehrer, aber auch durch kommerzielle Anbieter. Die zweite Milliarde ist für die Aufstockung verschiedener sozialer Programme vorgesehen, um die sozialen und psychischen Krisenfolgen für Kinder und Jugendliche abzufedern.

Eine Maske liegt im Unterricht auf einer Unterlagen. Foto: dpa

Fast 240 Verfahren wegen Bundesnotbremse in Karlsruhe

16.23 Uhr: Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind bis Freitagnachmittag 239 Verfahren im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz eingegangen. Die Verfassungsbeschwerden und Eilanträge richteten sich vor allem gegen die Ausgangsbeschränkungen auch im Zusammenhang mit Kontaktbeschränkungen, teilweise aber auch gegen das ganze Gesetz, teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage mit. Am Vortag waren es noch 202 Verfahren gewesen.

Geklagt haben unter anderem die Mitglieder der FDP-Bundestagsfraktion, mehrere AfD-Abgeordnete sowie Verbände und Einzelpersonen. Das Infektionsschutzgesetz sieht bundeseinheitliche Regeln für Regionen vor, in denen der Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen über 100 liegt.

Corona-Erleichterungen für Geimpfte könnten laut Spahn schnell kommen

15.41 Uhr: Für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen könnte es schon sehr bald eine Lockerung der Regeln geben. Im Moment liefen dazu bereits Abstimmungen zwischen Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag bei einem Besuch im Hamburger Impfzentrum. Die Verordnung könnte nach seiner Einschätzung schon in der kommenden Woche auf den Weg gebracht werden: "Wenn dann alle wollen und Kompromisse schnell möglich sind, kann das natürlich auch - die nächste Bundesratssitzung ist am 7. Mai - Ende nächster Woche abgeschlossen sein." Voraussetzung dafür seien aber Kompromisse. "Wir als Bundesregierung sind bereit dazu", fügte Spahn hinzu.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei der Eröffnung einer Produktionsstätte für den Corona-Impfstoff von Biontech.

Liverpool testet Feiern ohne Corona-Beschränkungen

15.04 Uhr: Rund zwei Monate vor dem anvisierten Ende der Corona-Restriktionen in England testet Liverpool bei einer Art Mini-Festival das Feiern ohne Beschränkungen. Insgesamt 6000 Menschen sollten am Freitag und Samstag zusammenkommen, um in einem Pilotprojekt Daten für die bevorstehenden Öffnungen zu sammeln, sagte der mitveranstaltende DJ Yousef Zahar der BBC.

Es ist die erste Tanz-Party ohne Corona-Einschränkungen im Vereinigten Königreich seit vierzehn Monaten. Jeweils 3000 Besucher sollen an den beiden Tagen feiern, sie müssen sich dafür 24 Stunden vor Beginn testen lassen.

Die Veranstaltung, bei der unter anderem Fatboy Slim auftreten soll, ist schon lange ausverkauft. Wissenschaftler werden das Verhalten der Feiernden am Veranstaltungsort beobachten und auswerten.

Biontech startet Produktion nahe Hamburg

14.41 Uhr: Das Pharmaunternehmen Biontech lässt ab sofort einen wichtigen Schritt in der Produktion seines Corona-Impfstoffs auch in Schleswig-Holstein vornehmen. Bei Allergopharma in Reinbek (Kreis Stormarn) begann am Freitag mit einem Besuch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) und Landesgesundheitsminister Heiner Garg (FDP) die Produktion. Lesen Sie auch: Corona trotz doppelter Impfung: Warum das möglich ist

Sinkende Corona-Zahlen in Tschechien - kein Hochinzidenzgebiet mehr

14.22 Uhr: Wegen stark sinkender Corona-Infektionszahlen in Tschechien stuft die Bundesregierung das Nachbarland am Sonntag vom Hochinzidenz- zum normalen Risikogebiet herunter. Damit entfällt die generelle Pflicht, bei der Einreise ein negatives Testergebnis vorzuweisen.

Wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte, wird auch das letzte Virusvariantengebiet in Europa heruntergestuft: Die französische Grenzregion Moselle ist dann wie auch der Rest Frankreichs nur noch Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet vor allem eine Entschärfung der Quarantäneregeln.

Tschechien zählte Ende Januar zu den ersten 20 Ländern, die als Hochinzidenzgebiete mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche eingestuft wurden.

Die Bundesregierung stuft Tschechien vom Hochinzidenz- zum normalen Risikogebiet herunter. Damit entfällt die generelle Pflicht, bei der Einreise ein negatives Testergebnis vorzuweisen.

Bundesregierung für schnelle Einigung bei Rechten für Corona-Geimpfte

13.39 Uhr: Die Bundesregierung drückt bei den geplanten Lockerungen der Corona-Regeln für Geimpfte aufs Tempo. Die Abstimmung zwischen den Ressorts über einen Verordnungsentwurf soll bereits bis Montag abgeschlossen sein, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag ankündigte. Bereits für den 7. Mai ist eine Sitzung des Bundesrats geplant. Die Regierung gehe das "mit großem Druck und großem zeitlichen Ehrgeiz" an, sagte Seibert.

Der Entwurf aus dem Bundesjustizministerium sieht für vollständig Geimpfte sowie Genesene deutliche Erleichterungen vor. Für sie sollen keine Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen mehr gelten.

Es gehe um die grundlegende Frage, "wie lange und unter welchen Umständen die Grundrechte von Bürgern in Deutschland eingeschränkt werde können", begründete Seibert den engen Zeitplan zur Umsetzung der Pläne. Diese dürften nur so lange eingeschränkt werden, wie es dafür zwingende Gründe gebe. Ziel sei ein mehrheitsfähiger Entwurf in Bundestag und Bundesrat, sagte Seibert.

Biontech: Antrag auf Impfstoffzulassung für Kinder ab zwölf gestellt

13.14 Uhr: Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer haben nach eigenen Angaben bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA die Zulassung ihres Corona-Vakzins für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren beantragt. Dabei gehe es um die Anpassung und Erweiterung der bestehenden Zulassung auf diese Altersgruppe, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Sobald die EMA die Änderung genehmige, werde die angepasste bedingte Zulassung in allen 27 Mitgliedsstaaten der EU gültig sein.

Das Mittel von Biontech/Pfizer ist in der EU und in den USA bislang erst für Menschen ab 16 Jahren bedingt zugelassen. In den USA haben die beiden Partner bereits bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) einen Antrag auf die Erweiterung der bestehenden Notfallzulassung für den Impfstoff auf die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen eingereicht.

Biontech und Pfizer hatten kürzlich mitgeteilt, dass eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt habe. Die Impfung sei gut vertragen worden. Die Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren entsprochen, erklärten die Unternehmen.

Fünf von 27 EU-Staaten haben Anträge für Corona-Hilfen eingereicht

12.47 Uhr: Kurz vor Ablauf der Frist haben bis Freitagmittag fünf der 27 EU-Staaten ihre Anträge auf europäische Corona-Hilfen eingereicht: Deutschland, Frankreich, Portugal, Griechenland und die Slowakei. Man erwarte aber weitere nationale Aufbaupläne für Freitagnachmittag, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Unter anderen hatten Italien und Spanien ihre Anträge angekündigt.

Die Frist bis 30. April sei aber nur ein "Orientierungsdatum", sagte die Kommissionssprecherin. Einige Aufbaupläne könnten auch noch in den nächsten Wochen kommen.

Brasilianische Forscher entdecken wohl intakte Corona-Viren in Sputnik V

12.27 Uhr: Das Zulassungsverfahren für das russische Corona-Vakzin Sputnik V in der EU könnte einen herben Dämpfer erleiden. Denn Brasilien verweigert dem russischen Corona-Vakzin Sputnik V die Zulassung. Grund dafür sind einmal mangelnde Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit. Zusätzlich sollen Labore aber auch in allen untersuchten Proben des Impfstoffs vermehrungsfähige Viren gefunden haben. Lesen Sie dazu: Sputnik V – Kann der Corona-Impfstoff krank machen?

Mann bekommt in Impfzentrum fünffache Dosis

12.23 Uhr: Ein Mann hat im Schweriner Impfzentrum versehentlich eine fünffache Dosis des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer gespritzt bekommen. Der Betroffene hat nach Angaben der Stadtverwaltung keine Beschwerden. Er sei vorsorglich zur Beobachtung in die Helios-Kliniken gebracht worden. Schwerins Impfmanager bezeichnete den Vorfall gegenüber der "Schweriner Volkszeitung" als "bedauerlichen Zwischenfall". Es seien in dem Fall am Donnerstag die Behälter mit verdünntem und unverdünntem Impfstoff verwechselt worden.

Forscher sehen den Höhepunkt der Neuinfektionen erreicht

12.00 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz ist den vierten Tag in Folge rückläufig. Mit 153,4 lag sie so niedrig wie seit Mitte April nicht mehr. Mehrere Wissenschaftler erwarten auch keine Trendumkehr mehr hin zu einem Anstieg der Infektionszahlen.

"Ich rechne nicht mehr mit einer Zunahme, aber auch nicht mit einer schnellen Abnahme, sagte Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin am Donnerstagnachmittag bei einer Anhörung im Parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie des Bundestags.

Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation hält in den nächsten Wochen sogar Inzidenzen von unter 50 für möglich. Grund dafür sei vor allem der Fortschritt der Impfkampagne, sagte sie vor dem Gremium.





Jan Josef Liefers ist auf Intensivstation nicht willkommen

11.34 Uhr: Der Schauspieler Jan Josef Liefers wird nicht bei Schicht auf der Intensivstationen der Essener Universitätsklinik mitarbeiten. "Für uns ist das definitiv kein Thema", erteilte Klinikchef Professor Jochen A. Werner im Podcast "19 – Die DUB Chefvisite" dem Vorhaben eine Absage. "Wer bis heute nicht begriffen hat, was in Krankenhäusern geleistet wird, der begreift es auch in einer Schicht nicht", fuhr Werner fort. Liefers hatte angekündigt dem Aufruf der Essener Medizinerin Carola Holzner zu folgen. Diese hatte die Künstler hinter #allesdichtmachen aufgefordert, einen Tag auf einer Intensivstation mitzuarbeiten.

Schauspieler Jan Josef Liefers darf seine geplante Schicht auf einer Intensivstation nicht am Essener Universitätsklinikum absolvieren. (Archiv) Foto: Tobias Hase / dpa

Heil schließt Verlängerung der Kurzarbeiter-Regeln nicht aus

11.13 Uhr: Die Möglichkeit der Unternehmen, sich die Sozialversicherungsbeiträge zu 100 Prozent erstatten zu lassen, läuft zum 30. Juni aus. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) schließt eine Verlängerung der Kurzarbeiterregeln allerdings nicht aus. Im Zweifelsfall habe er "eine Rechtsverordnung, um das auch für den Rest des Jahres zu verlängern", sagte Heil den Sendern RTL und ntv. Die Bundesregierung werde sich das im Mai anschauen.

Auch weitere Hilfen für die von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen seien möglich. Aus der Pandemie komme Deutschland durchs Impfen. Bis dahin aber müssten Brücken gebaut werden, sagte Heil weiter. "Dazu gehören dann eben auch weitere Wirtschaftshilfen, wenn es notwendig ist, Ende Juni." Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) würden das im Mai besprechen.

Oktoberfest 2021 soll in Dubai stattfinden

10.50 Uhr: Die Chancen auf ein Oktoberfest in München sind nach dem Ausfall 2020 auf für das Jahr 2021 äußerst gering. Nun will aber das Wüstenemirat Dubai in die Presche springen und dabei die Münchner Variante in so gut wie allen Belangen überflügeln. Geplant sind neben der "längsten Bierbar der Welt" auch der höchste Maibaum der Welt. Es sind nicht die einzigen wahnwitzigen Superlative, welche die Scheichs versprechen. Lesen Sie hier: Dubai plant das "größte und längste" Oktoberfest der Welt.

Ein volles Bierzelt auf dem Oktoberfest in München. Ob die Stimmung in Dubai auch so ausgelassen wird, bleibt abzuwarten. Foto: Christof Stache/AFP

Fast eine Millionen Impfungen am Donnerstag

10.41 Uhr: Die Impfkampagne in Deutschland schreitet weiter in großen Schritten voran. Am Donnerstag erhielten weitere 916.388 Personen in Deutschland ihre Impfung gegen Corona. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts hervor. Demnach haben 22.393.183 Menschen ihre erste Dosis erhalten. 6.381.397 Personen sind hierzulande bereits vollständig gegen Corona geimpft.

Astrazeneca steigert Gewinn trotz Impfstoff-Chaos

10.30 Uhr: Trotz des Hin und Her und dem großen Imageverlusts für den Impfstoff von Astrazeneca hat das Pharmaunternehmen seinen Nettogewinn im ersten Quartal 2021 verdoppelt. Das Unternehmen verdiente von Januar bis März 1,56 Milliarden Dollar (rund 1,29 Milliarden Euro). Im Vorjahresquartal hatte der Gewinn bei 780 Millionen Dollar gelegen. Das Unternehmen profitierte zuletzt vor allem von neuartigen Behandlungen, etwa im Bereich der Onkologie. Der Umsatz mit dem eigenen Vakzin lag dagegen "nur" bei 275 Millionen Dollar (226,8 Euro). Astrazeneca hatte angekündigt, dass der Covid-19-Impfstoff während der Pandemie zum Selbstkostenpreis geliefert werde – also dass damit kein Gewinn angestrebt wird. Lesen Sie dazu auch: Astrazeneca: Woher kommt die Angst vor der Impfung?"

Welche Jobs nach Corona gefragt sein werden

10.01 Uhr: Je schneller die Impfkampagne voranschreitet, desto schneller rückt das Ende der Pandemie näher. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende spiegelt sich auch in der Wirtschaft wieder. Laut der Bundesagentur für Arbeit zieht bereits jetzt die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder an. Die Job-Prognose hellt sich auf. Aber für wen? In der Pandemie haben sich viele Jobs verändert, sind neu entstanden oder verschwunden. Unser Redakteur Hannes Koch ist dieser Frage nachgegangen. Lesen Sie hier: Diese Jobs werden nach der Pandemie gefragt sein

Die Digitalisierung erhält durch die Pandemie einen Schub. Dieser Schub wird viele Jobs in der Informationstechnik bringen. Foto: gorodenkoff / Shutterstock/Gorodenkoff

Mehrheit befürwortet Beobachtung von Teilen der "Querdenker"

9.31 Uhr: Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet laut einer Umfrage eine bundesweite Beobachtung von Teilen der "Querdenken"-Bewegung durch den Verfassungsschutz. In der Erhebung des YouGov-Instituts sprachen sich 63 Prozent für eine geheimdienstliche Beobachtung aus, 23 Prozent lehnten dies ab. Unter Anhängern der AfD ist die Zahl der Ablehner (58 Prozent) höher als die der Befürworter (28 Prozent).

Stiko-Chef rechnet mit Impfungen von älteren Kindern im September

9.24 Uhr: Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission hält Impfungen für ältere Kinder mit dem Vakzin von Biontech ab September für realistisch. "Für Kinder ab zwölf Jahren halte ich das für möglich", sagt Mertens der "Rheinischen Post". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Donnerstag die Sommerferien als spätestens Startpunkt der Impfkampagne für Kinder genannt.

Polizei will am 1.-Mai-Wochenende durchgreifen

8.39 Uhr: Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat für das 1.-Mai-Wochenende bei Verstößen gegen die Corona-Regeln eine schnelle Auflösung von Versammlungen und Demonstrationen angekündigt. "Ich gehe davon aus, dass die Hygieneregeln bei den Versammlungen des linken Spektrums zum erheblichen Teil eingehalten werden", sagte Slowik der "". Bei einer im Stadteil Lichtenberg angemeldeten Versammlung von Querdenkern könne das anders sein. "Wenn Teilnehmer sich dort entschließen, auch in großen Gruppen keine Masken zu tragen, als Ausdruck des sogenannten 'Widerstands', dann lösen wir schnell und konsequent auf wie bisher auch. Unsere Linie ist da ganz klar." Im schlimmsten Fall kämen dann auch Wasserwerfer zum Einsatz.

Corona-Lage in Indien eskaliert weiter

8.16 Uhr: Die Behörden in Indien haben mit mehr als 385.000 Neuinfektioen erneut einen weiteren landes- und weltweiten Höchststand verzeichnet. Gleichzeitig fehlt es an Impfstoffen, weswegen in der Millionenstadt Mumbai die Impfzentren für drei Tage geschlossen wurden.

Derweil ist am Freitag auch die erste Hilfslieferung der USA in Indien eingetroffen. Ein Transportflugzeug des US-Militärs mit 400 Sauerstoffflaschen, anderer Klinikausrüstung und fast einer Million Corona-Schnelltests an Bord landete in Neu Delhi. Nach Angaben der US-Regierung sind bis in die kommende Woche weitere Hilfsflüge geplant. Dem indischen Gesundheitsminister Harsh Vardhan Shringla zufolge haben insgesamt mehr als 40 Länder Hilfslieferungen zugesagt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Corona-Lage in Indien als "Worst-Case-Szenario" und Warnung bezeichnet.

Schäuble kritisiert Länder für Freiheiten von Geimpften

7.31 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Bundesländer für ihr Vorpreschen bei Lockerungen für Geimpfte kritisiert. Da es dafür noch keine bundeseinheitlichen Regeln gäbe, "haben wir schon wieder den Zustand, dass sich eine Reihe von Ländern nicht an die Absprachen hält", sagte Schäuble der der "Augsburger Allgemeinen".

Uneinheitliche Lösungen kurz nach dem Beschluss für eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse würden die Bürger irritieren, "ein zu großes Maß an Unterschiedlichkeit kann Vertrauen zerstören", betonte Schäuble. "Wie sollen die Bürger, die durch Corona allmählich ja auch müde und durch immer neue Informationen überflutet werden, das noch verstehen?"“, fragte der Bundestagspräsident.

Liefers verteidigt bei "Maybrit Illner" erneut #allesdichtmachen

7.37 Uhr: Der Schauspieler Jan Joses Liefers hat in der Talksendung von Maybrit Illner erneut die Aktion #allesdichtmachen verteidigt. Angesichts der großen Kritik von Medien, fühle er sich missverstanden, sagte Liefers. Rückendeckung erhielt Liefers von Boris Palmer. Der Tübinger Oberbürgermeister hat selbst schon für mehrere Kontroversen gesorgt. Lesen Sie hier: Jan Josef Liefers fühlt sich missverstanden

Jan Josef Liefers Auftritt bei "Maybritt Illner" war alles andere als souverän. Foto: Svea Pietschmann / ZDF

Beschwerdeflut gegen Bundesnotbremse – über 200 Verfahren beim Verfassungsgericht

5.59 Uhr: Die Flut der Beschwerden gegen die Bundesnotbremse reißt nicht ab. Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind bis Donnerstagnachmittag 202 Verfahren eingereicht worden. Das sagte ein Sprecher unserer Redaktion. Damit hat sich die Zahl seit Dienstag fast verdoppelt. Die Verfassungsbeschwerden und Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung richten sich überwiegend gegen die Ausgangsbeschränkungen wie auch die Kontaktbeschränkungen, teilweise aber auch gegen sämtliche Regelungen des Vierten Bevölkerungsschutzgesetzes.

Josef Franz Lindner, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Augsburg, sieht gute Erfolgschancen für die Beschwerden. "Maßnahmen wie die Ausgangssperre, die auf einer fragwürdigen Inzidenzzahl basiert und keine Ausnahmeregelung für geimpfte oder genesene Personen beinhaltet, sind klar unverhältnismäßig und eine eklatante Verletzung der Grundrechte", sagte Lindner unserer Redaktion. "Ich glaube nicht, dass das Gericht das so einfach durchwinkt." Lindner geht von einer zeitnahen Entscheidung aus: "Ich rechne damit, dass das Bundesverfassungsgericht bereits in den kommenden zwei, drei Wochen darüber entscheidet, ob Teile der Bundesnotbremse vorläufig ausgesetzt werden."

Städtetag: Sozial Benachteiligte dürfen beim Impfen nicht abgehängt werden

4.17 Uhr: Der Deutsche Städtetag hat größere Anstrengungen gefordert, um Menschen in sozial benachteiligten Stadtteilen gegen Corona zu impfen. "Soziale Unterschiede dürfen nicht dazu führen, dass ein Teil der Menschen abgehängt wird, weil für sie der Zugang zu Impfungen zu schwer ist", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy unserer Redaktion. Um mehr Menschen individuell anzusprechen, müssten auch mobile Impfteams stärker eingesetzt werden.

Dedy betonte: "Wo die Wohnsituation von Menschen beengt ist und es nur geringe Einkommen gibt, wo Menschen, zum Teil auch mit Migrationshintergrund, in sozial schwierigen Verhältnissen leben, müssen wir den Zugang zu Impfangeboten erleichtern." Viele Städte hätten bereits in den vergangenen Wochen ihre Anstrengungen verstärkt, in sozial benachteiligten Quartieren intensiver über die Einhaltung von Hygienevorgaben zu informieren. "Nun geht es darum, auch das Impfen den Menschen dort stärker nahezubringen", so der Hauptgeschäftsführer.

GEW zweifelt an baldiger Corona-Massenimpfung für Kinder

3.31 Uhr: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bezweifelt, dass Corona-Massenimpfungen von Kindern und Jugendlichen bereits bis zum kommenden Sommer möglich sein werden. GEW-Chefin Marlis Tepe sagte unserer Redaktion, beim Tempo, das bisher allein für Schutzmaßnahmen an Schulen vorgelegt worden sei, falle es schwer, "sich vorzustellen, dass ab Juni Kinder und Jugendliche in so großem Stil geimpft sein könnten, um noch vor den Sommerferien größtenteils von Fern- und Wechselunterricht wieder auf Präsenzunterricht umzustellen“.

Hintergrund von Tepes Äußerungen sind Ankündigungen des Impfstoffherstellers Biontech, bereits in der kommenden Woche bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA eine Zulassung für sein Anti-Corona-Vakzins für 12- bis 15-Jährigen zu beantragen.

Tepe betonte, natürlich wolle die Gewerkschaft, "dass Schulen und Kitas so schnell wie möglich wieder geöffnet werden können". Auch sei es der Wunsch, "dass es bald möglich ist, auch Jugendlichen und Kindern ein Impfangebot zu machen. Diese mussten lange zurückstehen und leiden unter der Pandemie ganz besonders". In welchem Zeitraum dies alles jedoch klappe, sei "noch viel Kaffeesatzleserei". Zudem müssten die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. "Aktuell hapert es noch gehörig am Gesundheitsschutz für Lehrende, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern", sagte Tepe. So hätten beispielsweise bis heute die meisten Lehrkräfte noch keine Anti-Covid-Spritze erhalten, selbst jene nicht, die einer Risikogruppe angehörten, kritisierte die GEW-Chefin.

Neurobiologe Gerald Hüther über Impfskepsis: "Wer Angst hat, trifft keine freie Entscheidung"

1.01 Uhr: Vor dem Hintergrund der Skepsis gegenüber dem Impfstoff von Astrazeneca ist der Neurobiologe und Angstforscher Gerald Hüther nicht überrascht, dass Menschen trotz Termin nicht zur Impfung erscheinen oder das Vakzin im Vorfeld ablehnen. "Menschen, die so verängstigt sind, wie die meisten unserer Mitbürger gegenwärtig, können überhaupt keine freie Entscheidung mehr treffen", sagte er unserer Redaktion. "Dass sich manche dann an der Frage des besseren Impfstoffes mit Risikoabwägungen abarbeiten, ist deren Bewältigungsstrategie für diese Angst."

Die Entscheidungsforscherin Simone Dohle von der Universität Köln sieht einen weiteren Grund für die große Verunsicherung: Die Menschen seien gesund, wenn sie sich impfen lassen. Dadurch seien die Risiken präsenter als der Nutzen. "Wenn ich bereits krank bin und ein Medikament nehme, um gesund zu werden, blende ich die Nebenwirkungen leichter aus", sagte Dohle unserer Redaktion.

Ergänzend gibt Dohle zu bedenken, dass wir uns in einer völlig neuen Situation befinden. Dass Impfstoffe in Massenmedien direkt miteinander verglichen würden, habe es bislang nicht gegeben. Die Expertin für Risikokommunikation in der Medizin rät daher zu einem Perspektivwechsel. "Die WHO hat bislang rund 300 Impfstoff-Projekte zu Covid-19 dokumentiert", sagte Dohle. Nur vier davon hätten es überhaupt geschafft eine Zulassung in der EU zu bekommen. "Wirksamkeit und Sicherheit sind hier also sehr gut."

Die Psychologin appelliert an die Solidarität der über 60-Jährigen, für die der Impfstoff von Astrazeneca in Deutschland explizit freigegeben ist. "Impfen ist gerade eine Gemeinschaftsaufgabe", mahnt Dohle. "Jeder Ältere, der eine Impfung mit Astrazeneca ablehnt und ein anderes Mittel bekommt, nimmt damit einem Jüngeren die Chance, sich frühzeitig impfen zu lassen."

Corona-News vom Donnerstag, 29. April: Portugal beendet nach fünfeinhalb Monaten den Corona-Ausnahmezustand

22.52 Uhr: Im Zuge der seit Wochen sinkenden Infektionszahlen geht im früheren Corona-Hotspot Portugal der Ausnahmezustand nach knapp fünfeinhalb Monaten am Samstag zu Ende. Das bedeute allerdings nicht, dass die Gefahr vorüber sei, warnte Ministerpräsident António Costa am Donnerstagabend in Lissabon. Zur Aufrechterhaltung einiger Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie werde man deshalb eine niedrigere Notstandsstufe in Kraft setzen.

Ab Samstag wird es weitere Lockerungen geben: Restaurants, Cafés und Bars sowie Kinos, Theater und andere Kultur- und Freizeitstätten dürfen nun auch an den Wochenenden bis 22:30 Uhr offen bleiben. Bisher galt an den Wochenenden in ganz Portugal eine Sperrstunde um 13 Uhr. Neben weiteren Lockerungen dürfen Einkaufszentren künftig werktags bis 21 und an den Wochenenden bis 19 Uhr offen bleiben. Zudem wird am Samstag die Landgrenze zu Spanien wieder geöffnet.

US-Regierung legt Amerikanern Ausreise aus Indien nahe

21.19 Uhr: Angesichts der verheerenden Corona-Lage in Indien legt das US-Außenministerium amerikanischen Staatsbürgern in dem südasiatischen Land die Ausreise nahe. "Das Außenministerium rät US-Bürgern, nicht in das Land zu reisen oder es zu verlassen, sobald es sicher ist", teilte die US-Botschaft in Neu Delhi mit. Die medizinische Versorgung in Indien sei wegen des Anstiegs der Covid-19-Fälle stark eingeschränkt. "US-Staatsbürger berichten, dass ihnen in einigen Städten die Aufnahme in Krankenhäusern aufgrund von Platzmangel verweigert wird." Weiterhin gebe es täglich direkte Flüge in die USA. Das US-Außenministerium stuft Indien in den Reisehinweisen auf die höchste Stufe vier ein - "nicht reisen".

Weiter hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag, das Außenministerium habe die freiwillige Ausreise von Familienmitgliedern von amerikanischen Mitarbeitern der diplomatischen Vertretungen in Indien genehmigt. Die Botschaft in Neu Delhi und die Generalkonsulate in Chennai, Hyderabad, Kolkata und Mumbai blieben geöffnet und würden weiterhin konsularische Notdienste anbieten.

Weil die Krankenhäuser überfüllt sind, müssen viele Corona-Patienten in Indien an anderen Orten versorgt werden - wie hier in einem Festsaal in Neu Delhi. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Dutzende gefälschte Impfpässe in Wohnung entdeckt - und Falschgeld

20.34 Uhr: Ein 27-Jähriger Berliner soll mit gefälschten Impfpässen gehandelt haben. Zudem wurden in seiner Wohnung Drogen, Falschgeld und eine Schreckschusswaffe gefunden. Nachdem er zivilen Polizeibeamten die Pässe zum Verkauf angeboten habe, hätten sie ihn im Stadtteil Lichterfelde festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In einem Messengerdienst soll der Tatverdächtige internationale Impfbescheinigungen und auch Impfstoffe zum Kauf angeboten haben.

Der Mann habe am Dienstagnachmittag zehn Impfbücher bei sich getragen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere 46 Impfbücher und 33 Impfaufkleber gefunden. Außerdem hätten die Einsatzkräfte knapp ein Kilogramm Amphetamine, 20 Gramm Kokain, knapp eineinhalb Liter anabole Steroide, zehntausend Euro mutmaßlichen Handelserlös, eine Schreckschusswaffe und mehrere tausend Euro Falschgeld beschlagnahmt.

Forscher rechnen mit weniger Infektionen

19.44 Uhr: Die Infektionszahlen in der Pandemie werden nach Einschätzung mehrerer Wissenschaftler in Deutschland kaum noch steigen. "Ich rechne nicht mehr mit einer Zunahme, aber auch nicht mit einer schnellen Abnahme", sagte Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin am Donnerstagnachmittag bei einer Anhörung im Parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie des Bundestags.

Optimistischer zeigte sich Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Inzidenzen von deutlich unter 50 wie im vergangenen Sommer seien wahrscheinlich in den nächsten Wochen zu erreichen, sagte sie. Grund dafür sei vor allem der Impffortschritt.

Bürgermeister: New York macht im Juli wieder ganz auf

19.11 Uhr: New York will im Juli alle Corona-Beschränkungen wieder aufheben. "Unser Plan ist, New York vom 1. Juli an wieder voll zu öffnen", sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag dem TV-Sender MSNBC. "Wir sind bereit dafür, dass Läden wieder öffnen, Unternehmen wieder öffnen, Büros, Theaters, volle Kraft." Weitere Details nannte der Bürgermeister zunächst nicht.

Viel fehlt zu einer kompletten Öffnung der Millionenmetropole an der amerikanischen Ostküste schon jetzt nicht mehr: Bis auf Großveranstaltungen ist das Meiste erlaubt und geöffnet - wenn auch fast immer mit Abstands-, Hygiene- und Maskenvorschriften sowie teils eingeschränkten Kapazitäten.

Einige kulturelle Einrichtungen wie die Metropolitan Oper haben allerdings angekündigt, erst zum Jahresende hin wieder zu öffnen. Die Theater des Broadway planen mit Herbst. New York war im vergangenen Frühjahr das Epizentrum der Pandemie in den USA. Inzwischen hat sich das Infektionsgeschehen jedoch stabilisiert. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt. Die Impfkampagne kommt rasch voran.

Werden so bald Corona-Tests gemacht?

18.29 Uhr: Mit einem automatisierten Abstrich will der bayerische Roboterhersteller Franka Emika Corona-Tests effizienter gestalten. Die Testperson umschließt dabei mit dem Mund ein nach jeder Testung getauschtes Mundstück, während ein Roboter mit einem Stäbchen den Abstrich im Rachen nimmt.

Wolfram Hatz, Präsident der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, lässt bei einer Präsentation von einem Roboter für automatisierte Corona-Abstriche eine Probe nehmen.

Lambrecht: Für Geimpfte weder Ausgangssperren noch Kontaktbeschränkungen

18.00 Uhr: Für Geimpfte und Genesene sollen künftig weder Ausgangssperren noch Kontaktbeschränkungen gelten: Das sieht der am Donnerstag vorgelegte Entwurf von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht für eine entsprechende Rechtsverordnung vor. "Mein Entwurf sieht vor, dass vollständig Geimpfte und Genesene von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen ausgenommen werden", sagte die SPD-Politikern dieser Redaktion. Darüber hinaus solle die Testpflicht für diesen Personenkreis ausgesetzt werden. "Damit können sie ohne Test beispielsweise einkaufen oder einen Friseur besuchen", so Lambrecht.

Der Schritt sei "gerade für alte Menschen, die von der Pandemie besonders bedroht waren und unter der lange andauernden Isolation besonders gelitten haben, von großer Bedeutung", so Lambrecht. "Und auch das medizinische Personal, das in der Pandemie ebenfalls außerordentlichen Belastungen ausgesetzt ist, wird zu den ersten gehören, die hiervon profitieren."

Das Grundgesetz lasse Einschränkungen der Grundrechte zu, wenn es hierfür eine besondere Rechtfertigung gebe, etwa den Schutz von Leben und Gesundheit in der Pandemie. Wenn aber jetzt belegt sei, dass von vollständig Geimpften und Genesenen keine besondere Gefahr mehr ausgehe, dann müssten die Einschränkungen ihrer Grundrechte zurückgenommen werden. "Es geht hier nicht um Sonderrechte oder Privilegien, sondern um ein zentrales Gebot unseres Rechtsstaats", so Lambrecht. Es sei ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Mit dem Fortschreiten der Impfungen könnten jeden Tag immer mehr Menschen daran teilhaben.

Hersteller von Sputnik V will Brasilien wegen Einfuhrverbots verklagen

17.23 Uhr: Der Entwickler des russischen Impfstoffs Sputnik V hat eine Verleumdungsklage gegen die brasilianische Aufsichtsbehörde Anvisa angekündigt, die die Einfuhr des Vakzins abgelehnt hatte. Anvisa habe „wissentlich falsche und unzutreffende Informationen“ über den Impfstoff verbreitet, schrieb der russische Hersteller am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Anvisa hatte die Einfuhrverweigerung am Montag mit fehlenden Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit begründet.

Brasilien hatte seine Impfkampagne gegen das neuartige Coronavirus im Januar begonnen und dafür das Vakzin von Astrazeneca und das chinesische Präparat Coronavac genutzt. In der vergangenen Woche verkündete die Regierung, sie habe zehn Millionen Dosen von Sputnik V bestellt. Überdies hatten rund ein dutzend Bundesstaaten den Import des russischen Vakzins beantragt und bereits entsprechende Verträge über den Erwerb von mehr als 30 Millionen Impfdosen unterschrieben.

Transporter-Fahrer soll Schnelltests für 60.000 Euro unterschlagen haben

16.47 Uhr: Corona-Schnelltests im Wert von mehr als 60.000 Euro soll ein Transporterfahrer auf der Fahrt vom Flughafen Frankfurt-Hahn in Rheinland-Pfalz nach Rheinstetten in Baden-Württemberg unterschlagen haben. Der 24-Jährige habe die Schnelltests aus der Transporterladung mutmaßlich einem Komplizen übergeben, wie die Polizei am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Gegen den Fahrer wurde Haftbefehl erlassen.

Die Tat fiel einem Zeugen beim Entladen des Transporters in Rheinstetten auf. Der Mann bemerkte, dass die Kartons mit den Corona-Schnelltests ein unterschiedliches Gewicht aufwiesen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass zahlreiche Kartons nur zu etwa einem Drittel befüllt waren. Auch aus dem hessischen Rüsselsheim meldete die Polizei einen Diebstahl von rund 15.000 Corona-Schnelltests.

Ein Testreifen für einen Corona-Test ist zu sehen. Foto: dpa

Frankreich öffnet am 19. Mai Außengastronomie und Kulturstätten

15.45 Uhr: Ungeachtet der angespannten Corona-Lage in Frankreich können Außengastronomie, Kulturstätten und alle Geschäfte am 19. Mai wieder öffnen. Ab dem 9. Juni sollen Restaurants und Bars dann auch in Innenräumen wieder bedienen können, wie Präsident Emmanuel Macron in einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Interview mit Regionalzeitungen ankündigte. Die Lockerungen erfolgten „trotz hoher Inzidenzwerte, die höher sind als die unserer Nachbarn“, hob Macron hervor.

Macron betonte: „Wir müssen ab dem 19. Mai zu unserer französischen Lebenskunst zurückfinden.“ Er rief die Bürger zugleich auf, „vorsichtig und verantwortungsvoll“ zu bleiben. An konkrete Zielwerte sind die Lockerungen nicht geknüpft. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankreich bei rund 300 pro 100.000 Einwohner, viele Krankenhäuser sind überlastet.

EU-Experten prüfen Fälle von Herzmuskelentzündungen nach Impfung

15.35 Uhr: Die Experten der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) prüfen Fälle von Herzmuskelentzündungen nach einer Impfung mit den Präparaten der Hersteller Pfizer/Biontech und Moderna. Das teilte die Behörde am Donnerstag in Amsterdam auf dpa-Anfrage mit. „Zur Zeit gibt es keinen Hinweis, dass diese Fälle mit dem Impfstoff zusammenhängen“, teilte die EMA mit. Myokarditis (Herzmuskelentzündung) komme jedoch im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung häufiger vor.

Die EMA machte keinerlei Angaben über die Zahl der Fälle. Betroffen seien die sogenannten mRNA-Impfstoffe. In der EU sind das die Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna.

Indien meldet neue Höchststände bei Fall- und Todeszahlen

15.28 Uhr: Indien hat am Donnerstag erneut neue Höchstwerte bei den Corona-Neuinfektionen und Todesfällen verzeichnet. Binnen 24 Stunden seien 3645 Todesfälle und fast 380.000 Neuansteckungen gezählt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Neu Delhi mit.

Demnach sagten mittlerweile bereits mehr als 40 Länder Hilfslieferungen für Indien zu, darunter die USA und Deutschland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bezeichnete die Lage in Indien als „Worst-Case-Szenario“. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Indien gab das Gesundheitsministerium mit 204.832 an. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus.

Italien verlängert Quarantänepflicht für Einreisen aus Europa

15.14 Uhr: Italien hat seine Quarantäne-Regeln wegen der Corona-Pandemie für Einreisen aus anderen europäischen Ländern erneut verlängert. Wer aus Deutschland oder auch anderen EU-Staaten kommt, benötigt weiterhin einen negativen Corona-Test und muss dann fünf Tage in Quarantäne. Anschließend ist ein zweiter Corona-Test vorgeschrieben. Gesundheitsminister Roberto Speranza verlängerte diesen Beschluss am Donnerstag bis Mitte Mai.

Eigentlich sollte die Quarantäne-Regel in Italien nur bis 30. April gelten. Sie stammt aus dem März und war bereits verlängert worden. Außerdem dehnte Rom die weitgehende Einreisesperre aus Indien und Bangladesch wegen der indischen Virus-Variante auf Sri Lanka aus. Italiener dürfen jedoch auch aus diesen Staaten weiter nach Hause kommen.

Lauterbach spricht sich gegen vorzeitige Impfung von Kindern aus

15.05 Uhr: Karl Lauterbach hat sich gegen eine Veränderung der Impfreihenfolge für Kinder ausgesprochen. "Der Impfstoff für Kinder geht etwa bis September zulasten des Kontingents, das wir haben", sagte der SPD-Gesundheitsexperte dem "Spiegel". Er schlug stattdessen vor soziale Brennpunkte mit zusätzlichem Impfstoff auszustatten und dort alle Menschen inklusive der Kinder zu impfen. "Wenn wir die Brennpunkte nicht in den Griff bekommen, dann kriegen wird keine Herdenimmunität hin", sagte Lauterbach.

Bereits zuvor hatte Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine ähnliche Forderung gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" formuliert: "Niemand hat etwas davon, wenn die noblen Vororte durchgeimpft sind, aber die Pandemie in den sozialen Brennpunkten weiter grassiert.

Karl Lauterbach (SPD) sieht keine Notwendigkeit Kinder bei den Corona-Impfungen höher zu priorisieren. Foto: Mika Schmidt / Pool/Getty Images

Mehrheit der Jugendlichen fürchtet wegen Corona-Krise um berufliche Zukunft

14.37 Uhr: Die Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland macht sich angesichts der Corona-Pandemie Sorgen um die berufliche Zukunft. In einer Umfrage für die Bertelsmann-Stiftung waren 71 Prozent der Befragten der Meinung, dass sich durch Corona ihre Chance auf einen Ausbildungsplatz verschlechtert hat – zehn Punkte mehr als im Vorjahr. Bei künftigen Studierenden gaben das bezogen auf einen Studienplatz nur 24 Prozent der Befragten an.

Die Corona-Krise werfe „große Schatten“ auf die Perspektiven junger Menschen, heißt es in der Studie. Unter Jugendlichen mit niedrigem Bildungsabschluss sehen derzeit sogar 78 Prozent der Befragten schlechtere Ausbildungschancen. Laut der Studie sind zudem 53 Prozent der befragten 14- bis 20-Jährigen überzeugt, dass die Politik wenig oder gar nichts für die Ausbildungsplatzsuche tue. 20 Prozent sagten, die Politik tue zwar viel, aber noch nicht genug.

Schäuble ruft Bundestagsabgeordnete zur Impfung auf

13.55 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die gut 700 Abgeordneten des Deutschen Bundestags zur Corona-Impfung aufgerufen. Eine Terminbuchung sei ab sofort über ein Buchungssystem der Bundestagsverwaltung möglich, teilte Schäuble den Abgeordneten am Donnerstag in einem Schreiben mit. Er hoffe sehr, dass mit dem Impfangebot ein wichtiger Schritt zur Normalisierung der parlamentarischen Arbeit getan werden könne, weil diese in besonderer Weise auch auf persönliche Kontakte angewiesen sei, schrieb der Bundestagspräsident. "Deswegen bitte ich Sie dringend darum, das Angebot anzunehmen, soweit Sie noch nicht geimpft sind."

Mitglieder der Bundesregierung, des Bundestages, des Bundesrates und des Bundesverfassungsgerichts sollen ab der kommenden Woche die Möglichkeit zur Impfung in von der Bundeswehr betriebenen Impfzentren des Bundes oder bei der parlamentsärztlichen Stelle bekommen. Sie gehören wie auch Beschäftigte in Lebensmittelmärkten oder Busfahrer zur letzten Gruppe 3 (Personen mit erhöhter Priorität), die nun an die Reihe kommt, bevor die Impfung voraussichtlich im Juni für alle freigegeben wird.

Erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag

13.40 Uhr: Die Corona-Impfungen in Deutschland kommen weiter voran. Am Mittwoch habe es erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag gegeben, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin. Zugleich sei damit erstmals an einem Tag mehr als ein Prozent der Bevölkerung geimpft worden. Insgesamt haben demnach nun mehr als ein Viertel aller Bundesbürger – nämlich 25,9 Prozent - mindestens eine erste Spritze erhalten. Schon den vollen Schutz mit einer Zweitimpfung haben 7,5 Prozent.

Am Mittwoch hätten die Arztpraxen 730.000 Impfungen gemacht und die regionalen Impfzentren der Länder 360.000 Impfungen, sagte Spahn. Das zeige, wie stark man an Geschwindigkeit gewinne, auch wenn es für eine Grundimmunität der gesamten Bevölkerung noch nicht reiche.

Söder: Genesene Corona-Patienten werden mit Geimpften gleichgestellt

13.31 Uhr: Bayern will in der kommende Woche genesenen Corona-Patienten mit vollständig Geimpften und negativ Getesteten gleichstellen. "Wir werden nächste Woche die Gleichstellung von Genesen auf den Weg bringen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München. In dieser Woche hatte das Kabinett zweifach Geimpfte mit negativ Getesteten gleichgestellt. Das bedeutet etwa, dass sie bei einem Friseurtermin keinen negativen Test mehr vorlegen müssen.

Spahn: Impfung für Kinder ab zwölf „spätestens in den Sommerferien“

12.55 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Corona-Impfungen für über 12-Jährige im Sommer in Aussicht gestellt. "Stand heute, wenn nichts Ungewöhnliches passiert: Spätestens in den Sommerferien werden wir die über 12-Jährigen dann impfen können, wenn die Zulassung da ist", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Zuvor war bekannt geworden, dass der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer in Kürze die Zulassung ihres Corona-Vakzins für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragen wollen. Zwar sei zunächst natürlich abzuwarten, dass die Zulassung auch komme, sagte Spahn. Er rechne aber zügig damit.

Gleichzeitig warnte der Minister vor zu hohen Erwartungen für den Juni – spätestens dann soll der Bundesregierung zufolge die Impfpriorisierung enden. "Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit diesem Juni, dass der nicht so überfrachtet wird mit Erwartungen", forderte Spahn. Im Juni käme zwar wohl so viel Impfstoff wie in keinem Monat zuvor, aber "nicht so viel, dass wir alle zwischen zwölf und 60 mal eben im Juni impfen können". Es sei wichtig, dass nicht der Eindruck entstehe, dass sofort alle Jugendlichen geimpft werden könnten.

Schüler und Schülerinnen sitzen während einer Deutsch-Abitursprüfung in einer Sporthalle. Foto: dpa

Mehr Corona-Geimpfte als Infizierte in Europa laut WHO

12.34 Uhr: In Europa sind laut Weltgesundheitsorganisation WHO mittlerweile mehr Menschen vollständig gegen Corona geimpft worden als insgesamt mit dem Virus nachweislich infiziert gewesen sind. Seit Beginn der Pandemie sei das Virus bei 5,5 Prozent der gesamten europäischen Bevölkerung nachgewiesen worden, während sieben Prozent vollständig geimpft worden seien. Erstmals seit zwei Monaten sei die Zahl der Neuinfektionen vergangene Woche wieder bedeutend zurückgegangen. Die Infektionsraten blieben jedoch extrem hoch, sagte der Regionaldirektor der WHO Europa, Hans Kluge.

Die WHO zählt zur Region Europa insgesamt mehr als 50 Länder, darunter neben der EU zum Beispiel auch die Türkei sowie Russland und die Ukraine. In diesen Ländern hat es insgesamt bisher rund 51,3 Millionen Infektionen gegeben, darunter knapp 1,37 Millionen in den vergangenen sieben Tagen. Laut Kluge sind bislang etwa 215 Millionen Impfdosen in der Region verabreicht worden.

Spahn sieht mögliche Trendwende – "Das reicht aber nicht"

12.16 Uhr: Der steile Anstieg der Zahlen ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zufolge derzeit gebremst. Es sei aber noch unklar, ob dies nur eine Momentaufnahme oder ein Trend sei, sagte Spahn in Berlin. "Das reicht aber insgesamt noch nicht." Die Zahlen seien nach wie vor zu hoch, und auch die Intensivstationen in Deutschland seien noch zu voll.

Auch der Chef des Robert Koch-Institutes, Lothar Wieler, sieht aktuelle eine leichte Entspannung der Corona-Lage. Er betonte aber auch: "Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei." Weltweit seien die Fallzahlen binnen einer Woche um 24 Prozent gestiegen. Die Pandemie werde erst dann unter Kontrolle sein, wenn dies in allen Teilen der Welt der Fall sei.

RKI-Chef Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz zu Corona. Foto: John MACDOUGALL / POOL / AFP

Heil für Impfmobile in sozialen Brennpunkten

12.06 Uhr: Bundessozialminister Hubertus Heil unterstützt die Idee, in sogenannten sozialen Brennpunkten Impfmobile einzusetzen. "Ich halte es für dringend geboten, dass das Thema Impfen nicht zu einer sozialen Frage in Deutschland wird", sagte der SPD-Politiker.

Er nannte es "eine ausgezeichnete Idee", mobile Teams in solchen Regionen einzusetzen, beispielsweise Busse. Heil verwies auf die für Juni vorgesehene Aufhebung der Impf-Priorisierung. Es gehe dann darum, schnell Termine zu bekommen. "Und wir müssen schon auf eine Balance achten, dass Impfen nicht zu einer sozialen Spaltung in Deutschland führt, sondern eine Chance für alle ist, durch diese Pandemie zu kommen."

11.55 Uhr: Neid auf diejenigen, die schon gegen das Coronavirus geimpft sind, empfinden gerade viele Menschen. Doch muss man sich dafür schämen? Der Neid auf Geimpfte ist nicht ganz unberechtigt, findet Kommentatorin Diana Zinkler.

WHO ruft zu internationaler Hilfe auf – Luftwaffe fliegt nach Indien

11.42 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zu weiterer internationaler Corona-Hilfe für Indien aufgerufen. Indien dürfe in seinem Kampf gegen Covid-19 nicht alleine gelassen werden, erklärte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge. Er warnte, dass eine eskalierende Corona-Krise wie in Indien sich in anderen Ländern wiederholen könne. Leichtsinn bei sozialen Kontakten nach Corona-Lockerungen, niedrige Impfraten und Mutationen des Erregers bildeten zusammen einen "perfekten Sturm", der die Menschen überall bedrohe. Der WHO-Regionaldirektor dankte den europäischen Staaten, die bereits Hilfslieferungen für Indien gestartet hätten.

Die deutsche Luftwaffe soll von Samstag an medizinische Hilfsgüter in das von der bislang schlimmsten Corona-Welle erfasste Indien fliegen. In der kommenden Woche werde zudem eine komplexe Anlage zur Herstellung von Sauerstoff mit zwei A400M-Transportflugzeugen in das Land gebracht, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Für den Aufbau der Anlage und eine Einweisung seien dann vor Ort 16 Sanitätssoldaten vorgesehen. Geplant sei, im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums in einem ersten Flug am Samstag 120 Beatmungsgeräte nach Indien zu bringen, hatte das Ministerium zuvor erklärt.

Notfalls Wasserwerfer gegen "Querdenker"

11.19 Uhr: Die Berliner Polizei bereitet sich wegen der vielen Demonstrationen am 1. Mai auf einen Großeinsatz mit mehreren tausend Einsatzkräften vor. Das sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der "Berliner Morgenpost." Bei einer angekündigten Demonstration von "Querdenkern" gegen die Corona-Gesetze in Lichtenberg könnten "im schlimmsten aller Fälle" sogar Wasserwerfer eingesetzt werden, "damit die Menschen sich schnellstmöglich verteilen."

Berlin: Ein Höhepunkt des Protests von Corona-Leugnern und Gegnern der Regierungspolitik – im Herbst kam es zum gewalttätigen Versuch, das Reichstagsgebäude zu stürmen. Foto: Fabian Sommer / dpa

Biontech will Zulassungsantrag für Impfstoff für Kinder ab 12 stellen

10.33 Uhr: Der Impfstoffhersteller Biontech will in Kürze eine Zulassung seines Corona-Vakzins für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragen. Dieser Antrag werde voraussichtlich „in den nächsten Tagen“ bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA gestellt, sagte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet, dieser Antrag solle am kommenden Mittwoch eingereicht werden. „Wir haben die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen in den USA für die bedingte Zulassung eingereicht, in Europa sind wir in den letzten Zügen vor der Einreichung„, zitierte das Nachrichtenmagazin Biontech-Chef Ugur Şahin. Die Prüfung eines Zulassungsantrags für Corona-Impfstoffe bei der EMA dauert in der Regel wenige Wochen.

EU-Parlament will mit Impf-Zertifikat Ende von Einreisebeschränkungen

10.25 Uhr: Das Europaparlament fordert ein Ende der Quarantäne bei Reisen mit Impf-Zertifikat innerhalb der Europäischen Union. Sobald das gemeinsame Zertifikat eingeführt ist, soll es den Abgeordneten zufolge keine zusätzlichen Reisebeschränkungen durch Mitgliedstaaten geben. Das Parlament hat damit seine Position für die anstehenden Verhandlungen mit den EU-Staaten über die Details des geplanten Zertifikats festgelegt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach auf Twitter von einem wichtigen Schritt hin zu freiem und sicherem Reisen in diesem Sommer.

Zahl der Corona-Toten in Indien erreicht neuen Höchststand

9.46 Uhr: Indien hat mit 3645 Corona-Toten am Donnerstag einen neuen Höchstwert verzeichnet. Wie aus Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums hervorgeht, liegt die Gesamtzahl der Toten in dem Land damit nun bei 204 832. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Mit fast 380 000 neuen Infektionsfällen binnen 24 Stunden wurde am Donnerstag zudem ein weiterer weltweiter Höchstwert erreicht.

Indien hat sich in den vergangenen Tagen zum Epizentrum der Corona-Pandemie entwickelt. Allein seit Anfang April wurden mehr als sechs Millionen Infektionsfälle verzeichnet. Der dramatische Anstieg der Infektionszahlen ist vermutlich auch auf die neue Virusvariante B.1.617 zurückzuführen, die zuerst in Indien registriert wurde.

Indien: Menschen stehen vor einem Corona-Testzentrum. Die Zahl der Neuinfektionen steigt in dem Land kontinuierlich an.

9.30 Uhr: Die Corona-Notbremse ist in Kraft und sorgt für Diskussionsstoff. Moderator Markus Lanz besprach mit seinen Gästen gestern Abend aber nicht nur die Corona-Politik. Lesen Sie dazu: „Markus Lanz“: FDP-Politikerin fehlen die Argumente

China lockert Einschränkungen für internationale Flüge

9.14 Uhr: China lockert die Beschränkungen für internationale Flüge. Bislang mussten Airlines ihre Flüge nach China für zwei Wochen aussetzen, wenn zwischen fünf und zehn Passagiere nach Ankunft positiv getestet wurden. Jetzt dürfen die Fluglinien in solchen Fällen weiterhin China anfliegen, teilt die Flugaufsicht mit. Allerdings darf dann die Maschine für eine Vier-Wochen-Frist zu höchstens 40 Prozent ausgelastet werden.

Corona-Krise - Erneut Milliardenverlust bei Lufthansa

8.46 Uhr: Der vom Staat gerettete Lufthansa-Konzern hat auch im ersten Quartal dieses Jahres wegen der Corona-Flaute einen herben Verlust eingeflogen. Bei einem Umsatz von 2,56 Milliarden Euro (-60 Prozent) blieb unter dem Strich ein halbierter Verlust von 1,05 Milliarden Euro, wie der Konzern berichtete. Nachdem im März 2020 der internationale Flugverkehr nahezu zusammengebrochen war, hatte Lufthansa im Vergleichsquartal des Vorjahres einen Verlust von 2,12 Milliarden Euro erlitten bei einem um 18 Prozent verringerten Umsatz von 6,44 Milliarden Euro.

Verfassungsschutz: Es geht bei der Beobachtung nicht um Kritik

8.34 Uhr: Die bundesweite Beobachtung von Teilen der sogenannten Querdenker-Bewegung ist nach Darstellung des Verfassungsschutzes eine Folge der Radikalisierung von Aktivisten aus dieser Szene. "Die Pandemie hat neue, ernstzunehmende Entwicklungen hervorgebracht - wie wir am Protestgeschehen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung sehen", sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der Nachrichtenagentur dpa.

Als Frühwarnsystem habe das Bundesamt diese Entwicklung aufmerksam betrachtet und eine "zunehmende Radikalisierung einiger Akteure festgestellt". Haldenwang betonte jedoch, "dass unser Interesse hier nicht etwa einer kritischen Haltung von Protestteilnehmern gegenüber den staatlichen Maßnahmen gilt, sondern den Angriffen auf unsere Demokratie.

Moderna weitet Produktion seines Impfstoffs aus

8.15 Uhr: Moderna hat eine Ausweitung der Produktion seines Impfstoffs angekündigt. Das US-Pharmaunternehmen stellte in Aussicht, 2022 weltweit bis zu drei Milliarden Dosen herzustellen. Für das laufende Jahr prognostiziert es die Auslieferung von 800 Millionen bis einer Milliarde Dosen.

Derzeit laufen Studien für eine Anpassung des Moderna-Impfstoffs an besorgniserregende mutierte Versionen des Coronavirus. Zudem laufen Tests zur Verabreichung des Vakzins an Kinder und Jugendliche. Es ist bislang in der EU, den USA und manchen anderen Ländern für Erwachsene zugelassen.

RKI: Indische Variante "nur vereinzelt" in Deutschland nachgewiesen

6.50 Uhr: Die Zahl der Nachweise der indischen Corona-Variante B.1.617 in Deutschland bleibt laut Robert Koch-Institut (RKI) relativ gering. Bisher sei sie "nur vereinzelt", 22 mal, in untersuchten Proben entdeckt worden, heißt es in einem RKI-Bericht vom Mittwochabend. In der Vorwoche hatte das Institut von 21 Funden gesprochen. Laut Bericht bleibt es hierzulande bei der Dominanz der besonders ansteckenden Variante B.1.1.7, die sich in den vergangenen Monaten rasch ausgebreitet hatte: Es sei "keine Abschwächung" zu beobachten, schreibt das RKI über die in Großbritannien entdeckte Mutante.

Bei den beiden anderen als besorgniserregend eingestuften Varianten aus Südafrika (B.1.351) und Brasilien (P.1) bleiben die Anteile konstant gering, bei einem Prozent und weniger, wie aus den Daten hervorgeht. In Deutschland wird allerdings nur ein Bruchteil der Proben mit sogenannter Gesamtgenomsequenzierung auf Varianten untersucht.

Die indische Variante steht bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Beobachtung und ist im Gegensatz zu B.1.1.7, B.1.351 und P.1 nicht als besorgniserregend eingestuft. Das RKI schreibt, dafür fehlten gegenwärtig gesicherte Erkenntnisse. Bei Varianten geht es Experten um die Frage, ob eine verringerte Wirksamkeit der Immunantwort und/oder einer erhöhte Übertragbarkeit vorliegt.

Indien, Neu-Delhi: Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Familienmitglieder eines Corona-Toten bringen den Leichnam ihres Angehörigen zur Einäscherung zu einem Platz. In keinem Land steigt die Zahl an neuen Corona-Infektionen derart rasant an wie in Indien, was zum Kollabieren des Gesundheitssystems und der Überfüllung von Krematorien führt. Foto: Naveen Sharma/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Corona-Impfung senkt Krankenhaus-Risiko für Ältere deutlich

5.56 Uhr: Die Corona-Impfungen mit den Wirkstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer senken neuen Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC das Risiko von Krankenhaus-Einweisungen für Ältere sehr deutlich. Zwei Wochen nach der zweiten Dosis läge das Risiko einer Krankenhaus-Einweisung wegen Covid-19 für Menschen ab 65 Jahren um 94 Prozent niedriger als für gleichaltrige, aber nicht geimpfte Menschen, teilte die CDC am Mittwoch mit. Ab zwei Wochen nach der ersten Dosis liege das Risiko schon um 64 Prozent niedriger.

Die Daten stammen aus 24 Krankenhäusern in 14 US-Bundesstaaten. Einbezogen wurden 417 Menschen, darunter 187 Covid-19-Patienten und 230 Menschen zur Kontrolle. Wie erwartet habe die erste Impfung innerhalb der ersten zwei Wochen noch keinen Schutz gebracht.

In den USA haben bereits mehr als 80 Prozent der Menschen ab 65 Jahren mindestens eine Dosis bekommen. Die meisten Impfungen sind mit dem Wirkstoffen des US-Herstellers Pfizer und seines deutschen Partners Biontech sowie dem des US-Herstellers Moderna durchgeführt worden.

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert Impfpriorisierung für Eltern

3.31 Uhr: Der Präsident des Berufsverbands der Kinder und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, fordert eine Priorisierung von Eltern in der Impfkampagne. "Es wäre sehr sinnvoll, Eltern vor kinderlosen Erwachsenen im selben Alter zu impfen", sagte Fischbach unserer Redaktion.

Denn Kinder unter 16 Lebensjahren können im Moment noch nicht geimpft werden. Aber auch sie müssten geschützt werden, damit sie wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. "Es geht dabei nicht nur um Schule und Kita, sondern auch um alles andere, was zum Leben eines Kindes oder Jugendlichen dazu gehört", erklärte Fischbach. "All das geht im Moment, in dem man die Eltern prioritär impft."

"Todeslisten" mit Politikern: Bundesjustizministerin besorgt über sinkende Hemmschwelle

2.20 Uhr: Im Zusammenhang mit den im Internet veröffentlichten "Todeslisten" mit Namen von Abgeordneten des Bundestages hat sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) besorgt über die wachsende Gewaltbereitschaft während der Corona-Krise gezeigt: "Das Ausmaß an Bedrohungen ist in der Pandemie noch schlimmer geworden. Das erleben viele von uns jeden Tag. Mir bereitet Sorge, dass die Hemmschwelle zur Gewalt weiter sinken könnte", sagte Lambrecht unserer Redaktion.

"Eine ‚Todesliste deutscher Politiker‘ zu verbreiten, hat nichts mehr mit Protest zu tun, sondern nur noch mit dumpfem Hass auf die Demokratie und ihre gewählten Vertreter." Es sei gut, dass die Sicherheitsbehörden „wachsam sind und Extremisten im Blick haben“, hob Lambrecht hervor.

Die Verbreitung von "Todeslisten" oder „Feindeslisten“ will die Bundesregierung mit einem neuen Gesetz unter Strafe stellen, das in Kürze im Bundestag beschlossen werden soll. "Damit gehen wir entschieden gegen ein Klima der Angst und der Einschüchterung vor, das von Hetzern geschürt wird", sagte Lambrecht dieser Redaktion. Bundestagsabgeordnete, die in der vergangenen Woche für die umstrittene Corona-Notbremse des Bundes gestimmt haben, werden im Internet bedroht und angefeindet. Das Bundeskriminalamt hatte die Fraktionen gewarnt, im Messengerdienst Telegram kursiere die offizielle namentliche Abstimmungsliste teils unter der Bezeichnung "Todesliste deutscher Politiker."

Corona-News vom Mittwoch, 28. April: Streit um Lockerungen für Geimpfte

Die Bundesregierung will die geplante Verordnung zu Erleichterungen für Geimpfte in der Corona-Pandemie vorab mit Bundestag und Bundesländern abstimmen. Das Vorpreschen einzelner Bundesländer sorgt für Streit.

in der Corona-Pandemie vorab mit Bundestag und Bundesländern abstimmen. Das Vorpreschen einzelner Bundesländer sorgt für Streit. Die indische Coronavirus-Mutante ist erstmals auch in Köln nachgewiesen worden. Es gebe zwei Fälle, teilte die Stadtverwaltung am Mittwochabend mit.

Russland und China nutzen das Thema der Corona-Impfstoffe einer EU-Analyse zufolge in großem Stil für Desinformationen gegen die Europäische Union.

Deutsche Aussteiger wollten auf Mallorca ihr Paradies finden. Doch wegen Corona kämpfen viele auf der Mittelmeerinsel ums Überleben. Lesen Sie hier unsere Reportage: Aussteiger auf Mallorca – Wie Corona Lebensträume zerstört

Nach Angaben des Kreises Herford (Nordrhein-Westfalen) ist eine 32-jährige Frau im Zusammenhang mit einer Impfung mit Astrazeneca gestorben .

. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (54) hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen.

(54) hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Gegen das Coronavirus sind 24,7 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mindestens ein Mal geimpft.

der Bevölkerung in Deutschland mindestens ein Mal geimpft. Nach Berichten über Fälle von Herzmuskelentzündungen nach Biontech-Impfungen in Israel hat das Pharma-Unternehmen Untersuchungen angekündigt.

über Fälle von nach Biontech-Impfungen in Israel hat das Pharma-Unternehmen Untersuchungen angekündigt. Im Rechtsstreit der Europäischen Union mit Astrazeneca über gekürzte Impfstofflieferungen beginnt am 26. Mai die Gerichtsverhandlung. Astrazeneca die Verpflichtung abgestritten, der Staatsunion Impfstoffe aus allen Produktionsstätten bereitstellen zu müssen.

die Gerichtsverhandlung. die Verpflichtung abgestritten, der Staatsunion Impfstoffe aus allen Produktionsstätten bereitstellen zu müssen. Nach heftiger Kritik an der Aktion #allesdichtmachen will Schauspieler Jan Josef Liefers bei der Gegenaktion #allemalneschichtmachen mitmachen. Die Medizin-Bloggerin "Doc Caro" fordert unter #allemalneschichtmachen die Beteiligten auf, für eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation mitzuarbeiten.

bei der Gegenaktion #allemalneschichtmachen mitmachen. Die Medizin-Bloggerin "Doc Caro" fordert unter #allemalneschichtmachen die Beteiligten auf, für eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation mitzuarbeiten. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer dürfte nach erster Einschätzung der Unternehmen auch gegen die in Indien grassierende Corona-Mutation wirken.

wirken. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet Personen und Gruppen innerhalb der "Querdenken"-Bewegung. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Im Internet kursieren Todesdrohungen gegen Bundestagsabgeordnete, die vergangene Woche für das Gesetz zur bundesweiten Corona-"Notbremse" gestimmt haben.

gegen Bundestagsabgeordnete, die vergangene Woche für das Gesetz zur bundesweiten Corona-"Notbremse" gestimmt haben. Der Tourismus auf Sylt soll im Mai wieder anlaufen. Die Nordseeinsel ist Teil eines Modellprojekts. Lesen Sie hier, wie Urlaub in Pandemie-Zeiten auf Sylt funktionieren soll.

Nach dem Impfgipfel diskutierten Boris Palmer und Peter Tschentscher bei „Lanz“ die Corona-Politik. Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder geriet dabei in die Kritik. Lesen Sie hier : „Markus Lanz“ - Oberbürgermeister teilen gegen Söder aus

: „Markus Lanz“ - Oberbürgermeister teilen gegen Söder aus Indien meldet mit 360.960 Corona-Neuinfektionen erneut einen weltweiten Höchstwert und überschreitet die Schwelle von 200.000 Todesfällen.

erneut einen weltweiten Höchstwert und überschreitet die Schwelle von 200.000 Todesfällen. Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, fordert deutlich mehr Corona-Impfstoffe für die Arztpraxen, damit diese zügig ihre Patienten impfen können.

Dienstag, 27. April: Von der Leyen: Pandemie zeigt große Bedeutung der Wissenschaft

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Rolle der Wissenschaft im Kampf gegen die Corona-Krise und im Ringen um einen gesunderen Planeten gewürdigt

und im Ringen um einen gesunderen Planeten gewürdigt Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hält es für möglich, dass die Corona-Impfungen im Winter aufgefrischt werden müssen. Mehr dazu: Drosten: Wann der Impfschutz aufgefrischt werden muss

